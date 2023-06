Te pociski bronią polskiego wybrzeża. Norwegowie pokazali wideo z ataku

NSM jest pociskiem dwustopniowym, który składa się z silnika rakietowego na stały materiał pędny, służącego do startu i osiągnięcia prędkości marszowej, oraz silnika turboodrzutowego Microturbo TRI-40, służącego do utrzymania prędkości i manewrowania. Pocisk ma długość 3,96 m z silnikiem startowym i 3,48 m bez niego, średnicę 0,69 m i rozpiętość skrzydeł 1,31 m. Masa pocisku z silnikiem startowym wynosi 412 kg, a bez niego 345 kg. Głowica bojowa pocisku ma masę 125 kg i jest wykonana z tytanu. Głowica ma zdolność do przebijania się przez pancerz okrętu przed detonacją.