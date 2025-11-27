Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie

Ładowanie...

Dla mnie to była prawdziwa rewolucja. Narwal Flow wjechał na rynek przebojem, wprowadzając potężną innowację. Dlatego korzystam z robota do dzisiaj, prywatnie, we własnym mieszkaniu. Bo jeśli chodzi o mopowanie podług oraz moc ssącą, rywale nie mają do niego startu. Za to teraz urządzenie z segmentu premium można nabyć z potężnym rabatem, oszczędzając aż 2400 zł.

Co sprawia, że Narwal Flow to wielka innowacja i jeden z najlepszych robotów 2025 roku?

Narwal już wcześniej produkował niezłe roboty, ale modelem Flow rozbił bank, wchodząc do ścisłej pierwszej ligi. To zasługa innowacyjnego mechanizmu mopowania o nazwie EdgeReach, z wysuwaną na boki szyną taśmową. Taka szyna została obleczona z każdej strony materiałem mopującym, który jest nieustannie myty przez kilkanaście dysz natryskujących czystą wodę. Z drugiej strony komory znajdują się drapaki ściągające brudny płyn i zanieczyszczenia do osobnego zbiorniczka. Dzięki temu faktycznie myjemy podłogę, a nie tylko rozcieramy brud.

Narwal Flow - innowacyjna rolka taśmowa

Narwal Flow – rolka taśmowa w akcji, przesuwa się do krawędzi mebla

Za sprawą przesuwanej na boki szyny taśmowej mop dociera tam, gdzie inne roboty nie są w stanie. Rozwiązanie świetnie działa w praktyce, precyzja z jaką szyna dojeżdża do krawędzi mebli jest imponująca. Do tego sam nacisk mopa jest znacznie większy niż w przypadku tradycyjnych tacek oraz talerzy mopujących. Co za tym idzie, Narwal Flow radzi sobie z trudniejszymi nieczystościami, jak zeschnięty sos straszący w kuchni.

Świetne jest to, że rolka mopująca jest stale myta ciepłą wodą ze zbiornika w robocie, bez konieczności zjazdów do stacji dokującej. Jeśli jednak Narwal Flow uzna, że konieczne jest pranie materiału w stacji, na przykład po myciu bardzo zabrudzonej podłogi, jest tam prany w aż 85 stopniach. Do tego wnętrze stacji ma możliwość samo-oczyszczania, co dla mnie stanowi kluczową funkcję współczesnych robotów. Z kolei pojemnik na nieczystości jest tak duży, że możemy go wymieniać raz na 120 dni.

Do tego Narwal Flow oferuje rekordową siłę ssania, z mechanizmem który docenią posiadacze "trudnych" dywanów.

Narwal Flow potrafi podnosić oraz opuszczać rolkę mopującą, aby nie namaczać dywanów. Do tego robot rozpoznaje, kiedy wjeżdża na materiał i robi coś unikalnego: opuszcza główną rolkę z otworem zasysającym, przyciskając ją do bezpośrednio do dywanu. Następnie rozpoczyna ssanie z mocą 22 000 Pa, wyciągając głęboko schowane nieczystości.

Narwal Flow

Narwal Flow

Bez cienia przesady mogę napisać, że Narwal Flow to najskuteczniejszy robot do dywanów na rynku. Jeśli posiadacie materiał z długim i grubym włosiem, po raz pierwszy będzie on porządnie oczyszczony. To duża zmiana jakościowa, możliwa dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w postaci opuszczanego otworu zasysającego.

Ciekawych rozwiązań w tym urządzeniu jest jednak znacznie więcej, jak unikalne umiejscowienie sensora LIDAR, świetna aplikacja z mapami i obiektami 3D czy unikalna konstrukcja bocznej szczotki. Dlatego zachęcam do przeczytania mojej recenzji, gdzie drobiazgowo rozprawiam się z tym arcyciekawym robotem.

Taniej o 2400 złotych. Narwal Flow można kupić z wielkim rabatem z okazji Black Friday.

Korzystając z promocji na Czarny Piątek, robot Narwal Flow wraz ze stacją dokującą można nabyć za 3599 złotych. Z kolei sugerowana cena producenta wynosi 5999 złotych. Mówimy więc o potężnej oszczędności, wynoszącej 2400 złotych. To aż 40% początkowej kwoty.

Promocja na Narwal Flow z okazji Black Friday jest dostępna w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Do tego dochodzi błyskawiczna darmowa wysyłka oraz możliwość skorzystania z systemu ratalnego 0%.

Jeśli nie Flow, to co? W promocji znajduje się także model Narwal Freo Z Ultra

Narwal Freo Z Ultra

Narwal Freo Z Ultra

Freo Z Ultra to robot sprzątający z segmentu premium, który z okazji promocji Black Friday można teraz nabyć za 2198,40 zł. Model wyposażono we wszystkie funkcje, jakich oczekujemy od urządzenia z górnej półki w 2025 roku: ma wirujące talerze mopujące, algorytm docierania z mopami do krawędzi mebli, zbiorniki na czystą oraz brudną wodę w stacji, funkcję prania mopów ciepłą wodą z suszeniem, LIDAR oraz rozpoznawanie obiektów, moc ssania na poziomie 12 000 Pa oraz główną szczotkę z systemem unikającym splątania sierści i włosów.

Narwal Freo Z Ultra jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnej oraz ciemnej. Robot w niskiej cenie 2198,40 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Internauci mogą skorzystać z natychmiastowej darmowej dostawy oraz systemu rat 0%.

Szymon Radzewicz 27.11.2025 16:09

Lokowanie produktu : Narwal

