Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa od 9 zł

Porzucam PKP IC dla tego pociągu. Bilety z Warszawy do Krakowa za 9 zł

Czeski Leo Express rzuca rękawicę PKP Intercity, uruchamiając nową, krajową trasę z Warszawy do Krakowa. Sprawdzamy, co zaoferuje konkurencja i czy bilety za 9 zł to realna szansa na tańsze podróże.

Oliwier Nytko
Rynek kolejowych przewozów dalekobieżnych w Polsce od lat charakteryzuje się niewielką konkurencją. Niekwestionowanym liderem jest PKP Intercity, które dla większości podróżnych stanowi jedyny wybór przy planowaniu dłuższej podróży pociągiem. Oczywiście, na niektórych odcinkach pasażerowie mogą skorzystać z usług Polregio, jednak przewoźnik ten skupia się głównie na połączeniach regionalnych, a jego składy często nie oferują komfortu i prędkości porównywalnej do pociągów Intercity.

Sytuację uzupełniają przewoźnicy samorządowi, tacy jak Koleje Małopolskie, Koleje Śląskie czy Wielkopolskie. Odgrywają oni kluczową rolę w transporcie wewnątrz województw, dowożąc mieszkańców do pracy i szkoły. Nie są jednak alternatywą dla podróży między odległymi miastami, jak Warszawa i Kraków. Częste przystanki i ograniczony zasięg sprawiają, że pokonanie takiej trasy ich pociągami byłoby nieefektywne i czasochłonne.

W tę lukę na rynku wkracza Leo Express – czeski prywatny przewoźnik kolejowy, który zdobył już popularność w Europie Środkowej. Firma, obecna w Polsce od blisko dekady dzięki połączeniu z Pragi do Krakowa, zdecydowała się na odważny krok: uruchomienie pierwszego w pełni krajowego połączenia na jednej z najbardziej dochodowych tras w Polsce.

Nowa trasa Warszawa – Kraków – Praga

Nowa trasa Leo Express połączy Warszawę z Krakowem i będzie praktycznie przedłużeniem istniejącej linii do Pragi. Start połączeń zaplanowano na 1 marca 2026 r.

Pociągi na trasie Warszawa – Praga będą kursować dwa razy dziennie w obu kierunkach, oferując zarówno połączenia poranne, jak i nocne. Nowoczesne, niskopodłogowe składy Stadler Flirt zapewnią pasażerom wysoki komfort, klimatyzację, dostęp do szybkiego Wi-Fi oraz catering.

Rozkład jazdy został zaplanowany tak, aby zaspokoić potrzeby różnych grup podróżnych. Pociąg poranny z Warszawy (odjazd z Warszawy Wschodniej o 7:21) dotrze do Krakowa Głównego o 10:18, a podróż zakończy w Pradze o 16:43. 

Połączenie nocne wyruszy z Warszawy Wschodniej o 22:41, by zameldować się w Krakowie o 1:46 i w Pradze o 7:43.

W drogę powrotną z Pragi pociągi odjadą o 12:23 (w Krakowie 18:48, w Warszawie Wschodniej 21:43) oraz o 21:23 (w Krakowie 3:44, w Warszawie Wschodniej 6:15).

Przewoźnik kusi pasażerów atrakcyjnymi cenami. Bilety na trasie Warszawa – Kraków we wczesnej ofercie można kupić już od 9 zł, a standardowe ceny zaczynają się od 16 zł. Również podróż do stolicy Czech jest konkurencyjna cenowo, sami zobaczcie na cennik Kraków - Praga we wrześniu.

Klasy podróży w Leo Express

Zauważyłeś, że jest więcej niż jedna klasa, prawda? Leo Express oferuje kilka klas podróży, dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów.

  • Economy: to podstawowa, komfortowa opcja z dostępem do Wi-Fi i gniazdek elektrycznych.
  • Economy Plus: oferuje wygodniejsze siedzenia i darmowe przekąski.
  • Business: to jeszcze więcej miejsca na nogi oraz wybrane napoje i przekąski w cenie.
  • Premium: zapewnia maksymalną prywatność, podróż w strefie ciszy oraz bogate menu wliczone w cenę biletu.

Różnice w cenach są znaczące – przykładowo, podróż z Warszawy do Pragi może kosztować 276 zł w klasie Economy Plus, 292 zł w Business i aż 712 zł w klasie Premium.

Kraków - Praga w Leo Express? Będzie więcej połączeń

Warto podkreślić, że Leo Express nie jest nowicjuszem na polskim rynku. Przewoźnik od 2018 r. z powodzeniem obsługuje trasę z Krakowa do Pragi, która cieszy się dobrą opinią wśród podróżnych. Pasażerowie chwalą sobie komfort pociągów, miłą obsługę oraz konkurencyjne ceny, co dobrze wróży nowemu połączeniu krajowemu.

Wraz z uruchomieniem trasy do Warszawy, Leo Express planuje znaczne zwiększenie częstotliwości kursów na odcinku Kraków – Praga. Zgodnie z nowym rozkładem, od 1 marca 2026 r. liczba połączeń wzrośnie do czterech dziennie w każdą stronę.

Dzięki temu pasażerowie zyskają jeszcze większą elastyczność w planowaniu podróży, mogąc dotrzeć do celu o różnych porach dnia – rano, w południe, wieczorem czy w nocy. Wejście czeskiego przewoźnika na polskie tory to z pewnością dobra wiadomość dla pasażerów, którzy mogą liczyć na niższe ceny i wyższy standard podróży.

Pociągi? Mamy więcej nowości z torów kolejowych:

29.08.2025 06:20
