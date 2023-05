Wojskowy wieloryb zauważony u wybrzeży Szwecji. Wyszkolili go Rosjanie

Gdy Hvaldimir został po raz pierwszy zauważony w 2019 roku, jego uprząż była wyposażona w podstawę do małej kamery z napisem "Sprzęt St. Peterburg" (cyrylicą) na plastikowych zatrzaskach. Biologom, którzy znaleźli Hvaldimira, udało się zdjąć uprząż przymocowaną do jego głowy.



Norweski Dyrektoriat Rybołówstwa spekulował wtedy, że wieloryb uciekł z zagrody, gdzie był prawdopodobnie szkolony przez rosyjską marynarkę wojenną, ponieważ był przyzwyczajony do towarzystwa ludzi i podpływał do statków. Moskwa nigdy oficjalnie nie skomentowała tej sprawy.