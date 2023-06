Ogień na Bałtyku. Na morzu rusza Baltops 23, największe ćwiczenia w historii

Baltops to skrót od Baltic Operations - operacji bałtyckich. To seria ćwiczeń morskich, które rozpoczęły się w 1972 roku jako inicjatywa Stanów Zjednoczonych. Początkowo było to ćwiczenie, w którym brały udział siły Sojuszu Północnoatlantyckiego. Od 1993 roku do udziału w manewrach zostały zaproszone nowe państwa z byłego bloku wschodniego, w tym Polska. Głównym celem manewrów jest poprawa wyszkolenia załóg i zwiększenie interoperacyjności sił NATO.