Nowe fotele w PKP Intercity będą twarde. Producent tłumaczy dlaczego

Zmieniają się na przestrzeni lat normy, głównie palności. W związku z czym pianka, która jest w fotelach, musi być niepalna. Dodanie różnych dodatków po to, żeby była niepalna, powoduje, że ona się usztywnia. Nie będzie już czegoś takiego, że w fotelach PKP Intercity lub innych przewoźników będziecie mogli zapadać się w fotel. Nie ma takiej możliwości. Wagon musi spełnić normy. Jeśli będziecie jeździć naszymi nowymi wagonami i mówić, że są niewygodne, to niestety musicie złożyć to na karb tych, którzy tworzą normy. My musimy po prostu je spełnić - opisał sytuację Kucia.