/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Dają ubraniom drugie życie. Pokazali, jak powinno wyglądać oddawanie ciuchów

Właśnie tak to powinno wyglądać – w Warszawie oddawane ciuchy wracają do obiegu i kolejni właściciele mogą z nich korzystać. O to chodzi, więc szkoda, że tak nie może być wszędzie.

Adam Bednarek
recykling
REKLAMA

Nowe przepisy wprowadziły sporo zamieszania, co dobitnie podsumował mój redakcyjny kolega Paweł Grabowski. Miasta z pewnym opóźnieniem, ale dostosowują się do nowej rzeczywistości. Dostawiane są kontenery, budowane nowe PSZOK-i (na efekt przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać), na ulice wjeżdżają specjalne pojazdy, a niektórzy mieszkańcy będą wrzucać odzież i inne materiały do specjalnych worków.

REKLAMA

Warszawa pokazuje, jak system powinien wyglądać od samego początku

MPO Warszawa w ramach własnej akcji "Odzież drugiej szansy" w ciągu kilku ostatnich miesięcy umożliwiło mieszkańcom przekazanie 150 ton odzieży używanej. Stało się to możliwe, bo w różnych lokalizacjach miasta ustawione zostały specjalnie oznaczone kontenery, do których można wrzucać ubrania i tekstylia używane.

- Akcję rozpoczęliśmy od ustawienia kontenerów w naszych lokalizacjach. Pierwsze z nich stanęły na terenie PSZOK-ów przy ul. Tatarskiej oraz przy ul. Kampinoskiej, a także przy ul. Obozowej 43, gdzie znajduje się siedziba spółki. Pozostałe rozlokowaliśmy we współpracy z dzielnicami, które najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności - mówi Jakub Turowicz, rzecznik prasowy MPO Warszawa.

Jak podsumowuje MPO Warszawa, między styczniem a sierpniem do 26 kontenerów akcji (poza lokalizacjami MPO można je znaleźć również w Śródmieściu, na Woli, Żoliborzu, Wilanowie oraz Bemowie) mieszkańcy dostarczyli ok. 150 tys. kg odzieży używanej, z czego ok. 100 tys. kg zebrano w PSZOK-ach spółki. Do dalszego obiegu, po niezbędnej selekcji pod względem m.in. jakości, wróciło aż 92 proc. zebranych przez spółkę ubrań.

- Zaangażowanie PSZOK-ów było trafionym pomysłem, bowiem akcja stała się naturalnym rozszerzeniem ich codziennej działalności. Nie zbieramy już wyłącznie odpadów, teraz można nam dostarczać również odzież używaną, która trafi do kogoś innego, wydłużając tym samym cykl życia danego produktu. To istotne w kontekście ograniczania konsumpcjonizmu, który jest przecież motorem napędowym wytwarzania wielu odpadów - dodaje Jakub Turowicz z MPO.

Problem w innych miastach nierzadko polega na tym, że PSZOK-ów jest mało, na dodatek są czynne w niepasujących mieszkańcom godzinach. MPO Warszawa pokazuje jednak, jak ważną rolę odgrywają też kontenery, które są łatwo dostępne i wygodne, bo można oddać ubrania kiedy się chce.

Fakt, że 92 proc. zebranych ubrań wraca do dalszego obiegu, uzmysławia również, jak wiele wciąż dobrych materiałów zalega w naszych szafach. To więc szerszy problem. Jasne, dobrze, że ubrania wracają do obiegu, ale oby nie zostały szybko zastąpione przez kolejne.

W przypadku nowych przepisów dużym utrudnieniem okazało się to, że do kontenerów m.in. PCK trafiały śmieci, a nie ubrania, które można ponownie wykorzystać. Dlatego firmy wycofują się z tej działalności. Ale działo się tak dlatego, że niektórzy mieli za daleko do PSZOK-ów albo nie zdążyli. To żadna wymówka, ale sytuacja pokazała, że miasta nie przygotowały się na wejście w życie nowych przepisów. A miały czas.

Warszawski przykład udowadnia, że da się odzyskiwać materiały i dawać im drugie życie

Wystarczy, że mieszkańcy mają taką możliwość. Kolejne inicjatywy pokazują, że sytuację da się opanować, ale ważniejsze jest pytanie: dlaczego zawsze musimy być mądrzy po szkodzie?

