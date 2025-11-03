SanDisk Extreme Portable dla PS5 – test. Piękny, ale nie cudotwórca

Ładowanie...

To najprawdopodobniej najlepiej wyglądający dysk zewnętrzny dla PlayStation 5. Wygląda tak, jakby sam prezes Sony go błogosławił. SanDisk uzyskał oficjalną licencję PS5, co ma dwie główne zalety. Po pierwsze, Extreme Portable korzysta z motywu wizualnego PS5 oraz oficjalnych logo. Po drugie, dysk MUSI wzorowo działać z konsolami Sony.

Oczywiście to nie tak, że inne dyski zewnętrzne nie będą działać. Uniwersalny standard exFAT sprawia, że PS5 jest kompatybilne z masą nośników, podłączanych przez gniazda USB i USB-C. Jeżeli jednak posiadacz konsoli chce mieć urządzenie z zagwarantowaną kompatybilnością, które jednocześnie pasuje wizualnie do PlayStation 5, tutaj ma pewniaka, za którego ręczy samo Sony.

Powiedzmy sobie szczerze – właśnie o design tutaj chodzi.

SanDisk Extreme Portable dla PS5 wpisuje się w najnowsze wzornictwo Sony, co może mieć wielkie znaczenie dla gracza dbającego o wygląd biurka albo szafki RTV. Niestety, oficjalna licencja sprawia, że model for PS5 jest droższy od dysku SanDisk Extreme Portable w czarnej wersji bazowej, o kilkadziesiąt złotych. Podatek Sony przerzucono na klienta.

Cena dysku SanDisk Extreme Portable 1 TB dla PS5 - od 469 zł

Cena dysku SanDisk Extreme Portable 1 TB - od 399 zł

Zdecydowanie nie mamy więc do czynienia z najtańszym dyskiem zewnętrznym dostępnym na rynku. SanDisk Extreme Portable dla PS5 to nośnik dla fanów marki oraz dla osób bez znajomości technologii, chcących kupić oficjalne licencjonowane rozwiązanie, bez martwienia się o kompatybilność. W zamian dostajemy maksymalne możliwe transfery, świetny design oraz naprawdę porządne wykonanie.

Właśnie na wykonaniu chciałbym się skupić. Gdyby tylko każdy dysk zewnętrzny był jak SanDisk Extreme Portable dla PS5.

Nośnik znajduje się wewnątrz rewelacyjnie zaprojektowanej obudowy. Ta została wykonana z ogumionego tworzywa sztucznego, bardzo charakterystycznego w dotyku. Osłona świetnie amortyzuje upadki, naciski oraz stłuczenia. Pozwoliłem sobie dwukrotnie zrzucić dysk z biurka z wysokości metra (sorry SanDisk!) i nic mu się nie stało. Ba, nie została nawet rysa.

Ogumienie sprawia też, że dysk przyjemnie i stabilnie leży w dłoniach. Nie zsuwa się z pochyłych blatów, co za tym idzie, można go położyć bezpośrednio na zakrzywionej obudowie PS5 w pozycji poziomej, bez strachu o przypadkowe odłączenie nośnika. Niby detal, ale z gatunku tych przydatnych i przemyślanych.

Do tego SSD otrzymało normę ochrony IP65, gwarantującą odporność na pył oraz strumienie wody. Oznacza to, że przypadkowe zalanie dysku leżącego na biurku kawą raczej go nie załatwi. Nośnik poradzi sobie także z kurzem szafki RTV, nawet jeśli zostanie wrzucony w jej najgłębsze oraz najbardziej wstydliwe zakamarki.

Niestety, chociaż dysk wygląda jak element PS5, cudów nie ma. Nie uruchomisz z niego gier PlayStation 5.

Mimo współpracy z SanDiskiem, Sony nie luzuje systemowych ustaleń. Oznacza to, że WSZYSTKIE natywne gry dla PlayStation 5 można uruchamiać wyłącznie z wewnętrznych nośników SSD M2. Dotyczy to wielkich i rozbudowanych produkcji pokroju Battlefield 6, jak również skromnych indyczków działających na byle ziemniaku. Jeśli jakaś gra to natywna wersja dla PS5, musi być odpalana z wewnętrznego SSD. Bez wyjątków.

W tym miejscu powstaje pytanie: na co komuś zewnętrzna nośnik taki jak SanDisk Extreme Portable dla PS5? Główne powody są dwa. Po pierwsze, dysk umożliwia przechowywanie gier PS5, bez możliwości ich uruchamiania, oszczędzając w ten sposób miejsce na konsoli. Chwilowo nie grasz w Call of Duty, ale masz wolny Internet i nie chcesz ponowne pobierać ponad 100 GB? Podłączasz Extreme Portable i przenosisz na niego grę. Jeśli chcesz do niej wrócić, znowu przerzucisz ją do pamięci konsoli.

Po drugie, z poziomu dysku można bezpośrednio uruchamiać gry pisane dla PlayStation 4, odpalane w trybie wstecznej kompatybilności. To świetne rozwiązanie, pozwalające zaoszczędzić masę miejsca w pamięci samej konsoli. Teraz jego znaczenie nieco zmalało, ale w momencie premiery PS5 było to absolutne wybawienie dla wielu graczy. Pojemność konsoli nie jest bowiem z gumy.

Jak szybki jest SanDisk Extreme Portable dla PS5? Zmierzyłem ze stoperem w ręku.

Korzystając z portu USB-C na froncie obudowy mojego PlayStation 5 Pro, przerzuciłem kilka gier z konsoli na dysk, a następnie z dysku na konsolę. W tle nie była zminimalizowana żadna produkcja, nic też nie pobierało się z sieci. Uzyskane wyniki prezentują się następująco:

Z konsoli na dysk:

19 GB, The Alters: 1 min. 36 sek. na dysk

42 GB Clair Obscur Expedition 33: 3 min. 36 sek. na dysk

63 GB, Gears of War Reloaded: 5 min. 24 sek. na dysk

120 GB, Oblivion Remastered: 10 min. 16 sek. na dysk

Z dysku na konsolę:

19 GB, The Alters: 1 min. 52 sek. na PS5

42 GB Clair Obscur Expedition 33: 4 min. 15 sek. na PS5

63 GB, Gears of War Reloaded: 6 min. 20 sek. na PS5

120 GB, Oblivion Remastered: 12 min. 58 sek. na PS5

Jak widać, w przypadku tych większych gier, zajmujących ponad 100 GB, czasy transferów mogą sięgać nawet kilkunastu minut. To długo? Krótko? Wszystko zależy od tego, jakim dysponujemy łączem internetowym oraz jakie są możliwe maksymalne transfery na konsoli.

Przykładowo, PS5 Pro jest wyposażone w moduł WiFi 7. Jeśli przy okazji dysponujecie dostępem do szybkiego łącza światłowodowego, np 1 Gb/s albo 2 Gb/s, będziecie w stanie uzyskać zbliżone czasy pobierania, o ile serwery Sony dopiszą. Niestety, większość graczy nie może liczyć na dostęp do tak szybkiego światłowodu, do tego korzysta z bazowego modelu PS5. Wtedy transfery po kablu dysku będą znacznie, znacznie szybsze.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać SanDisk Extreme Portable dla PS5 jako nośnik gier PC. O ile masz czas.

Z odczytem i zapisem sekwencyjnym na poziomie 1000 Mb/s, nośnik może służyć graczom PC. Trzeba tylko mieć na uwadze, że z perspektywy komputerowych SSD, transfery uzyskiwane na tym dysku są dalekie od maksymalnych. Co nie dziwi, biorąc pod uwagę, iż SanDisk dopasował sprzęt pod możliwości portów konsoli. Z tego powodu funkcję nośnika komputerowego traktuję bardziej jako dodatek niż główny powód zakupu.

Po podłączeniu do komputera, dysk w formacie exFAT wywiązuje się z obietnic na pudełku. Mamy 936 MB/s zapisu sekwencyjnego oraz 1012 MB/s odczytu sekwencyjnego. Losowy zapis to 119 Mb/s, z kolei losowy odczyt wynosi 146 MB/s. Nie są to więc rekordowe parametry, ale też nie muszą. Producenci gier PC wciąż nie wykorzystują potencjału nowoczesnych złącz czy technologii Direct Storage. Co za tym idzie, trudno wskazać grę PC, która miałaby nie uruchomić się na tym dysku.

Jasne, wybrane produkcje orasz gatunki, jak MMORPG, strategie czy symulatory, sporo zyskują na wydajnym dysku połączonym z wydajnym procesorem. Biorąc jednak pod uwagę, że w 2025 roku większość gier AAA bez problemu odpalisz na poczciwym dysku SATA, SanDisk Extreme Portable dla PS5 może służyć jako nośnik przeciętnego komputerowego gracza. Prawdziwym wyzwaniem zewnętrznych dysków jest throttling, a SanDisk ma go pod kontrolą.

Zapłacisz podatek PlayStation?

SanDisk Extreme Portable dla PS5 to bardzo udany zewnętrzny dysk konsolowy, za który próbuje się wycisnąć z gracza zbyt wiele zielonych. W tej samej cenie można kupić ten sam dysk SanDiska, ale z szybszym zapisem oraz odczytem, tylko bez logo PlayStation. No i bez świetnego białego designu, idealnie pasującego do salonowej konsoli Sony.

Odkładając kwestie cen na bok, mamy do czynienia z udanym nośnikiem w absolutnie rewelacyjnej obudowie. Jest wytrzymała, odporna na zalania, poręczna, przyjemna w dotyku oraz amortyzuje upadki. Jeśli macie w domu dzieciaki albo sporo podróżujecie i potrzebujecie nośnika, to ważne cechy.

Największe zalety:

Design pasujący do konsoli PlayStation 5

Wytrzymała, amortyzująca obudowa. Wytrzyma zachlapanie

Ogólna wysoka jakość wykonania, nie nagrzewa się

Miesiąc Discord Nitro w zestawie

Działa z PS5, PC i handheldami

Największe wady:

Ten sam dysk bez licencji PlayStation kosztuje mniej

Prędkości zdecydowanie nie powalają

Głównie dla fanów. Jest wiele bardziej opłacalnych rozwiązań

Czy SanDisk Extreme Portable to najbardziej opłacalny dysk zewnętrzny do PS5? Zdecydowanie nie. Czy najładniejszy? Tak!

Szymon Radzewicz 03.11.2025 07:32

