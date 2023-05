Oto kara dla pilotów, którzy pomylą lotniskowce. Jest czego się wstydzić

Na przykład, w 1952 roku pilot myśliwca F2H-2 Banshee należącego do lotniskowca USS Coral Sea wylądował na USS Wasp i znalazł swój samolot pokryty napisami takimi jak "Wasp's guest" (Gość Waspa), "Where am I?" (Gdzie jestem?) czy "Lost sheep" (Zagubiona Owieczka). Podobnie, w latach 60. ubiegłego wieku pilot F-4 Phantom II z USS Constellation musiał lądować na USS Bon Homme Richard i odkrył swój samolot z napisami "If you can't fly 'em, park 'em" (Jeśli nie potrafisz nim latać, to go zaparkuj) czy "U.S. Air Force". Dokładnie to samo stało się z samolotem szturmowym A-7 Corsair II z lotniskowca USS Kitty Hawk, który w latach 70. przez pomyłkę wylądował na USS Hancock.