Zabrakło dobrej edukacji, bo w mediach poszedł przekaz, że teraz musisz segregować wszystko, co tekstylne. Więc ludzie segregowali i to, co wcześniej wrzucali do zmieszanych, zanieśli do pojemników. Doszło też do lekkiej paranoi, którą było mówienie, że jak dziecko ubrudzi skarpetki na trawniku, to trzeba z nimi jechać do PSZOK-u – mówił w rozmowie z Portalem Samorządowym Jacek Pietrzyk, ekspert Business Center Club.

Zabrakło więc przygotowania – dopiero z czasem resort zaczął wyjaśniać, że zniszczone tekstylia mogą lądować w czarnych pojemnikach, ale zdaniem komentującego było już za późno, by taki przekaz mógł się przebić.

REKLAMA

W Warszawie ubrania drugiej jakości udało się uratować. I obyśmy częściej słyszeli o sukcesach, a nie wpadkach.

Zdjęcie główne: MPO Warszawa

REKLAMA
Adam Bednarek
29.08.2025 06:11
Tagi: Recyklingubrania
Najnowsze
6:41
Spytałem telewizor o propozycje seriali i plan na urlop. Odpowiedział z sensem
Aktualizacja: 2025-08-29T06:41:00+02:00
6:31
Cząstki widma na celowniku. Rusza największy eksperyment świata
Aktualizacja: 2025-08-29T06:31:00+02:00
6:21
Niesamowite co zrobili z tymi roślinami. Są jak lampki nocne
Aktualizacja: 2025-08-29T06:21:00+02:00
6:20
Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł
Aktualizacja: 2025-08-29T06:20:57+02:00
6:11
Dają ubraniom drugie życie. Recepta na sukces jest prosta
Aktualizacja: 2025-08-29T06:11:00+02:00
21:37
Wsadzili całą nowoczesną technologię do jednego chipa. Takiego połączenia jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-08-28T21:37:38+02:00
21:16
Chcą nauczyć dzieci "zdrowego korzystania ze smartfonów". Na początek: totalny zakaz
Aktualizacja: 2025-08-28T21:16:39+02:00
20:55
GTA VI będzie miało rywala o podobnym budżecie. I chyba na niego bardziej czekam
Aktualizacja: 2025-08-28T20:55:52+02:00
20:11
F-16 rozbił się w Radomiu. To miał być pokaz siły, skończyło się tragedią - wstrząsające nagranie
Aktualizacja: 2025-08-28T20:11:52+02:00
19:57
Tak dobrego soku nie kupisz w sklepie. Tym sprzętem zrobisz go bez trudu
Aktualizacja: 2025-08-28T19:57:01+02:00
19:53
Microsoft wreszcie robi to, o co prosili gracze. I nie chodzi tylko o zmianę cennika
Aktualizacja: 2025-08-28T19:53:50+02:00
19:08
Darmowe Destiny: Rising już jest. Topi telefony, ale wygląda absurdalnie dobrze
Aktualizacja: 2025-08-28T19:08:34+02:00
18:46
Zuckerberg przepalił na nich miliony. Nie minął miesiąc, a już uciekli
Aktualizacja: 2025-08-28T18:46:55+02:00
17:55
PlayStation i Nintendo mają nowego rywala. To... Porsche
Aktualizacja: 2025-08-28T17:55:41+02:00
17:24
Pokopalniane dziury zmienią w atrakcję dla turystów. Ma być raj za 32 mln zł
Aktualizacja: 2025-08-28T17:24:31+02:00
16:54
Polskie satelity szykują się do lotu. Wiemy, kiedy wreszcie polecą
Aktualizacja: 2025-08-28T16:54:53+02:00
16:23
Za sprawą tej sztuczki Microsoftu nie będziesz płacić za YouTube Premium
Aktualizacja: 2025-08-28T16:23:24+02:00
15:41
Polska wydaje na obronę najwięcej w NATO. Czy to wystarczy, by spać spokojnie?
Aktualizacja: 2025-08-28T15:41:45+02:00
14:43
Orlen odpala atom w Polsce. W Europie jeszcze nie było takiej elektrowni
Aktualizacja: 2025-08-28T14:43:21+02:00
13:10
Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-08-28T13:10:02+02:00
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA