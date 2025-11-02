REKLAMA
Cyberpunk na całego. Komputery będą projektować komputery

Samsung i Nvidia ogłosiły partnerstwo, które brzmi jak wyjęte z pesymistycznych wizji Bruce'a Sterlinga czy Williama Gibsona: budowę tak zwanej AI Megafactory - fabryki, w której sztuczna inteligencja będzie projektować, nadzorować i optymalizować produkcję… innych AI.

Maciej Gajewski
Nvidia Samsung AI Megafactory
Mistrzowie cyberpunka patrzyli w przyszłość z niepokojem, myśląc o dominacji korporacji i systemach technologii wymykających się ludzkiej kontroli. Samsung i Nvidia patrzą na taką przyszłość z uśmiechem triumfu. Wystarczy nieco zagłębić się w komunikat prasowy obu firm i opis inteligentnej sieci, która będzie monitorować, analizować i optymalizować każdy etap procesu produkcji półprzewodników - bez znaczącego udziału człowieka poza ogólnym nadzorem.

AI Megafactory porusza wyobraźnię fanów science-fiction

Ale co to właściwie jest ta cała budowana przez Samsunga AI Megafactory? Nazwy mogą być mylące. Nie jest to fabryka AI, jaką Nvidia chociażby buduje wspólnie z Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych i Oracle’em - czyli centrum danych przeznaczone do trenowania modeli AI. Nie, to coś zupełnie innego: kompleksowa fabryka półprzewodników, w której sztuczna inteligencja będzie wciśnięta w każdą fazę produkcji czipów - od projektowania, przez nadzór maszyn, aż po kontrolę jakości.

Czytaj też:

Samsung planuje zainstalować w tej fabryce ponad 50 tys. zaawansowanych procesorów graficznych Nvidii. To tysiące GPU pracujących 24/7, analizujących dane w tempie, które byłoby niemożliwe do osiągnięcia przez zespół inżynierów. Samsung widzi w AI nie tylko narzędzie do optymalizacji, ale fundamentalną zmianę w tym, jak będą produkowane komputery dla kolejnych pokoleń.

Jeden z kluczowych elementów tego planu to coś, co Samsung nazywa cyfrowymi bliźniakami - wirtualnymi replikami rzeczywistych produktów i procesów produkcyjnych. Dzięki platformie Nvidia Omniverse Samsung będzie tworzyć cyfrowe modele każdego komponentu swojej produkcji: pamięci, logiki i wszystkiego innego, co jest potrzebne do stworzenia nowoczesnego chipu. Samsung będzie również tworzyć cyfrowe wersje swoich fabryk i maszyn w nich zainstalowanych - dosłownie każdego cennego sprzętu wartego miliony dolarów.

Ta technologia pozwoli Samsungowi na wizualizację całej operacji produkcyjnej w wirtualnym środowisku i sprawdzenie jak wszystko działa zanim linie produkcyjne zaczną swoją pracę. Firma będzie mogła zidentyfikować anomalie, przewidzieć gdzie będzie potrzebna konserwacja profilaktyczna i optymalizować produkcję- a następnie przenieść te wnioski do fabryki w realu.

AI uczy się geometrii lepiej niż profesorowie

Optical proximity correction (OPC) to kluczowy etap w produkcji chipów, który zapewnia dokładność wzoru na waflu produkcyjnym. Tradycyjnie, to jest wymęczającą pracą, którą wykonują dobrze opłaceni inżynierowie, czasami przez wiele godzin, próbując upewnić się, że każda linia obwodu jest w dokładnie właściwym miejscu.

Samsung przeprowadził też wstępne testy, w których zastosował AI do procesu OPC (optical proximity correction - jeden z kluczowych etapów w produkcji chipów) i już teraz informuje o 20-krotnym ulepszeniu wydajności obliczeń litograficznych. Dwadzieścia razy szybciej. Dwadzieścia razy dokładniej. To oznacza, że procesy, które tradycyjnie zajmowały godziny mogą być teraz mierzone w minutach. To jeden z licznych przykładów. Kluczową rolę w tym osiągnięciu odegrały biblioteki cuLitho i CUDA-X firmy Nvidia, które dały AI narzędzia do wykonania tego zadania.

Kiedy AI ma lepsze pomysły na projektowanie chipów niż ludzie

Elektroniczne projektowanie automatyczne (w skrócie EDA) to dziedzina, w której specjaliści zajmują się projektowaniem nowych chipów za pomocą specjalistycznego oprogramowania. To skomplikowany proces, który wymaga zarówno wiedzy technicznej, jak i ogromnej ilości czasu spędzanego na iteracyjnym doskonaleniu projektów.

Samsung i Nvidia chcą zrewolucjonizować ten proces tworząc nową generację narzędzi EDA akcelerowanych przez GPU. AI będzie mogła proponować optymalizacje, przewidywać problemy i czasami nawet wymyślać zupełnie nowe podejścia do projektowania chipów. Samsung i Nvidia planują również wprowadzić do swoich fabryk zaawansowaną robotykę wspomaganą przez AI.

Samsung pracuje również z Nvidią i kilkoma czołowymi południowokoreańskimi firmami telekomunikacyjnymi nad technologią o nazwie AI-RAN, która wdraża sztuczną inteligencję w sieci mobilne, co usprawnia proces wdrażania agentów AI i fizycznej AI- takiej jak wspomniane inteligentne roboty, drony i sprzęt przemysłowy. Mistrzowie prozy cyberpunkowej pisali o sieci, które łączą rzeczywistość fizyczną i cyfrową - która teraz materializuje się przed naszymi oczami.

Dlaczego oczywisty postęp prowokuje dreszcze niepokoju?

Bruce Sterling i William Gibson, pisząc swoje dystopijne wizje w latach 80., nie myśleli o konkretnych liczbach czy nazwach firm. Myśleli o świecie, w którym technologia jest wszechobecna a korporacje mają nieograniczoną władzę. Wyobrażali sobie świat, w którym zacierają się granice między tym co cyfrowe a fizyczne – no to mamy 2025 r. i widzimy, jak wizje te zaczynają się urzeczywistniać.

Samsung i Nvidia budują fabrykę, w której sztuczna inteligencja projektuje, tworzy i optymalizuje inne sztuczne inteligencje. To dokładnie to, co mistrzowie cyberpunka się obawiali - i równocześnie jest to dokładnie to, do czego zmierza branża technologiczna. Na razie nie jest to zły scenariusz -  to technologiczny postęp, gdzie każda nowa generacja narzędzi wzmacnia możliwości poprzedniej.

Tyle że współtwórcy cyberpunkowego nurtu popkulturowego wyobrazili sobie coś jeszcze. Potęgę i władzę korporacji Big Tech zdobytą za sprawą tego niesamowitego i uzależniającego postępu technicznego i technologicznego. Władzę pozwalającą im na egzystencję ponad prawem i kontrolą. Czy ten element cyberpunkowej przyszłości pozostanie wyłącznie fantazją popularnych dekady temu zdolnych pisarzy?

Mając na uwadze fakt, że już dziś prezesi największych amerykańskich i chińskich korporacji są traktowani na spotkaniach z przedstawicielami administracji publicznej jak prawdziwi monarchowie i strony, z którymi się negocjuje - i którym nieraz ustępuje, naginając dla nich prawo, czasem wręcz tworząc nowe urzędy - trudno zachowywać optymizm.

02.11.2025 14:30
Tagi: NvidiaProcesoryRobotySamsungSztuczna inteligencja (AI)
