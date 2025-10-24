Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?

Ładowanie...

W tym roku ostatni weekend października wypadł w kalendarzu zaskakująco wcześnie, co oznacza, że nie wszyscy zdążyli się oswoić z nadchodzącą zmianą w zegarkach. Warto o przesunięciu pamiętać, bo może mieć wpływ na zbliżające się podróże. Z czasu letniego na zimowy przejdziemy w nocy z 25 na 26 października.

PKP Intercity: zmiana czasu zatrzyma pociągi

Cofnięcie wskazówek zegarów z godziny 3:00 na 2:00 sprawi, że pociągi PKP Intercity zatrzymają się na godzinę na najbliższej stacji, aby utrzymać zgodność z planowanym rozkładem jazdy.

Jak wyjaśnia przewoźnik w komunikacie, zmiana wpłynie na kursowanie 13 pociągów PKP Intercity, które tej nocy będą kursowały według specjalnego rozkładu jazdy zakładającego godzinny postój. Zmiana nie spowoduje opóźnień, a podróżni dotrą do stacji docelowej zgodnie z planem – obiecuje i uspokaja kolejowa spółka.

Lista pociągów PKP Intercity kursujących w nocy z 25 na 26 października:

IC 56006 Baltic Express rel. Gdynia Gł. – Praha hl. n.; postój na stacji Poznań Gł. od 2:50 czasu letniego, odjazd o 2:55 czasu zimowego; IC 65006 Baltic Express rel. Praha hl. n. - Gdynia Gł.; postój na stacji Inowrocław od 2:40 czasu letniego, odjazd o 2:41 czasu zimowego; IC 16190 Karkonosze rel. Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna; postój na stacji Ostrów Wielkopolski od 2:42 czasu letniego, odjazd o 2:43 czasu zimowego; IC 61190 Karkonosze rel. Szklarska Poręba Górna – Warszawa Wschodnia; postój na stacji Pabianice od 2:52 czasu letniego, odjazd o 2:54 czasu zimowego; TLK 35170 Karpaty rel. Zakopane – Gdynia Gł.; postój na stacji Częstochowa od 1:52 czasu letniego, odjazd o 2:04 czasu zimowego; TLK 53170 Karpaty rel. Gdynia Gł. – Zakopane; postój na stacji Częstochowa od 1:44 czasu letniego, odjazd o 2:18 czasu zimowego; IC 38170 Ustronie rel. Kraków Gł. – Kołobrzeg; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego; IC 83170 Ustronie rel. Kołobrzeg – Kraków Gł.; postój na stacji Nowy Dwór Mazowiecki od 2:56 czasu letniego, odjazd o 2:57 czasu zimowego; IC 83172 Przemyślanin rel. Świnoujście – Przemyśl Gł.; postój na stacji Opole Gł. od 2:11 czasu letniego, odjazd o 2:13 czasu zimowego; IC 38172 Przemyślanin rel. Przemyśl Gł. – Świnoujście; postój na stacji Wrocław Gł. Od 2:10 czasu letniego, odjazd o 2:40 czasu zimowego; IC 18170 Uznam rel. Warszawa Wsch. – Świnoujście; postój na stacji Opalenica od 2:37 czasu letniego, odjazd o 2:38 czasu zimowego; IC 81170 Uznam rel. Świnoujście – Warszawa Wsch.; postój na stacji Nowy Tomyśl od 2:28 czasu letniego, odjazd o 2:29 czasu zimowego; IC 85108 Stańczyk rel. Szczecin Gł. – Olsztyn Gł.; postój na stacji Szczecin Gł. od 2:54 czasu letniego, odjazd o 3:00 czasu zimowego.

- Zmiana czasu wymaga dostosowania rozkładu jazdy, synchronizacji systemów sterowania ruchem oraz koordynacji pracy dyżurnych ruchu. Wszystkie elementy infrastruktury – od systemów komputerowych po urządzenia zabezpieczenia ruchu – działają w oparciu o jednolity czas kolejowy, co pozwala utrzymać punktualność i bezpieczeństwo przejazdów – wyjaśnia natomiast spółka Polskie Linie Kolejowe.

Polskie Linie Kolejowe przypominają, by śledzić aktualne informacje o połączeniach na Portalu Pasażera oraz w aplikacjach i mediach społecznościowych przewoźników, m.in. PKP Intercity, Polregio i kolei regionalnych.

Oprócz pociągów PKP Intercity, postój na polskich dworcach związany z przesunięciem wskazówek dotknie składów kursujących w barwach RegioJet, LeoExpress, Kolei Mazowieckich, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Polregio.

Adam Bednarek 24.10.2025 18:52

