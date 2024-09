Powstaje superszybki pociąg z imprezowym przedziałem. Marzy mi się Wars w takim stylu

Pociąg szykowany dla amerykańskiej linii jest nawet większym dowodem na to, że podróż koleją może być niemal luksusową wyprawą. Rzecz jasna nie chodzi o to, aby tego typu ekstrawagancje były dostępne dla nielicznych, jak ma to miejsce podczas eskapad prywatnymi jachtami czy odrzutowcami. Nie da się jednak ukryć, że kiedy wielu myśli o komfortowej podróży, przed oczami prędzej zobaczy np. fotel samolotu linii obsługującej dalekie trasy. A tu proszę: pociąg jak popularna knajpa. Skoro są już hotele na szynach, to ten kierunek wydaje się naturalny.