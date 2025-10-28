REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Bateria, która zaskoczy kierowców. Skończy się hejt na elektryki

Rewolucja w bateriach EV? Chiński producent zapowiada pilotaż technologii solid-state.

Marcin Kusz
Samochód EV ładowany raz na tydzień? Chiny już to testują
REKLAMA

Chiński producent samochodów elektrycznych Chery ogłosił, że jego nowa bateria solid-state osiąga rekordową gęstość i pozwala na przejechanie nawet 1300 km bez ładowania. Pierwsze testy w warunkach drogowych mają ruszyć już w 2026 r., co może wywrócić rynek pojazdów elektrycznych do góry nogami.

REKLAMA

Ta bateria naprawdę może namieszać

Nowe baterie zaprezentowane przez Chery to prototypowe ogniwa typu solid-state, czyli o stałym elektrolicie – technologii uważanej za świętego Graala elektromobilności. W odróżnieniu od obecnych baterii litowo-jonowych, które korzystają z cieczy jako nośnika jonów, solid-state stosuje ciało stałe, co eliminuje łatwopalne komponenty i zwiększa bezpieczeństwo. Ale to nie wszystko. Bateria Chery osiąga gęstość energii 600 Wh/kg, czyli dwukrotnie więcej niż większość aktualnie używanych ogniw w autach elektrycznych.

Dla kierowców oznacza to jedno – znacznie większy zasięg bez zwiększania wagi pojazdu. Według danych z Chin, nowa bateria może pozwolić na przejechanie aż 1300 kilometrów na jednym ładowaniu. Dla porównania, Tesla Model S Long Range to około 600 km, a rekordzista – Lucid Air Grand Touring – oferuje około 830 km.

Bezpieczniejsza i bardziej wydajna

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, oprócz imponującej wydajności bateria Chery przeszła rygorystyczne testy bezpieczeństwa, w tym przebicie gwoździem i wiercenie w ogniwach. Wszystko to dzięki stałemu elektrolitowi, który zapewnia wyższą stabilność termiczną i nie ulega samozapłonowi, jak ma to miejsce w niektórych wypadkach z tradycyjnymi bateriami.

Tego typu rozwiązania zmniejszają ryzyko tzw. ucieczki termicznej, czyli gwałtownego wzrostu temperatury prowadzącego do eksplozji baterii. Dodatkowo solid-state umożliwia formowanie baterii w bardziej złożone kształty, co może pomóc w lepszym zagospodarowaniu przestrzeni w samochodzie.

Chery rusza z pilotażem

Według doniesień medialnych z Chin, Chery planuje rozpocząć testy drogowe nowej technologii w 2026 r., a pełnoskalową produkcję przewiduje już na 2027. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, marka może wyprzedzić swoich rodzimych rywali, takich jak BYD czy CATL, w wyścigu o dominację na rynku baterii solid-state.

To nie jest jednak gra, w której uczestniczą tylko Chińczycy. Toyota, globalny gigant motoryzacyjny, również pracuje nad własnymi bateriami solid-state i chwali się aż 1700 patentami w tym obszarze, z czego większość jest aktywna. Wspólnie z japońską firmą Idemitsu Kosan, Toyota planuje komercjalizację tej technologii w podobnym czasie, czyli w okolicy 2027 r.

Wyzwania? Tak, ale warte zachodu

Rozwój solid-state to nie tylko sukcesy. To również duże wyzwania. Nowe ogniwa są obecnie nawet 2,8 razy droższe w produkcji niż klasyczne baterie litowo-jonowe, głównie ze względu na stosowanie specjalistycznych materiałów siarczkowych oraz niską efektywność wytwarzania.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jednak potencjalne korzyści – większy zasięg, szybsze ładowanie, lepsza trwałość i wyższe bezpieczeństwo – czynią ten wysiłek opłacalnym. Solid-state to technologia, która może zdefiniować nową generację aut elektrycznych i ostatecznie przełamać największe bariery hamujące rozwój elektromobilności. Jeśli baterie Chery spełnią pokładane w nich nadzieje, codzienne ładowanie EV stanie się przeszłością.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Makhh / Shutterstock

