Nowy rekord w energetyce. Stworzyliśmy materiał lepszy niż grafen

Polacy pracują nad nowym materiałem, który może się okazać przełomem w energetyce. Diafit ma być połączeniem diamentu i grafenu. Czy to przyszłość baterii, branży OZE i elektroniki?

Marcin Kusz
Diamentowe przewodnictwo. Polacy mają nowy rekordowy materiał
Zespół z Politechniki Gdańskiej, wspierany przez badaczy z belgijskiego Uniwersytetu Hasselt i kalifornijskiego Caltechu, pracuje nad przełomowym materiałem. Celem jest stworzenie rozwiązania, które połączy cechy baterii i superkondensatorów, a więc magazynowanie dużych ilości energii oraz jej błyskawiczne uwalnianie.

Serce projektu stanowi diafit, czyli nowatorski materiał powstający z połączenia dwóch alotropowych form węgla: grafenu i diamentu. Ten pierwszy zapewnia doskonałe przewodnictwo elektryczne, drugi natomiast ekstremalną trwałość i stabilność chemiczną. Razem tworzą strukturę, która może zostać naładowana szybciej niż klasyczny grafen, a przy tym przetrwać tysiące cykli bez degradacji.

Od nanoskali do makrorewolucji

Jak tłumaczy kierownik projektu, prof. Robert Bogdanowicz z Politechniki Gdańskiej, kluczem jest precyzja. Naukowcy pracują w nanoskali z elementami tysiące razy mniejszymi niż grubość ludzkiego włosa. Dzięki temu zespół może projektować materiały o idealnie kontrolowanych właściwościach. Synteza diafitu będzie wspierana przez AI, która pomoże zaplanować optymalne parametry oraz przewidywać zachowanie materiału.

Prace prowadzone są m.in. z wykorzystaniem zaawansowanej technologii plazmowej i precyzyjnych laserów. Belgijska część zespołu przeprowadzi szczegółowe badania kinetyki ładowania, a naukowcy z Caltechu, czyli jednego z najbardziej renomowanych instytutów na świecie, przygotują modele symulacyjne oparte na sztucznej inteligencji.

Przełom, który można poczuć w portfelu

Potencjalne zastosowania diafitu są naprawdę imponujące. W branży elektromobilności może to oznaczać koniec długiego czekania przy ładowarce – auta elektryczne naładowane w kilka minut, tak jak dziś tankujemy benzynę. W energetyce odnawialnej – skuteczniejsze magazynowanie energii ze słońca i wiatru, nawet przy dużej zmienności pogody. W elektronice – mniejsze, mocniejsze urządzenia z bateriami działającymi znacznie dłużej niż obecnie.

Wiele wskazuje na to, że nowa era magazynowania energii może zacząć się właśnie w Gdańsku. Jeśli diafit spełni pokładane w nim nadzieje, może stać się fundamentem nowej generacji technologii – szybszych, bardziej wydajnych i znacznie przyjaźniejszych środowisku. A to oznacza nie tylko naukowy sukces, ale i wpływ na nasze codzienne życie – od smartfona po samochód elektryczny.

02.11.2025 07:22
