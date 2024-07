PKP intercity pokazuje nowe wagony. Tego już nie zabraknie

Wagony, choć nowoczesne, rzadko są przystosowane do potrzeb najmłodszych pasażerów. Brakuje wydzielonych przestrzeni do zabawy, nierzadko przewijaków w toaletach czy choćby wieszaków na wózki dziecięce. Rodzice zmuszeni są do improwizacji, co nie tylko utrudnia podróż, ale także stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.