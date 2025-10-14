REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"

Widok opróżnianych kontenerów, z których różna zawartość ląduje w tej samej śmieciarce, sprawia, że niektórzy wątpią w sens segregacji. Tyle że ocena na pierwszy rzut oka może wprowadzić w błąd.

Adam Bednarek
smieci
REKLAMA

Ten argument pojawia się w wielu dyskusjach związanych z segregacją. Można się starać, zwracać uwagę, oddzielać, wkładać do osobnych worków, a potem i tak widzimy, jak zawartość różnych kubłów ląduje w tej samej śmieciarce. Tylko czy rzeczywiście wszystko miesza się bez żadnego ładu i składu, a plastik, którego celowo odłączyliśmy od reszty, i tak nagle spotyka się z odpadami zmieszanymi?

Kwestię postanowił wyjaśnić Mariusz Musiałowski, burmistrz Gminy Kleczew. Jak przyznaje w nagraniu opublikowanym na Facebooku, "wiele osób straciło zaufanie do systemu" po tym, jak zobaczyło jedno auto, do którego wrzucano odpady z pojemników o odmiennych kolorach. Sam zetknął się z takimi komentarzami pod swoimi wpisami.

REKLAMA

"Nie każda śmieciarka to jednokomorowy potwór do miksowania odpadów" – tłumaczy jednak polityk. W materiale zademonstrował, jak działa system w pojazdach. Śmieci - czego z poziomu spacerowicza nie widać - wpadają do różnych komór. Tam zaś są od siebie odgrodzone solidną ścianą.

Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa. Logistyka ma tu ogromne znaczenie: mniej przejazdów = mniejsze koszty. Więc może warto spojrzeć na to inaczej? Może to nie system nas zawodzi, tylko my zbyt szybko wyciągamy wnioski? – pyta Mariusz Musiałowski.

Zaufanie bardzo łatwo podkopać

Interwencja polityka jest słuszna, bo mity związane z mieszaniem śmieci w śmieciarce mają się całkiem nieźle. I mogą wpłynąć na nawyki, zniechęcając do segregacji odpadów.

Nieprawdziwych informacji nie brakuje, a mogą siać poważne spustoszenie, na co zwracały uwagę badania. Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research wynikało, że w ciągu ostatnich miesięcy prawie 43 proc. respondentów spotkało się z informacjami podważającymi skuteczność recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.

38 proc. badanych, którzy zetknęli się z takimi materiałami, przyznawało, że tego typu informacje wpłynęły na ich zapał do segregacji. I chociaż nie sprecyzowano, o jakie konkretnie nieprawdziwe treści chodzi, to na legendę o mieszaniu odpadów w śmieciarce bardzo łatwo w sieci się natknąć.

- Przyczynianie się do podważania jego [recyklingu - dop. red.] sensowności, zwłaszcza w czasach zalewu informacji, kryzysu dezinformacyjnego, dominacji skrótowych, chwytliwych komunikatów przy jednoczesnej trudności z weryfikowaniem faktów, uważam za szkodliwe i nieodpowiedzialne. Z badania jasno wynika, że przełożenie negatywnej narracji na temat recyklingu na motywację konsumentów jest znaczące – komentowała dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska

Czasami nie musi to być efekt celowych działań czy przekłamań. Trudno oczekiwać od zwykłych ludzi wiedzy nt. tego, jak działają śmieciarki. Tyle że ocena na pierwszy rzut oka może wprowadzić w błąd i co gorsza – zniechęcić innych do działania.

Czytaj też:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Velolosik / Shutterstock.com

REKLAMA
Adam Bednarek
14.10.2025 17:23
Tagi: Recyklingsegregacja odpadów
Najnowsze
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
20:23
Plus rządzi zasięgiem w Polsce. Potężne liczby
Aktualizacja: 2025-10-13T20:23:52+02:00
20:00
Huawei P30 Pro może iść na emeryturę. Będzie coś znacznie lepszego
Aktualizacja: 2025-10-13T20:00:53+02:00
19:19
Apple nie zwalnia z AirPodsami. Twoje zaraz będą stare
Aktualizacja: 2025-10-13T19:19:58+02:00
18:49
Rosja podkręca produkcję czołgów. Radykalny wzrost
Aktualizacja: 2025-10-13T18:49:13+02:00
18:00
Kraków zatwierdza pakt. Niemożliwe, wreszcie miliony na pieszych
Aktualizacja: 2025-10-13T18:00:52+02:00
17:23
Karta SIM zainstaluje się sama. Komfort, na który czekałem latami
Aktualizacja: 2025-10-13T17:23:06+02:00
16:55
Sklep przewidzi, co kupisz. Dla twojego dobra oczywiście
Aktualizacja: 2025-10-13T16:55:28+02:00
16:25
Rosja zamieni satelity w reklamy. Kto to kupi?
Aktualizacja: 2025-10-13T16:25:41+02:00
15:17
ChatGPT jak Messenger. Czego ta aplikacja jeszcze nie zrobi?
Aktualizacja: 2025-10-13T15:17:42+02:00
13:33
Netflix zmusi cię do wymiany telewizora. Inaczej nie pooglądasz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:33:55+02:00
13:24
Bowers & Wilkins z nowym hitem. Wreszcie słyszę muzykę, a nie słuchawki
Aktualizacja: 2025-10-13T13:24:19+02:00
13:15
Samsung Galaxy Z Fold 7 1800 zł taniej. Lepiej się pospiesz
Aktualizacja: 2025-10-13T13:15:04+02:00
12:52
Twoja praca jest bez sensu. Tak twierdzi twórca ChataGPT
Aktualizacja: 2025-10-13T12:52:32+02:00
12:10
Gigantyczny problem z tunelem pod Łodzią. Zrobią to jak w kopalni
Aktualizacja: 2025-10-13T12:10:00+02:00
12:00
Człowiek jest najlepszym firewallem. Za nami Akademia cyberPEKAO
Aktualizacja: 2025-10-13T12:00:00+02:00
10:56
Turyści paskudzą w Tatrach. Nie dość, że śmierdzi, to można wdepnąć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:56:35+02:00
10:44
Zapłacisz więcej za napoje bez cukru. Ten kraj jest okropny
Aktualizacja: 2025-10-13T10:44:32+02:00
10:15
Krakowski hotel to perła. Znaleźli sposób na tych, którzy chcieli go zburzyć
Aktualizacja: 2025-10-13T10:15:04+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA