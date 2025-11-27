Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła

Ładowanie...

W PGZ Stoczni Wojennej odbyła się uroczystość palenia blach pod okręt ORP Ratownik dla Marynarki Wojennej RP.

Ta jednostka będzie najnowocześniejszym okrętem ratowniczym na Morzu Bałtyckim, wyposażonym w zaawansowane systemy ratownictwa podwodnego oraz ochrony infrastruktury krytycznej – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

To gorące dni dla Marynarki Wojennej, bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, że w ramach programu Orka Polska zakupi od Szwecji trzy nowe okręty podwodne klasy A26 Blekinge. Wyprodukuje je koncern Saab. Dodatkowo w najbliższych latach marynarka wzbogaci się o fregaty wielozadaniowe programu Miecznik, kolejne niszczyciele min Kormoran II oraz okręty rozpoznania radioelektronicznego Delfin.

Ratownik i strażnik

Tymczasem obecne jednostki ratownicze pamiętają czasy, gdy telewizory były czarno-białe, a ekrany LCD nie pojawiały się nawet w filmach sf. Służą od ponad 50 lat i, mówiąc delikatnie, zasłużyły na emeryturę. Nowy Ratownik to skok cywilizacyjny. Jest on nierozerwalnie związany z programem Orka, czyli planowanym zakupem nowych okrętów podwodnych.

Jeśli mamy wysłać marynarzy w głębiny powinniśmy mieć sprzęt, który w razie awarii wyciągnie ich na powierzchnię. Bez Ratownika, program Orka byłby ryzykowną zabawą. Jednak niesienie pomocy to tylko jedna z możliwości, jakie daje nam ORP Ratownik.

ORP Ratownik

W obliczu nasilających się zagrożeń hybrydowych na Morzu Bałtyckim nowa jednostka wzmocni nasze zdolności w zakresie ochrony morskiej infrastruktury krytycznej - podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bałtyk to nie tylko woda i ryby, to autostrada dla rurociągów i kabli, które zapewniają nam energię i internet. Rosja już kilka razy sabotowała podmorskie połączenia więc okręt pilnujący podmorskiej infrastruktury jest nam potrzebny w zasadzie na wczoraj.

Pływające miasteczko

Szczegółów możliwości ORP Ratownik nie podano, ale możemy być pewni, że zastosowane technologie obejmują podwodne pojazdy zdalnie sterowane i autonomiczne, najnowocześniejsze systemy nasłuchowe oraz sonary i komputery z zaawansowanymi algorytmami umiejącymi wyłowić cenne dane z informacyjnego szumu.

Dodatkowo okręt będzie wyposażony w specjalistyczne dźwigi i wyciągarki oraz lądowisko dla śmigłowców. Załogę stanowić będzie 100 osób plus 9 osób "dodatkowego personelu", a w jej skład wejdzie zapewne oddział nurków. Długość całkowita ORP Ratownik to 96 m wiec niemal tyle ile pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Szerokość to ok. 19 m, wyporność ok. 6500 t, prędkość 16 węzłów.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje położenie stępki w lutym 2026 r., wodowanie w 2027 r. oraz przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP w 2029 r. Wartość kontraktu przekracza 1 mld zł.

Stocznia łapie wiatr w żagle

Warto też spojrzeć na ten projekt od strony przemysłowej. Budowa Ratownika”to dowód na to, że polski przemysł stoczniowy, po latach chudych, zaczyna nabierać masy. Kontrakt to potężny zastrzyk gotówki i technologii. Sam ORP Ratownik był wcześniej kilka razy zagrożony (umowę zerwano w 2020 r., a nową anulowano w 2022 r.). Teraz wygląda na to, że Polska wraca na Bałtyk.

Prezes stoczni, Marcin Ryngwelski, podkreśla, że doświadczenie zdobyte przy budowie fregat Miecznik teraz procentuje. Stocznia udowadnia, że jest w stanie prowadzić kilka skomplikowanych projektów naraz, co jeszcze dekadę temu wydawało się myśleniem życzeniowym.

Ratownik to kolejny po wielozadaniowych fregatach Miecznik oraz niszczycielach min Kormoran II program pozyskania jednostek nawodnych dla Marynarki Wojennej RP, realizowany w krajowych stoczniach z udziałem polskiego przemysłu obronnego, w tym spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Bogdan Stech 27.11.2025 16:59

