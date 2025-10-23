Leo Express chce, żebyś nazwał ich pociąg. Odważnie

Ładowanie...

Do końca października pasażerowie mogą przesyłać swoje propozycje nazw dla nowej linii pociągów Leo Express, która od marca 2026 r. połączy Warszawę z Pragą przez Kraków. Konkurs jest otwarty dla wszystkich – liczy się przede wszystkim pomysłowość. Nagrodą są kredyty o wartości 2000 zł, które można wykorzystać na przejazdy w ramach siatki połączeń przewoźnika.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Leo Express, a wyniki zostaną ogłoszone po 31 października. Zwycięska nazwa będzie widniała na pociągach kursujących na trasie, która już teraz zapowiada się jako jedna z najciekawszych kolejowych nowości 2026 r.

Warszawa-Praga w nowym standardzie

Leo Express zapowiada, że nowa linia będzie obsługiwana przez niskopodłogowe składy Stadler Flirt, znane z wysokiego komfortu i nowoczesnych rozwiązań. Na pokładzie pasażerowie znajdą m.in. Wi-Fi w standardzie 5G, bezpłatny poczęstunek w wyższych klasach, klimatyzację, a nawet dania bezglutenowe i wegańskie, które stewardzi będą serwować do fotela.

W ofercie dostępne będą 4 klasy podróży: od klasy Economy, przez Economy Plus i Business, aż po klasę Premium. Dodatkowym atutem, który ma nas przekonać do skorzystania z usług przewoźnika, jest program lojalnościowy Smile Club pozwalający na uzyskanie zwrotu nawet 10 proc. wartości biletu w formie punktów do wykorzystania przy kolejnych podróżach.

Nowe połączenia już od grudnia

Choć pełna trasa Warszawa-Praga ruszy dopiero 1 marca 2026 r., to już w grudniu 2025 przewoźnik zwiększy częstotliwość kursów między Krakowem a Pragą. W niektóre dni pojawią się nawet 4 kursy dziennie. W marcu połączenia zostaną wydłużone do Warszawy, umożliwiając tym samym bezpośredni dojazd ze stolicy do czeskiej metropolii bez przesiadek. Przykładowo, pociąg z Warszawy o 7:21 dotrze do Pragi przez Kraków o 16:43. Dla nocnych podróżników przewidziano także kurs o 22:41 z Warszawy z przesiadką w Krakowie i porannym przyjazdem do Pragi.

Leo Express, należący w większości do hiszpańskiego giganta Renfe, ma ambicję stać się jednym z głównych graczy kolejowych w regionie Europy Środkowej. Włączenie polskiej stolicy do siatki połączeń to kolejny krok w ekspansji, która ma przynieść nowe standardy komfortu i jakości podróży kolejowej. Już teraz stara się konkurować z PKP, chociażby poprzez udostępnianie biletów za 9 zł, o których pisał jakiś czas temu Oliwier.

Marcin Kusz 23.10.2025 16:48

