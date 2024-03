Już nie usłyszysz w pociągu "bileciki do kontroli". PKP Intercity zapowiada wielką zmianę

Patrząc na zapowiadane przez PKP Intercity nowości siłą rzeczy przypomniałem sobie, jak potrafi wyglądać zakup cyfrowych biletów w komunikacji miejskiej. To więcej niż ogromna przepaść, co najlepiej pokazuje, jaką drogę przeszła polska kolej przynajmniej pod względem wdrażania nowinek w aplikacji. Rzecz jasna nie tylko, bo choć wiele jest jeszcze do zrobienia, to podróż pociągiem już teraz jest bardzo sensowną alternatywą dla innych źródeł transportu.