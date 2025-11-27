REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polski anioł stróż na Bałtyku za miliard złotych. Budowa ruszyła

Doczekaliśmy się. W PGZ Stoczni Wojennej posypały się iskry, a to oznacza jedno: fizycznie rozpoczęto budowę okrętu ORP Ratownik, który ma być polisą ubezpieczeniową dla polskiej Marynarki Wojennej.

Bogdan Stech
Doczekaliśmy się. W PGZ Stoczni Wojennej posypały się iskry, a to oznacza jedno: fizycznie rozpoczęto budowę okrętu ORP Ratownik, który ma być polisą ubezpieczeniową dla polskiej Marynarki Wojennej.
REKLAMA

W PGZ Stoczni Wojennej odbyła się uroczystość palenia blach pod okręt ORP Ratownik dla Marynarki Wojennej RP.

Ta jednostka będzie najnowocześniejszym okrętem ratowniczym na Morzu Bałtyckim, wyposażonym w zaawansowane systemy ratownictwa podwodnego oraz ochrony infrastruktury krytycznej – powiedział Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

REKLAMA

To gorące dni dla Marynarki Wojennej, bo w tym tygodniu dowiedzieliśmy się także, że w ramach programu Orka Polska zakupi od Szwecji trzy nowe okręty podwodne klasy A26 Blekinge. Wyprodukuje je koncern Saab. Dodatkowo w najbliższych latach marynarka wzbogaci się o fregaty wielozadaniowe programu Miecznik, kolejne niszczyciele min Kormoran II oraz okręty rozpoznania radioelektronicznego Delfin.

Ratownik i strażnik

Tymczasem obecne jednostki ratownicze pamiętają czasy, gdy telewizory były czarno-białe, a ekrany LCD nie pojawiały się nawet w filmach sf. Służą od ponad 50 lat i, mówiąc delikatnie, zasłużyły na emeryturę. Nowy Ratownik to skok cywilizacyjny. Jest on nierozerwalnie związany z programem Orka, czyli planowanym zakupem nowych okrętów podwodnych.

Jeśli mamy wysłać marynarzy w głębiny powinniśmy mieć sprzęt, który w razie awarii wyciągnie ich na powierzchnię. Bez Ratownika, program Orka byłby ryzykowną zabawą. Jednak niesienie pomocy to tylko jedna z możliwości, jakie daje nam ORP Ratownik.

ORP Ratownik

W obliczu nasilających się zagrożeń hybrydowych na Morzu Bałtyckim nowa jednostka wzmocni nasze zdolności w zakresie ochrony morskiej infrastruktury krytycznej - podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bałtyk to nie tylko woda i ryby, to autostrada dla rurociągów i kabli, które zapewniają nam energię i internet. Rosja już kilka razy sabotowała podmorskie połączenia więc okręt pilnujący podmorskiej infrastruktury jest nam potrzebny w zasadzie na wczoraj.

Pływające miasteczko

Szczegółów możliwości ORP Ratownik nie podano, ale możemy być pewni, że zastosowane technologie obejmują podwodne pojazdy zdalnie sterowane i autonomiczne, najnowocześniejsze systemy nasłuchowe oraz sonary i komputery z zaawansowanymi algorytmami umiejącymi wyłowić cenne dane z informacyjnego szumu.

Dodatkowo okręt będzie wyposażony w specjalistyczne dźwigi i wyciągarki oraz lądowisko dla śmigłowców. Załogę stanowić będzie 100 osób plus 9 osób "dodatkowego personelu", a w jej skład wejdzie zapewne oddział nurków. Długość całkowita ORP Ratownik to 96 m wiec niemal tyle ile pełnowymiarowe boisko piłkarskie. Szerokość to ok. 19 m, wyporność ok. 6500 t, prędkość 16 węzłów.

Harmonogram realizacji projektu przewiduje położenie stępki w lutym 2026 r., wodowanie w 2027 r. oraz przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP w 2029 r. Wartość kontraktu przekracza 1 mld zł.

Więcej na Spider's Web:

Stocznia łapie wiatr w żagle

Warto też spojrzeć na ten projekt od strony przemysłowej. Budowa Ratownika”to dowód na to, że polski przemysł stoczniowy, po latach chudych, zaczyna nabierać masy. Kontrakt to potężny zastrzyk gotówki i technologii. Sam ORP Ratownik był wcześniej kilka razy zagrożony (umowę zerwano w 2020 r., a nową anulowano w 2022 r.). Teraz wygląda na to, że Polska wraca na Bałtyk.

REKLAMA

Prezes stoczni, Marcin Ryngwelski, podkreśla, że doświadczenie zdobyte przy budowie fregat Miecznik teraz procentuje. Stocznia udowadnia, że jest w stanie prowadzić kilka skomplikowanych projektów naraz, co jeszcze dekadę temu wydawało się myśleniem życzeniowym.

Ratownik to kolejny po wielozadaniowych fregatach Miecznik oraz niszczycielach min Kormoran II program pozyskania jednostek nawodnych dla Marynarki Wojennej RP, realizowany w krajowych stoczniach z udziałem polskiego przemysłu obronnego, w tym spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

REKLAMA
Bogdan Stech
27.11.2025 16:59
Tagi: bałtykOkrętyWojsko
Najnowsze
16:09
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Aktualizacja: 2025-11-27T16:09:59+01:00
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
13:45
Brakuje mi już słów na Facebooka. To straszne, jak nakręca znieczulicę
Aktualizacja: 2025-11-27T13:45:26+01:00
13:18
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce
Aktualizacja: 2025-11-27T13:18:36+01:00
11:36
Marsjańskie diabły pyłowe mają sekret. Usłyszeliśmy je pierwszy raz w dziejach
Aktualizacja: 2025-11-27T11:36:39+01:00
11:14
RegioJet ma problem z nową trasą w Polsce. Czesi zaliczają wtopę
Aktualizacja: 2025-11-27T11:14:34+01:00
10:29
Idzie paczkowy armagedon. Mówią, co zrobili, żebyś dostał przesyłkę
Aktualizacja: 2025-11-27T10:29:12+01:00
9:58
Rosjanin wpadł w ręce polskich służb. Hakował sklepy z... TIR-a
Aktualizacja: 2025-11-27T09:58:44+01:00
9:55
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-27T09:55:15+01:00
9:19
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-27T09:19:33+01:00
9:03
Polska tonie w śmieciach. Jest bardzo źle
Aktualizacja: 2025-11-27T09:03:08+01:00
9:00
Słuchawki Made for iPhone. Które modele Bowers & Wilkins mają certyfikat MFi i co to oznacza?
Aktualizacja: 2025-11-27T09:00:45+01:00
8:01
Unia chce twardego zakazu social mediów dla nieletnich. Nadchodzi trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2025-11-27T08:01:28+01:00
7:34
Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne
Aktualizacja: 2025-11-27T07:34:57+01:00
7:00
"Promki na Black Friday nie istnieją"? To zobacz te okazje na Allegro
Aktualizacja: 2025-11-27T07:00:00+01:00
6:17
Gwiazda z fałszywą metryką kręci się podejrzanie szybko. Nie powinna
Aktualizacja: 2025-11-27T06:17:42+01:00
6:13
Łazik na Marsie trafił na kosmiczny skarb. Pierwsza taka sytuacja w historii
Aktualizacja: 2025-11-27T06:13:00+01:00
6:11
Koniec z groszówkami? Nawet prezydent ma dość słynnego pytania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:11:00+01:00
6:04
Nie chcą masztu koło domu. Głowa pęka, ale nie od promieniowania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:04:00+01:00
6:00
Kometa 3I/Atlas rozbudziła nadzieje. Ruszyły zakłady, czy odkryjemy obcych
Aktualizacja: 2025-11-27T06:00:00+01:00
21:03
YouTube wyświetli to, co naprawdę chcesz oglądać. Szok i niedowierzanie
Aktualizacja: 2025-11-26T21:03:23+01:00
20:00
Polacy płacą mobilnie na potęgę. Reszta Europy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-26T20:00:12+01:00
19:11
Polska szykuje się do nowego rodzaju wojny Generał mówi, na czym będzie polegała
Aktualizacja: 2025-11-26T19:11:27+01:00
18:48
Death Stranding 2 bez kupowania PlayStation. Modlitwy wysłuchane
Aktualizacja: 2025-11-26T18:48:46+01:00
18:08
Windows 11 z łatwiejszymi aktualizacjami. Poszli po rozum do głowy
Aktualizacja: 2025-11-26T18:08:25+01:00
18:00
Black Friday z Teufel: pięć okazji dla tych, którzy naprawdę lubią słuchać
Aktualizacja: 2025-11-26T18:00:13+01:00
17:17
Koniec roamingu krajowego w Play. Co dostaniemy w zamian?
Aktualizacja: 2025-11-26T17:17:57+01:00
16:48
Telewizory na Black Friday 2025. Uważaj na to, za co płacisz
Aktualizacja: 2025-11-26T16:48:47+01:00
16:30
Wielki dzień Marynarki Wojennej. Polska kupuje trzy okręty podwodne
Aktualizacja: 2025-11-26T16:30:16+01:00
16:24
Samolot LOT wypadł z pasa startowego. Niezwykle groźna sytuacja
Aktualizacja: 2025-11-26T16:24:43+01:00
15:54
Black Friday z Dyson. Najlepsze oferty króla AGD
Aktualizacja: 2025-11-26T15:54:32+01:00
15:33
Zmiana w doładowaniach Orange. Już nie będziesz ograniczany
Aktualizacja: 2025-11-26T15:33:04+01:00
14:58
Apple wraca na tron. Takiej sytuacji nie było od 14 lat
Aktualizacja: 2025-11-26T14:58:54+01:00
14:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-26T14:39:33+01:00
14:34
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-26T14:34:31+01:00
14:33
Plus rozwija 5G. Czujesz różnicę?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:33:54+01:00
13:08
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-26T13:08:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA