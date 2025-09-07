/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki

NASA wraz z Uniwersytetem w Leicester pracują nad nową baterią jądrową z izotopem ameryku-241. Jej trwałość to aż 433 lata.

Marcin Kusz
Technologia z przyszłości? NASA testuje baterię nie do zdarcia
REKLAMA

NASA praktycznie od zawsze swoje sondy kosmiczne napędza energią pochodzącą z radioizotopów, jednak dotychczas wykorzystywano do tego głównie pluton-238 o połowicznym czasie rozpadu wynoszącym 88 lat. Najwidoczniej naukowcom nie wystarczał taki czas i stwierdzili, że jest za krótki. Nowe źródło energii może zasilać urządzenia nawet przez 433 lata. Może to otwierać zupełnie nowe perspektywy w kontekście długoterminowych misji kosmicznych.

Ameryk-241 emituje ciepło w wyniku rozpadu promieniotwórczego. To właśnie ono jest wykorzystywane w radioizotopowych systemach zasilania (RPS), które napędzają m.in. łaziki na Marsie, satelity czy sondy międzygwiezdne. Jaka jest różnica względem obecnie stosowanego rozwiązania? Jest to przede wszystkim sama trwałość. Zamiast kilkudziesięciu lat – setki. A to oznacza, że po raz pierwszy w historii może stać się możliwe konstruowanie urządzeń, które przetrwają nie tylko misję, ale i kilka następnych pokoleń inżynierów.

REKLAMA

NASA i Uniwersytet w Leicester już testują

Jak czytamy na łamach Popular Mechanics, NASA i Uniwersytet w Leicester już teraz rozpoczęli testy baterii opartych na ameryku-241. Pamiętajmy, że istotne znaczenie ma tu nie tylko sam materiał paliwowy, ale też sposób jego przetwarzania na energię elektryczną. Zamiast klasycznego mechanizmu korbowego testowane są tzw. wolnoporuszające się konwertery Stirlinga. Jest to nowoczesny typ silników cieplnych, które przekształcają ciepło (np. z rozpadu radioizotopów) bezpośrednio w energię elektryczną, ale bez klasycznego występowania mechanicznych elementów tarcia. Zamiast tego wewnątrz urządzenia znajdują się tłoki, które się swobodnie poruszają – unoszą się i opadają pod wpływem zmian ciśnienia gazu wewnątrz komory silnika.

Choć ameryk-241 dopiero wchodzi do użytku, systemy oparte na RPS działają nieprzerwanie od lat. Najlepszym przykładem są Voyager 1 i 2, które mimo upływu dekad wciąż nadają do nas sygnały. NASA podkreśla, że już w 2020 r. ich silnik Stirlinga osiągnął 14 lat bezawaryjnej pracy. Jest to doskonały punkt odniesienia dla przyszłych misji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Jeżeli projekt się powiedzie, to być może będziemy świadkami narodzin pierwszych sond wielopokoleniowych, które dotrą tam, gdzie ludzkość nie śniła nawet sięgnąć. I być może jako cywilizacja przestaniemy myśleć o eksploracji kosmosu w perspektywie dekad, a zaczniemy planować je na tysiąclecia.