REKLAMA
Marcin Kusz
28.10.2025 06:16
Tagi: BaterieChinyelektromobilnośćogniwa
Najnowsze
6:11
iPad Pro z M5 w praktyce. Jedno widać od razu: jest moc
Aktualizacja: 2025-10-28T06:11:00+01:00
21:55
iPhone zrobi kopię zapasową, jakiej nie miałeś. Apple wreszcie luzuje
Aktualizacja: 2025-10-27T21:55:57+01:00
21:01
Apple odkrył, że 8 GB RAM to za mało. Ale i tak każe ci czekać
Aktualizacja: 2025-10-27T21:01:57+01:00
20:37
Microsoft uspokaja. Twój Windows 11 nie jest zepsuty
Aktualizacja: 2025-10-27T20:37:05+01:00
20:08
OnePlus 15 absolutnie mnie oczarował. Biorę zamiast iPhone'a
Aktualizacja: 2025-10-27T20:08:13+01:00
19:41
Młodzi nie jeżdżą pociągami. Powód totalnie mnie rozbroił
Aktualizacja: 2025-10-27T19:41:07+01:00
19:19
Samsung z ogromnymi zmianami. Nie poznasz swojego telefonu
Aktualizacja: 2025-10-27T19:19:22+01:00
18:50
Będziemy produkować niewidzialną broń. Tanią i diabelnie sprytną
Aktualizacja: 2025-10-27T18:50:30+01:00
18:04
Kasy samoobsługowe na celowniku. Miasto: chcecie robotów, płaćcie
Aktualizacja: 2025-10-27T18:04:46+01:00
17:13
Empik zwraca kasę za opóźnienia. Sprawdź, czy ci się należy
Aktualizacja: 2025-10-27T17:13:21+01:00
16:27
Polska armia sięga po potężną broń. Prawie jak w Terminatorze
Aktualizacja: 2025-10-27T16:27:46+01:00
15:34
Samsung, jakiego jeszcze nie widziałeś. Szykuj kasę
Aktualizacja: 2025-10-27T15:34:35+01:00
13:51
Nowy kolor pojemników na śmieci. Bez doktoratu tego nie zrozumiesz
Aktualizacja: 2025-10-27T13:51:06+01:00
13:33
Najbardziej wkurzająca aplikacja trafi na Androida. Internet staje się bagnem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:33:50+01:00
13:12
Test robota Narwal Flow. Jest przełom, rolka taśmowa musi być nowym standardem
Aktualizacja: 2025-10-27T13:12:59+01:00
12:22
Lotniska muszą być cichsze niż drogi. Mamy absurdalne przepisy
Aktualizacja: 2025-10-27T12:22:52+01:00
11:59
Polski najlepszym językiem dla botów. Kochają naszą gramatykę
Aktualizacja: 2025-10-27T11:59:02+01:00
11:12
Rząd tworzy centrum operacji satelitarnych. Szkoda, że nie ma czym operować
Aktualizacja: 2025-10-27T11:12:15+01:00
10:44
Obejrzałem El Clasico jak król. Hansi Flick mi zazdrościł
Aktualizacja: 2025-10-27T10:44:11+01:00
9:22
Bot jak myśliwi - pomylił broń z chipsami. Dzieciak w kajdankach
Aktualizacja: 2025-10-27T09:22:40+01:00
8:51
Pieniądze wyparowały ludziom z kont. Niepokojące sygnały z całej Polski
Aktualizacja: 2025-10-27T08:51:04+01:00
8:08
Twórcy ChataGPT biorą się za muzykę. Zniszczą wszystko
Aktualizacja: 2025-10-27T08:08:29+01:00
7:30
Reklamy w Mapach Apple'a. Płaciłem 7000 zł za telefon, nie za billboard
Aktualizacja: 2025-10-27T07:30:35+01:00
7:01
Bot został ministrem, a teraz jest w ciąży. Rządowi Albanii odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-27T07:01:54+01:00
6:30
Grawitacja udaje kwanty? Nowa teoria poważnie miesza w fizyce
Aktualizacja: 2025-10-27T06:30:00+01:00
6:15
Wyglądał jak krzyżówka smoka i konia. Paleontolodzy przecierają oczy
Aktualizacja: 2025-10-27T06:15:00+01:00
6:00
Dokumenty wojskowe w śmieciach. Prokuratura umarza kompromitację polskiej armii
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
5:45
ChatGPT Atlas mnie rozczarował. Przeglądarka musi się poprawić
Aktualizacja: 2025-10-27T05:45:00+01:00
18:30
Czekają godzinami, by posłuchać muzyki w wibroakustycznym fotelu
Aktualizacja: 2025-10-26T18:30:00+01:00
17:30
Kolumny Stenheim Reference Ultime Two ważą 230 kg. To aluminium wręcz śpiewa
Aktualizacja: 2025-10-26T17:30:00+01:00
17:00
A co, jeśli dobrze już było? Lekką ręką łatwo zaprzepaścić sukces
Aktualizacja: 2025-10-26T17:00:00+01:00
16:40
Lotnisko traci miliony, ale przyleciał znany aktor. Najdziwniejsza obrona, jaką słyszałem
Aktualizacja: 2025-10-26T16:40:00+01:00
16:30
Niech żyje zmiana czasu. Byłem przeciwnikiem, jestem żarliwym obrońcą
Aktualizacja: 2025-10-26T16:30:00+01:00
16:20
Będziemy produkowali wojskowe drony FPV w hurtowych ilościach. "Tanie i zabójczo skuteczne"
Aktualizacja: 2025-10-26T16:20:00+01:00
16:10
Budujemy cybertarczę dla elektrowni jądrowej. Gra o najwyższą stawkę
Aktualizacja: 2025-10-26T16:10:00+01:00
16:00
Tuż obok nas odkryto super-Ziemię. Idealny cel do poszukiwania życia
Aktualizacja: 2025-10-26T16:00:00+01:00
15:40
Światowa premiera szalonych G1 Spirit Cu. Trudno przejść obojętnie
Aktualizacja: 2025-10-26T15:40:00+01:00
15:15
Loewe Stellar na warszawskiej premierze. Made in Germany
Aktualizacja: 2025-10-26T15:15:00+01:00
14:45
Dowód, że rozmiar nie jest taki ważny. Przynajmniej w muzyce
Aktualizacja: 2025-10-26T14:45:30+01:00
13:45
Jak działa głośnik wstęgowy? Przekonałem się, że to nie żart
Aktualizacja: 2025-10-26T13:45:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA