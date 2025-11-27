Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie
Narwal Flow to jeden z najlepszych i najbardziej innowacyjnych robotów sprzątających w ostatnich latach. Teraz jest dostępny w potężnej promocji z okazji Black Friday, dzięki czemu można oszczędzić aż 2400 zł względem sugerowanej ceny producenta.
Dla mnie to była prawdziwa rewolucja. Narwal Flow wjechał na rynek przebojem, wprowadzając potężną innowację. Dlatego korzystam z robota do dzisiaj, prywatnie, we własnym mieszkaniu. Bo jeśli chodzi o mopowanie podług oraz moc ssącą, rywale nie mają do niego startu. Za to teraz urządzenie z segmentu premium można nabyć z potężnym rabatem, oszczędzając aż 2400 zł.
Co sprawia, że Narwal Flow to wielka innowacja i jeden z najlepszych robotów 2025 roku?
Narwal już wcześniej produkował niezłe roboty, ale modelem Flow rozbił bank, wchodząc do ścisłej pierwszej ligi. To zasługa innowacyjnego mechanizmu mopowania o nazwie EdgeReach, z wysuwaną na boki szyną taśmową. Taka szyna została obleczona z każdej strony materiałem mopującym, który jest nieustannie myty przez kilkanaście dysz natryskujących czystą wodę. Z drugiej strony komory znajdują się drapaki ściągające brudny płyn i zanieczyszczenia do osobnego zbiorniczka. Dzięki temu faktycznie myjemy podłogę, a nie tylko rozcieramy brud.
Za sprawą przesuwanej na boki szyny taśmowej mop dociera tam, gdzie inne roboty nie są w stanie. Rozwiązanie świetnie działa w praktyce, precyzja z jaką szyna dojeżdża do krawędzi mebli jest imponująca. Do tego sam nacisk mopa jest znacznie większy niż w przypadku tradycyjnych tacek oraz talerzy mopujących. Co za tym idzie, Narwal Flow radzi sobie z trudniejszymi nieczystościami, jak zeschnięty sos straszący w kuchni.
Świetne jest to, że rolka mopująca jest stale myta ciepłą wodą ze zbiornika w robocie, bez konieczności zjazdów do stacji dokującej. Jeśli jednak Narwal Flow uzna, że konieczne jest pranie materiału w stacji, na przykład po myciu bardzo zabrudzonej podłogi, jest tam prany w aż 85 stopniach. Do tego wnętrze stacji ma możliwość samo-oczyszczania, co dla mnie stanowi kluczową funkcję współczesnych robotów. Z kolei pojemnik na nieczystości jest tak duży, że możemy go wymieniać raz na 120 dni.
Do tego Narwal Flow oferuje rekordową siłę ssania, z mechanizmem który docenią posiadacze "trudnych" dywanów.
Narwal Flow potrafi podnosić oraz opuszczać rolkę mopującą, aby nie namaczać dywanów. Do tego robot rozpoznaje, kiedy wjeżdża na materiał i robi coś unikalnego: opuszcza główną rolkę z otworem zasysającym, przyciskając ją do bezpośrednio do dywanu. Następnie rozpoczyna ssanie z mocą 22 000 Pa, wyciągając głęboko schowane nieczystości.
Bez cienia przesady mogę napisać, że Narwal Flow to najskuteczniejszy robot do dywanów na rynku. Jeśli posiadacie materiał z długim i grubym włosiem, po raz pierwszy będzie on porządnie oczyszczony. To duża zmiana jakościowa, możliwa dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w postaci opuszczanego otworu zasysającego.
Ciekawych rozwiązań w tym urządzeniu jest jednak znacznie więcej, jak unikalne umiejscowienie sensora LIDAR, świetna aplikacja z mapami i obiektami 3D czy unikalna konstrukcja bocznej szczotki. Dlatego zachęcam do przeczytania mojej recenzji, gdzie drobiazgowo rozprawiam się z tym arcyciekawym robotem.
Taniej o 2400 złotych. Narwal Flow można kupić z wielkim rabatem z okazji Black Friday.
Korzystając z promocji na Czarny Piątek, robot Narwal Flow wraz ze stacją dokującą można nabyć za 3599 złotych. Z kolei sugerowana cena producenta wynosi 5999 złotych. Mówimy więc o potężnej oszczędności, wynoszącej 2400 złotych. To aż 40% początkowej kwoty.
Promocja na Narwal Flow z okazji Black Friday jest dostępna w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Do tego dochodzi błyskawiczna darmowa wysyłka oraz możliwość skorzystania z systemu ratalnego 0%.
Jeśli nie Flow, to co? W promocji znajduje się także model Narwal Freo Z Ultra
Freo Z Ultra to robot sprzątający z segmentu premium, który z okazji promocji Black Friday można teraz nabyć za 2198,40 zł. Model wyposażono we wszystkie funkcje, jakich oczekujemy od urządzenia z górnej półki w 2025 roku: ma wirujące talerze mopujące, algorytm docierania z mopami do krawędzi mebli, zbiorniki na czystą oraz brudną wodę w stacji, funkcję prania mopów ciepłą wodą z suszeniem, LIDAR oraz rozpoznawanie obiektów, moc ssania na poziomie 12 000 Pa oraz główną szczotkę z systemem unikającym splątania sierści i włosów.
Narwal Freo Z Ultra jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnej oraz ciemnej. Robot w niskiej cenie 2198,40 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Internauci mogą skorzystać z natychmiastowej darmowej dostawy oraz systemu rat 0%.