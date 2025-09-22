#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska

Polska Morska Jednostka Rakietowa znów pokazała, że należy do absolutnej czołówki NATO. Podczas ćwiczeń Aegir ‘25 na wodach Norwegii żołnierze przeprowadzili ogniowy sprawdzian swoich zdolności bojowych. Wynik? Trzy wystrzelone pociski NSM i trzy trafienia w cel.

Bogdan Stech
Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska
REKLAMA

Na celowniku polskich rakietowców znalazły się dwa okręty norweskiej marynarki, które wcześniej zostały wycofane ze służby. Pierwszy z nich to KNM Terne, dawny kuter rakietowo-torpedowy o długości 36 metrów. Drugim była fregata KNM Trondheim, mierząca aż 96 m. Oba jednostki posłużyły jako realne cele, co pozwoliło przeprowadzić ćwiczenie w warunkach najbardziej zbliżonych do prawdziwego pola walki.

Do ich zniszczenia użyto pocisków NSM (Naval Strike Missile). To norweska broń o zasięgu sięgającym blisko 200 km, zdolna do rażenia zarówno dużych okrętów, jak i mniejszych jednostek nawodnych.

REKLAMA

Pocisk jest zbudowany w technologii stealth, czyli jest trudny do wykrycia za pomocą radarów. Przed samym uderzeniem NSM wykonuje serię skomplikowanych manewrów, które uniemożliwiają zestrzelenie przez rakiety przeciwlotnicze i działka atakowanych okrętów.

Pociski Naval Strike Missile są produkowane przez norweski koncern obronny Kongsberg Defence & Aerospace.

Więcej na Spider's Web:

Trzy strzały, trzy trafienia

Odpalenia rakiet NSM oglądać możemy dość rzadko, ale tym razem Sztab Generalny Wojska Polskiego zamieścił, krótkie wideo, na którym widać z bliska jak startują te potężne pociski. Nagranie zobaczycie niżej.

Strzelanie odbyło się w ramach międzynarodowych manewrów „Aegir ‘25”, w których uczestniczyła także Królewska Marynarka Wojenna Norwegii oraz marynarze z Wielkiej Brytanii. To nie tylko prestiżowa współpraca, ale przede wszystkim praktyczny test tego, jak sojusznicy NATO potrafią wspólnie działać w trudnych warunkach skandynawskiego wybrzeża.

Jak podkreślił dowódca MJR, komandor Bogdan Tomaszycki, wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Z kolei Sztab Generalny WP zwrócił uwagę, że tego typu działania są nie tylko wymianą doświadczeń, ale również sprawdzianem zdolności do planowania i prowadzenia obrony w warunkach, które dla wielu armii byłyby sporym wyzwaniem.

Morska Jednostka Rakietowa – elita polskiej armii

Morska Jednostka Rakietowa istnieje od 2015 r. i wchodzi w skład 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Tworzą ją dwa dywizjony bojowe, wyposażone w wyrzutnie rakiet, radary, wozy dowodzenia i mobilne systemy łączności. Całość wspiera dywizjon zabezpieczenia z pododdziałami przeciwlotniczymi i logistycznymi.

Siła MJR tkwi nie tylko w rakietach NSM, ale też w mobilności. Cały moduł bojowy można szybko przemieścić drogą lądową, morską czy nawet lotniczą. W praktyce oznacza to, że polscy rakietowcy są w stanie w krótkim czasie zająć pozycję, przeprowadzić uderzenie i natychmiast się przemieścić, zanim wróg zdąży odpowiedzieć.

W ostatnich latach jednostka ćwiczyła m.in. w Estonii, na Litwie, w Rumunii, Szwecji czy nawet na Islandii. Scenariusz zwykle wygląda podobnie: szybki transport, symulowane odpalenie rakiet, zabezpieczenie morskich szlaków i powrót do kraju.

Pokaz siły i jasny sygnał

Morska Jednostka Rakietowa to dziś jedna z najbardziej nowoczesnych i mobilnych formacji Wojska Polskiego. Sukcesy sprawiły, że MON postanowił ją rozbudować. W 2023 r. podpisano kontrakt na sprzęt dla dwóch kolejnych MJR-ów (w tym na kilkaset pocisków). Zostaną one skompletowane w latach 2026–2032 i wyposażone w zmodernizowane pociski NSM o zasięgu zwiększonym o blisko 100 km.

REKLAMA

Docelowo na Pomorzu ma powstać Brygada Rakietowa Marynarki Wojennej, formacja zdolna do zabezpieczenia całego polskiego wybrzeża i wsparcia działań sojuszniczych na Bałtyku i Atlantyku.

Polscy rakietowcy w Norwegii wysłali jasny sygnał: Wojsko Polskie nie tylko dysponuje nowoczesnym sprzętem, ale także potrafi go skutecznie używać w międzynarodowym środowisku. To pokaz siły, który z pewnością nie umknie uwadze nie tylko sojuszników, ale i potencjalnych przeciwników.

REKLAMA
Bogdan Stech
22.09.2025 17:05
Tagi: BrońOkrętyWojsko
Najnowsze
16:41
Nowy Windows gotowy na premierę. Możesz mieć go szybciej, ale jest warunek
Aktualizacja: 2025-09-22T16:41:02+02:00
16:06
Samsung dostanie sekretny ekran. Koniec z podglądaczami
Aktualizacja: 2025-09-22T16:06:37+02:00
15:29
Jesienne niebo zaskoczy. Oto co zobaczymy nad głową
Aktualizacja: 2025-09-22T15:29:27+02:00
14:03
Lepszy internet w pociągach. Będzie świetna okazja do testów
Aktualizacja: 2025-09-22T14:03:13+02:00
13:23
Możecie pomarzyć o tanim prądzie. Już mamy gigantyczne opóźnienie
Aktualizacja: 2025-09-22T13:23:52+02:00
12:31
Fabryka Rosomaków pracuje na pełnych obrotach. Na scenę wjedzie nowy pojazd
Aktualizacja: 2025-09-22T12:31:23+02:00
12:07
Rodzice, co wy robicie? Maluchy ledwo podrosną, a już dostają telefon
Aktualizacja: 2025-09-22T12:07:31+02:00
11:24
Polska i Szwecja pokazują, jak będą bronić Bałtyku. Nietypowe manewry
Aktualizacja: 2025-09-22T11:24:37+02:00
10:30
- Potrzebujemy argumentu siły - mówi minister cyfryzacji. Polska chce w końcu dorwać big techy
Aktualizacja: 2025-09-22T10:30:00+02:00
10:15
Samsung stawia na Flex. Nie musisz kupować sprzętów, możesz je wynajmować
Aktualizacja: 2025-09-22T10:15:00+02:00
9:56
Tajemniczy test rakiety do przenoszenia broni jądrowej. Na niebie dziwny znak
Aktualizacja: 2025-09-22T09:56:25+02:00
9:06
"Wojsko czeka, wzywa z daleka"? Polacy chcą powrotu obowiązkowej służby wojskowej
Aktualizacja: 2025-09-22T09:06:04+02:00
8:15
Kupiłem kamerę mniejszą niż AirPodsy. Ale jestem chudszy o 2 tys. zł
Aktualizacja: 2025-09-22T08:15:00+02:00
7:55
Kraków-Balice będą gigantycznym lotniskiem. 19 mln pasażerów rocznie
Aktualizacja: 2025-09-22T07:55:37+02:00
6:45
Nowy interfejs daje moc telepatii. Nie musisz mówić - wystarczy pomyśleć
Aktualizacja: 2025-09-22T06:45:00+02:00
6:30
Symulacje Wszechświata na zwykłym laptopie. Nowy emulator daje nieprawdopodobne możliwości każdemu
