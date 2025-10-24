REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Motoryzacja

Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?

Zmiana czasu jak zwykle zaskoczyła wielu Polaków – tak, to już. Przesunięcie wskazówek odbije się na kursowaniu pociągów.

Adam Bednarek
pkp intercity
REKLAMA

W tym roku ostatni weekend października wypadł w kalendarzu zaskakująco wcześnie, co oznacza, że nie wszyscy zdążyli się oswoić z nadchodzącą zmianą w zegarkach. Warto o przesunięciu pamiętać, bo może mieć wpływ na zbliżające się podróże. Z czasu letniego na zimowy przejdziemy w nocy z 25 na 26 października.

REKLAMA

PKP Intercity: zmiana czasu zatrzyma pociągi

Cofnięcie wskazówek zegarów z godziny 3:00 na 2:00 sprawi, że pociągi PKP Intercity zatrzymają się na godzinę na najbliższej stacji, aby utrzymać zgodność z planowanym rozkładem jazdy.

Jak wyjaśnia przewoźnik w komunikacie, zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem – obiecuje i uspokaja kolejowa spółka.

Lista pociągów PKP Intercity kursujących w nocy z 25 na 26 października:

  1. IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2:50 czasu letniego, odjazd o 2:55 czasu zimowego;
  2. IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2:40 czasu letniego, odjazd o 2:41 czasu zimowego;
  3. IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2:42 czasu letniego, odjazd o 2:43 czasu zimowego;
  4. IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2:52 czasu letniego, odjazd o 2:54 czasu zimowego;
  5. TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1:52 czasu letniego, odjazd o 2:04 czasu zimowego;
  6. TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1:44 czasu letniego, odjazd o 2:18 czasu zimowego;
  7. IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego;
  8. IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego;
  9. IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2:11 czasu letniego, odjazd o 2:13 czasu zimowego;
  10. IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. Od 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:40 czasu zimowego;
  11. IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2:37 czasu letniego, odjazd o 2:38 czasu zimowego;
  12. IC 81170 Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2:28 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego;
  13. IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2:54 czasu letniego, odjazd o 3:00 czasu zimowego.

- Zmiana czasu wymaga dostosowania rozkładu jazdy, synchronizacji systemów sterowania ruchem oraz koordynacji pracy dyżurnych ruchu. Wszystkie elementy infrastruktury – od systemów komputerowych po urządzenia zabezpieczenia ruchu – działają w oparciu o jednolity czas kolejowy, co pozwala utrzymać punktualność i bezpieczeństwo przejazdów – wyjaśnia natomiast spółka Polskie Linie Kolejowe.

REKLAMA

Polskie Linie Kolejowe przypominają, by śledzić aktualne informacje o połączeniach na Portalu Pasażera oraz w aplikacjach i mediach społecznościowych przewoźników, m.in. PKP Intercity, Polregio i kolei regionalnych.

Oprócz pociągów PKP Intercity, postój na polskich dworcach związany z przesunięciem wskazówek dotknie składów kursujących w barwach RegioJet, LeoExpress, Kolei Mazowieckich, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Polregio.

REKLAMA
Adam Bednarek
24.10.2025 18:52
Tagi: IntercityPKPPociągipodróżeZmiana czasu
Najnowsze
19:06
Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-10-24T19:06:47+02:00
18:52
Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?
Aktualizacja: 2025-10-24T18:52:10+02:00
18:34
TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena
Aktualizacja: 2025-10-24T18:34:05+02:00
17:33
Polska tworzy sztuczne jelita. Chcemy odwzorować biologię 1 do 1
Aktualizacja: 2025-10-24T17:33:07+02:00
17:22
JBL Summit Makalu to top topów. Nie znasz, a wypada
Aktualizacja: 2025-10-24T17:22:42+02:00
16:35
To był wstyd, że LOT tam nie latał. W końcu mamy połączenia
Aktualizacja: 2025-10-24T16:35:13+02:00
16:06
Apple szykuje nową erę komórkową, obchodząc operatorów. Z Muskiem
Aktualizacja: 2025-10-24T16:06:17+02:00
15:43
System kaucyjny już ma poważne braki. Rząd mówi, co się zmieni
Aktualizacja: 2025-10-24T15:43:31+02:00
15:26
UOKiK wziął się za pompy ciepła. Idź po szpadel, wcisnęli nam chłam
Aktualizacja: 2025-10-24T15:26:32+02:00
15:00
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Aktualizacja: 2025-10-24T15:00:38+02:00
14:46
ChatGPT przejmie komputery jak admin. Te lepsze, z jabłkami
Aktualizacja: 2025-10-24T14:46:32+02:00
14:00
Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować
Aktualizacja: 2025-10-24T14:00:15+02:00
13:45
Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność
Aktualizacja: 2025-10-24T13:45:07+02:00
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
6:34
Reddit i Perplexity biorą się za łby. To wojna o przyszłość internetu
Aktualizacja: 2025-10-24T06:34:39+02:00
6:31
Chcą rozświetlić Ziemię lustrami. Zrobią ludziom piekło
Aktualizacja: 2025-10-24T06:31:00+02:00
6:21
Podwójne meteory zachwyciły internet. Prawda nie jest przyjemna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:21:00+02:00
6:11
Polskie wojsko ma nową broń. Groźna i zaskakująco sprytna
Aktualizacja: 2025-10-24T06:11:00+02:00
21:46
Xbox działa lepiej bez Windowsa. No kto by się spodziewał
Aktualizacja: 2025-10-23T21:46:01+02:00
21:21
Szukasz przeglądarki na telefon? Microsoft ma dziwnie dobry pomysł
Aktualizacja: 2025-10-23T21:21:01+02:00
20:58
Orange podkręca jakość połączeń. Nie powiesz już: "coś przerywa"
Aktualizacja: 2025-10-23T20:58:43+02:00
20:41
Płatności zbliżeniowe łatwiejsze. Koniec machania przy kasie
Aktualizacja: 2025-10-23T20:41:48+02:00
19:57
ChatGPT bardziej rozmowny. Wreszcie coś przydatnego
Aktualizacja: 2025-10-23T19:57:16+02:00
19:35
Xbox coraz dalej od graczy. Największy błąd Microsoftu
Aktualizacja: 2025-10-23T19:35:11+02:00
19:00
Huawei Pura80 w dwóch wersjach. Bierzesz Ultra czy Pro?
Aktualizacja: 2025-10-23T19:00:09+02:00
18:42
Microsoft zmieni ci Menu Start. Ile razy można?
Aktualizacja: 2025-10-23T18:42:50+02:00
18:13
Już tak nie pogadasz z ChatGPT. Koniec tego dobrego
Aktualizacja: 2025-10-23T18:13:28+02:00
17:17
iPhone jak puderniczka. Gdzieś to już widziałem
Aktualizacja: 2025-10-23T17:17:28+02:00
16:48
Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie
Aktualizacja: 2025-10-23T16:48:57+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA