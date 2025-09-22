Polscy żołnierze roznieśli na strzępy dwa okręty. Morskie kły naszego wojska

Ładowanie...

Na celowniku polskich rakietowców znalazły się dwa okręty norweskiej marynarki, które wcześniej zostały wycofane ze służby. Pierwszy z nich to KNM Terne, dawny kuter rakietowo-torpedowy o długości 36 metrów. Drugim była fregata KNM Trondheim, mierząca aż 96 m. Oba jednostki posłużyły jako realne cele, co pozwoliło przeprowadzić ćwiczenie w warunkach najbardziej zbliżonych do prawdziwego pola walki.

Do ich zniszczenia użyto pocisków NSM (Naval Strike Missile). To norweska broń o zasięgu sięgającym blisko 200 km, zdolna do rażenia zarówno dużych okrętów, jak i mniejszych jednostek nawodnych.

Pocisk jest zbudowany w technologii stealth, czyli jest trudny do wykrycia za pomocą radarów. Przed samym uderzeniem NSM wykonuje serię skomplikowanych manewrów, które uniemożliwiają zestrzelenie przez rakiety przeciwlotnicze i działka atakowanych okrętów.

Pociski Naval Strike Missile są produkowane przez norweski koncern obronny Kongsberg Defence & Aerospace.

Trzy strzały, trzy trafienia

Odpalenia rakiet NSM oglądać możemy dość rzadko, ale tym razem Sztab Generalny Wojska Polskiego zamieścił, krótkie wideo, na którym widać z bliska jak startują te potężne pociski. Nagranie zobaczycie niżej.

Strzelanie odbyło się w ramach międzynarodowych manewrów „Aegir ‘25”, w których uczestniczyła także Królewska Marynarka Wojenna Norwegii oraz marynarze z Wielkiej Brytanii. To nie tylko prestiżowa współpraca, ale przede wszystkim praktyczny test tego, jak sojusznicy NATO potrafią wspólnie działać w trudnych warunkach skandynawskiego wybrzeża.

Jak podkreślił dowódca MJR, komandor Bogdan Tomaszycki, wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Z kolei Sztab Generalny WP zwrócił uwagę, że tego typu działania są nie tylko wymianą doświadczeń, ale również sprawdzianem zdolności do planowania i prowadzenia obrony w warunkach, które dla wielu armii byłyby sporym wyzwaniem.

Morska Jednostka Rakietowa – elita polskiej armii

Morska Jednostka Rakietowa istnieje od 2015 r. i wchodzi w skład 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Tworzą ją dwa dywizjony bojowe, wyposażone w wyrzutnie rakiet, radary, wozy dowodzenia i mobilne systemy łączności. Całość wspiera dywizjon zabezpieczenia z pododdziałami przeciwlotniczymi i logistycznymi.

Siła MJR tkwi nie tylko w rakietach NSM, ale też w mobilności. Cały moduł bojowy można szybko przemieścić drogą lądową, morską czy nawet lotniczą. W praktyce oznacza to, że polscy rakietowcy są w stanie w krótkim czasie zająć pozycję, przeprowadzić uderzenie i natychmiast się przemieścić, zanim wróg zdąży odpowiedzieć.

W ostatnich latach jednostka ćwiczyła m.in. w Estonii, na Litwie, w Rumunii, Szwecji czy nawet na Islandii. Scenariusz zwykle wygląda podobnie: szybki transport, symulowane odpalenie rakiet, zabezpieczenie morskich szlaków i powrót do kraju.

Pokaz siły i jasny sygnał

Morska Jednostka Rakietowa to dziś jedna z najbardziej nowoczesnych i mobilnych formacji Wojska Polskiego. Sukcesy sprawiły, że MON postanowił ją rozbudować. W 2023 r. podpisano kontrakt na sprzęt dla dwóch kolejnych MJR-ów (w tym na kilkaset pocisków). Zostaną one skompletowane w latach 2026–2032 i wyposażone w zmodernizowane pociski NSM o zasięgu zwiększonym o blisko 100 km.

Docelowo na Pomorzu ma powstać Brygada Rakietowa Marynarki Wojennej, formacja zdolna do zabezpieczenia całego polskiego wybrzeża i wsparcia działań sojuszniczych na Bałtyku i Atlantyku.

Polscy rakietowcy w Norwegii wysłali jasny sygnał: Wojsko Polskie nie tylko dysponuje nowoczesnym sprzętem, ale także potrafi go skutecznie używać w międzynarodowym środowisku. To pokaz siły, który z pewnością nie umknie uwadze nie tylko sojuszników, ale i potencjalnych przeciwników.

Bogdan Stech 22.09.2025 17:05