REKLAMA
Marcin Kusz
07.09.2025 07:41
Tagi: BaterieMisje kosmiczneNASA
Najnowsze
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
16:00
Słońce już nie szkodzi panelom. Wręcz im pomaga
Aktualizacja: 2025-09-06T16:00:00+02:00
7:51
Dolby Vision 2? No co za bzdura
Aktualizacja: 2025-09-06T07:51:00+02:00
7:41
Nowy drapieżnik w polskiej armii. Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Ratel ujawniony
Aktualizacja: 2025-09-06T07:41:00+02:00
7:31
Nowa broń przeciw plastikowi? Żadna segregacji śmieci
Aktualizacja: 2025-09-06T07:31:00+02:00
7:21
Wypijesz i odmłodniejesz. Tak może być dzięki mapie starości
Aktualizacja: 2025-09-06T07:21:00+02:00
7:11
Jednym z najbardziej cyberpunkowych krajów świata jest... Turkmenistan
Aktualizacja: 2025-09-06T07:11:00+02:00
7:01
Tylko 28 proc. Polaków zostawia portfel w domu. Serio, po co wam ten ciężar w kieszeniach?
Aktualizacja: 2025-09-06T07:01:00+02:00
21:35
Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości
Aktualizacja: 2025-09-05T21:35:23+02:00
21:27
Co ma Kodak do Barbie? Tonę różu i wehikuł do podróży w czasie
Aktualizacja: 2025-09-05T21:27:39+02:00
20:26
To może być przyszłość twojego zawodu. Sprzątanie tego, co wypluły boty
Aktualizacja: 2025-09-05T20:26:56+02:00
20:17
Świat nauki w szoku. Setki uczelni zamieszanych w przekręt
Aktualizacja: 2025-09-05T20:17:29+02:00
20:15
Roboty do roboty! Odkurzą, wyglancują, wjadą na piętro i skoszą trawnik
Aktualizacja: 2025-09-05T20:15:29+02:00
19:41
Szukasz sprzętu na nowy rok szkolny? Mamy dla was promocję na tablety i laptopy
Aktualizacja: 2025-09-05T19:41:00+02:00
19:40
NASA chce wymyślić koło na nowo. A raczej ty masz to zrobić
Aktualizacja: 2025-09-05T19:40:20+02:00
19:10
Tak wygląda Samsung Galaxy S26. Ma coś wspólnego iPhone'em 17
Aktualizacja: 2025-09-05T19:10:18+02:00
17:20
Polskie czołgi będą miały niewidzialne tarcze. Zniszczą w locie każdy pocisk
Aktualizacja: 2025-09-05T17:20:13+02:00
17:19
W sklepach zabraknie gotówki przez zwracane puszki i butelki? Eksperci komentują
Aktualizacja: 2025-09-05T17:19:13+02:00
16:25
Perplexity zaskakuje. Roczna subskrypcja Pro za darmo
Aktualizacja: 2025-09-05T16:25:46+02:00
15:32
Mieli zabłysnąć na rynku przeglądarek. Właśnie sprzedali całą firmę
Aktualizacja: 2025-09-05T15:32:46+02:00
15:27
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać
Aktualizacja: 2025-09-05T15:27:23+02:00
13:20
Thomson powraca na tron. I słucha, czego chcą Europejczycy
Aktualizacja: 2025-09-05T13:20:35+02:00
12:16
Połączą metro z… autobusem. Tego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-09-05T12:16:51+02:00
11:33
Uwaga, szykuje się niezwykły pokaz na niebie. Ja już pakuję koc
Aktualizacja: 2025-09-05T11:33:07+02:00
10:59
Tak wygląda iPhone 17 Pro Max i iPhone 17 Air. Weźcie miskę
Aktualizacja: 2025-09-05T10:59:40+02:00
10:31
Chcą zniszczyć wyjątkową wieżę. Ej, przecież mogłaby być świetną atrakcją
Aktualizacja: 2025-09-05T10:31:55+02:00
10:07
Tłumacz Google idzie w odstawkę. Z nową opcją będzie szybciej i sprytniej
Aktualizacja: 2025-09-05T10:07:25+02:00
9:54
Meta znów się pomyliła. Mark Zuckerberg ma dość i pozywa koncern
Aktualizacja: 2025-09-05T09:54:44+02:00
8:24
To smartfon, ale ma ekran jak papier. Mogę gapić się godzinami
Aktualizacja: 2025-09-05T08:24:45+02:00
8:11
Ten projektor to kostka Rubika za 3500 zł. Chcę go w domu
Aktualizacja: 2025-09-05T08:11:42+02:00
6:51
Zrobili nietypowy teleskop i pytają: "Obcy, jesteście tam?"
Aktualizacja: 2025-09-05T06:51:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA