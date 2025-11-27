REKLAMA
Android ma nowy tryb hotspotu WiFi. Błyskawica, działa ze wszystkim

Smartfony z Androidem zyskają znaczące ulepszenie w zakresie udostępniania internetu dla innych urządzeń. Hotspot będzie znacznie szybszy, stabilniejszy i zadziała z każdym urządzeniem z WiFi.

Albert Żurek
Hotspot lepszy Android
Wraz z nową wersją systemu Android nie trzeba będzie już decydować, czy chcemy stawiać na prędkość, czy stabilność, udostępniając Internet ze swojego smartfonu. To bardzo praktyczna, przydatna zmiana.

Android z nowym trybem hotspotu WiFi. Najwyższa prędkość i kompatybilność

Jeśli uruchomimy hotspot osobisty WiFi na telefonie, najczęściej automatycznie uruchamia tryb częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Ta opcja gwarantuje dobrą kompatybilność z połączonymi urządzeniami i niezłą prędkość przesyłania danych. Większość telefonów, laptopów i innych sprzętów wspiera bowiem WiFi bazujących na tych częstotliwościach.

Od niedawna na Androidzie jest też nowość w postaci wymuszenia łączenia 6 GHz wprowadzoną w WiFi 6E. To rozwiązanie oferuje najlepszą prędkość przesyłania hotspotu WiFi, ale może powodować problemy z zasięgiem oraz kompatybilnością. Zwłaszcza dla starszych urządzeń.

Wciąż dużo urządzeń bazuje na starszych technologiach WiFi (np. WiFi 6), które nie obsługują pasma 6 GHz. Jeśli będziemy próbować połączyć się z telefonem udostępniającym internet w wyższej częstotliwości, zobaczymy błąd. Dlatego Google stworzył rozwiązanie. W testowej wersji Androida udostępnił nowy tryb łączący dwa pasma - 2,4 i 6 GHz

Nowość ma oferować wysoką kompatybilność pasma 2,4 GHz wykorzystywanego w nawet bardzo starych sprzętach oraz najwyższą przepustowość płynącą zastosowania 6 GHz. 

Dlaczego powinniśmy się cieszyć?

W wielu nowoczesnych smartfonach z wyższej półki WiFi 6E i WiFi 7 staje się standardem. Jednak przystępne cenowo i starsze modele wciąż działają tylko z obsługą częstotliwości 2,4 i 5 GHz. Dotyczy to także laptopów i innych kategorii sprzętów łączących się bezprzewodowo z internetem. 

W teorii 5 GHz powinno być wystarczające do zastosowań, które wykonujemy na komputerze lub telefonie połączonym ze smartfonem przed hotspota. W praktyce jednak sieci mobilne 5G są dziś tak szybkie, że żal nie wykorzystać wysokiej przepustowości. Nowy tryb powinien pojawić się w smartfonach z Androidem w nadchodzących tygodniach lub miesiącach.

Albert Żurek
27.11.2025 17:51
