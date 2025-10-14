Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"

Ładowanie...

Ten argument pojawia się w wielu dyskusjach związanych z segregacją. Można się starać, zwracać uwagę, oddzielać, wkładać do osobnych worków, a potem i tak widzimy, jak zawartość różnych kubłów ląduje w tej samej śmieciarce. Tylko czy rzeczywiście wszystko miesza się bez żadnego ładu i składu, a plastik, którego celowo odłączyliśmy od reszty, i tak nagle spotyka się z odpadami zmieszanymi?

Kwestię postanowił wyjaśnić Mariusz Musiałowski, burmistrz Gminy Kleczew. Jak przyznaje w nagraniu opublikowanym na Facebooku, "wiele osób straciło zaufanie do systemu" po tym, jak zobaczyło jedno auto, do którego wrzucano odpady z pojemników o odmiennych kolorach. Sam zetknął się z takimi komentarzami pod swoimi wpisami.

"Nie każda śmieciarka to jednokomorowy potwór do miksowania odpadów" – tłumaczy jednak polityk. W materiale zademonstrował, jak działa system w pojazdach. Śmieci - czego z poziomu spacerowicza nie widać - wpadają do różnych komór. Tam zaś są od siebie odgrodzone solidną ścianą.

Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa. Logistyka ma tu ogromne znaczenie: mniej przejazdów = mniejsze koszty. Więc może warto spojrzeć na to inaczej? Może to nie system nas zawodzi, tylko my zbyt szybko wyciągamy wnioski? – pyta Mariusz Musiałowski.

Zaufanie bardzo łatwo podkopać

Interwencja polityka jest słuszna, bo mity związane z mieszaniem śmieci w śmieciarce mają się całkiem nieźle. I mogą wpłynąć na nawyki, zniechęcając do segregacji odpadów.

Nieprawdziwych informacji nie brakuje, a mogą siać poważne spustoszenie, na co zwracały uwagę badania. Z sondażu przeprowadzonego przez SW Research wynikało, że w ciągu ostatnich miesięcy prawie 43 proc. respondentów spotkało się z informacjami podważającymi skuteczność recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.

38 proc. badanych, którzy zetknęli się z takimi materiałami, przyznawało, że tego typu informacje wpłynęły na ich zapał do segregacji. I chociaż nie sprecyzowano, o jakie konkretnie nieprawdziwe treści chodzi, to na legendę o mieszaniu odpadów w śmieciarce bardzo łatwo w sieci się natknąć.

- Przyczynianie się do podważania jego [recyklingu - dop. red.] sensowności, zwłaszcza w czasach zalewu informacji, kryzysu dezinformacyjnego, dominacji skrótowych, chwytliwych komunikatów przy jednoczesnej trudności z weryfikowaniem faktów, uważam za szkodliwe i nieodpowiedzialne. Z badania jasno wynika, że przełożenie negatywnej narracji na temat recyklingu na motywację konsumentów jest znaczące – komentowała dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska

Czasami nie musi to być efekt celowych działań czy przekłamań. Trudno oczekiwać od zwykłych ludzi wiedzy nt. tego, jak działają śmieciarki. Tyle że ocena na pierwszy rzut oka może wprowadzić w błąd i co gorsza – zniechęcić innych do działania.

Adam Bednarek 14.10.2025 17:23