Aktualizacja: 2025-09-22T06:30:00+02:00
6:15
Co się dzieje, gdy AI wierzy w twoje urojenia? To coraz groźniejszy fenomen
Aktualizacja: 2025-09-22T06:15:00+02:00
6:00
Znamy już 6 tys. planet poza Układem Słonecznym. A to dopiero początek początku
Aktualizacja: 2025-09-22T06:00:00+02:00
16:50
Czy to początek końca miast? Łączą się w gigantyczne twory 
Aktualizacja: 2025-09-21T16:50:00+02:00
16:40
Jest nowy największy na świecie samolot transportowy. NATO zachwycone
Aktualizacja: 2025-09-21T16:40:00+02:00
16:30
Wizją naszego świata wciąż rządzą memy. Zobaczyłem na własne oczy
Aktualizacja: 2025-09-21T16:30:00+02:00
16:20
Strzela laserami i wkrótce trafi na front. Broń przyszłości z Izraela
Aktualizacja: 2025-09-21T16:20:00+02:00
16:10
Przelot przez żłobek gwiazd w naszej galaktyce. Niezwykły film
Aktualizacja: 2025-09-21T16:10:00+02:00
16:00
Tusk z powerbankiem w ręku obiecuje tani prąd. A chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-21T16:00:00+02:00
7:58
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 r.
Aktualizacja: 2025-09-21T07:58:00+02:00
7:41
Jaką konsolę przenośną wybrać? Kompleksowy przewodnik po handheldach 2025
Aktualizacja: 2025-09-21T07:41:00+02:00
7:31
Mózg i algorytm mają więcej wspólnego, niż sądziliśmy
Aktualizacja: 2025-09-21T07:31:00+02:00
7:21
Home Assistant steruje już całym moim domem. Oto 8 rzeczy, które chciałbym wiedzieć wcześniej
Aktualizacja: 2025-09-21T07:21:00+02:00
7:11
Słony lód wytwarza prąd. Tak działa to niezwykłe zjawisko
Aktualizacja: 2025-09-21T07:11:00+02:00
7:00
Coś się dzieje na Słońcu. Naukowcy zaniepokojeni
Aktualizacja: 2025-09-21T07:00:00+02:00
17:00
Galaxy pięknie się rozwija. Kopiując iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-20T17:00:00+02:00
16:45
Fascynująca cecha łączącą szympansy i Rosjan. Udowodniona naukowo
Aktualizacja: 2025-09-20T16:45:00+02:00
16:30
Polacy rzucili się na iPhone'a 17, by kupować na Temu
Aktualizacja: 2025-09-20T16:30:00+02:00
16:15
Niesamowite, ale Microsoft Paint rozkwita. Naprawdę tego nie spaprali
Aktualizacja: 2025-09-20T16:15:00+02:00
16:00
Koniec obsługi serwisowej Windows 10 już za miesiąc. Oto, co musisz wiedzieć
Aktualizacja: 2025-09-20T16:00:00+02:00
14:18
Europejskie lotniska sparaliżowane cyberatakiem. Sprawdź swoje dzisiejsze loty
Aktualizacja: 2025-09-20T14:18:09+02:00
7:51
Uderzą w zły punkt i po nas. Mają pomysł, jak chronić Ziemię przed planetoidami
Aktualizacja: 2025-09-20T07:51:00+02:00
7:41
Pixel 10 Pro. Oto moje 36 argumentów za i przeciw
Aktualizacja: 2025-09-20T07:41:00+02:00
7:31
Wielka rzecz - Polacy pomogli potwierdzić twierdzenie Stephena Hawkinga
Aktualizacja: 2025-09-20T07:31:00+02:00
7:21
Nowy silnik skróci podróż na Marsa. Zasila go ciekły uran
Aktualizacja: 2025-09-20T07:21:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA