PKP Intercity kusi cenami. Pojedziesz za grosze - jak zdążysz

PKP Intercity uruchamia nową promocję. Z Białegostoku i Wrocławia do Łodzi pojedziesz już za kilkanaście złotych.

Marcin Kusz
Z Białegostoku do Wrocławia za 24 zł? To nie żart
Przewoźnik ogłosił właśnie kolejną edycję cyklicznej promocji Poniedziałkowy odjazd. Tym razem objęła ona wszystkie połączenia pociągami IC i TLK między Białymstokiem, Wrocławiem i Łodzią. Pasażerowie mogą liczyć na wyjątkowo niskie ceny – podróż z Białegostoku do Wrocławia kosztuje teraz tylko 24 zł, zamiast regularnych 86 zł.

Równie atrakcyjnie wyglądają ceny na pozostałych trasach: z Wrocławia do Łodzi zapłacimy 19 zł (zamiast 66 zł), a z Białegostoku do Łodzi również 19 zł (zamiast 69 zł). Promocyjne bilety obowiązują na przejazdy w okresie od 10 listopada do 3 grudnia 2025 r.

Niespodzianka w każdy poniedziałek

Poniedziałkowy odjazd to akcja PKP Intercity, która z założenia ma zaskakiwać i nagradzać podróżnych, którzy są elastyczni w planowaniu swoich wyjazdów. Co tydzień w poniedziałek ogłaszana jest nowa pula tańszych biletów na wybranych trasach – i to bez wcześniejszych zapowiedzi. Wystarczy śledzić komunikaty PKP Intercity i rezerwować bilety, zanim znikną.

Tego typu działania wpisują się w szerszą strategię spółki, która przy rosnącej konkurencji w transporcie krajowym stara się przyciągać pasażerów nie tylko komfortem podróży, ale też ceną. W ostatnich miesiącach na naszym rynku dosyć ochoczo rozpychają się zagraniczni konkurenci, tacy jak RagioJet czy Leo Ekspress, którzy w wielu przypadkach oferują znacznie tańsze bilety. Ten pierwszy niedawno ogłosił nowe trasy. Atrakcyjne stawki mają więc zachęcać do wyboru PKP – szczególnie na trasach regionalnych i międzywojewódzkich. Nie dziwi więc fakt, że nasz rodzimy przewoźnik coraz częściej proponuje swoim klientom naprawdę atrakcyjnie cenowo bilety. A my na tym korzystamy.

Taniej, ale tylko w drugiej klasie

Warto pamiętać, że promocja dotyczy wyłącznie przejazdów w drugiej klasie. Bilety w promocyjnych cenach można kupić zarówno w kasach biletowych, jak i przez stronę internetową oraz aplikację mobilną PKP Intercity. O dostępności tańszych miejsc decyduje kolejność zakupu. Obowiązuje więc zasada kto pierwszy, ten lepszy.

Nowa edycja Poniedziałkowego odjazdu to dobra wiadomość dla podróżnych planujących listopadowe i grudniowe wyjazdy – niezależnie, czy na weekend, święta, czy do rodziny. Tanie bilety oznaczają nie tylko oszczędność, ale i impuls do częstszego korzystania z kolei. Jeśli promocja okaże się sukcesem, można spodziewać się, że PKP Intercity będzie rozwijać podobne akcje także na innych trasach w całej Polsce.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: NGCHIYUI / Shutterstock

03.11.2025 13:14
Tagi: IntercityPKPPociągipolska
