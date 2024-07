PKP Intercity bije kolejne rekordy. Polska kolej pędzi, ale droga jest jeszcze daleka

Jednocześnie wiceminister infrastruktury zauważył, że choć rekordy cieszą, to w Polsce wciąż jesteśmy „dużo poniżej europejskiej średniej jeśli chodzi o podróże koleją na mieszkańca”. U nas to ok. 9 podróży, podczas gdy unijna średnia wynosi 18. Malepszak chciałby, abyśmy za 20 lat mogli znaleźć się na tym poziomie. „To musi być cel systemu kolejowego w naszym kraju” – zdradził.