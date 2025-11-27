  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie

Lokowanie produktu: Narwal

Narwal Flow to jeden z najlepszych i najbardziej innowacyjnych robotów sprzątających w ostatnich latach. Teraz jest dostępny w potężnej promocji z okazji Black Friday, dzięki czemu można oszczędzić aż 2400 zł względem sugerowanej ceny producenta.

Szymon Radzewicz
Narwal Flow taniej o 40%. Ten robot zrewolucjonizował mopowanie

Dla mnie to była prawdziwa rewolucja. Narwal Flow wjechał na rynek przebojem, wprowadzając potężną innowację. Dlatego korzystam z robota do dzisiaj, prywatnie, we własnym mieszkaniu. Bo jeśli chodzi o mopowanie podług oraz moc ssącą, rywale nie mają do niego startu. Za to teraz urządzenie z segmentu premium można nabyć z potężnym rabatem, oszczędzając aż 2400 zł.

Co sprawia, że Narwal Flow to wielka innowacja i jeden z najlepszych robotów 2025 roku?

Narwal już wcześniej produkował niezłe roboty, ale modelem Flow rozbił bank, wchodząc do ścisłej pierwszej ligi. To zasługa innowacyjnego mechanizmu mopowania o nazwie EdgeReach, z wysuwaną na boki szyną taśmową. Taka szyna została obleczona z każdej strony materiałem mopującym, który jest nieustannie myty przez kilkanaście dysz natryskujących czystą wodę. Z drugiej strony komory znajdują się drapaki ściągające brudny płyn i zanieczyszczenia do osobnego zbiorniczka. Dzięki temu faktycznie myjemy podłogę, a nie tylko rozcieramy brud.

Narwal Flow - innowacyjna rolka taśmowa
Narwal Flow – rolka taśmowa w akcji, przesuwa się do krawędzi mebla

Za sprawą przesuwanej na boki szyny taśmowej mop dociera tam, gdzie inne roboty nie są w stanie. Rozwiązanie świetnie działa w praktyce, precyzja z jaką szyna dojeżdża do krawędzi mebli jest imponująca. Do tego sam nacisk mopa jest znacznie większy niż w przypadku tradycyjnych tacek oraz talerzy mopujących. Co za tym idzie, Narwal Flow radzi sobie z trudniejszymi nieczystościami, jak zeschnięty sos straszący w kuchni.

Świetne jest to, że rolka mopująca jest stale myta ciepłą wodą ze zbiornika w robocie, bez konieczności zjazdów do stacji dokującej. Jeśli jednak Narwal Flow uzna, że konieczne jest pranie materiału w stacji, na przykład po myciu bardzo zabrudzonej podłogi, jest tam prany w aż 85 stopniach. Do tego wnętrze stacji ma możliwość samo-oczyszczania, co dla mnie stanowi kluczową funkcję współczesnych robotów. Z kolei pojemnik na nieczystości jest tak duży, że możemy go wymieniać raz na 120 dni.

Do tego Narwal Flow oferuje rekordową siłę ssania, z mechanizmem który docenią posiadacze "trudnych" dywanów.

Narwal Flow potrafi podnosić oraz opuszczać rolkę mopującą, aby nie namaczać dywanów. Do tego robot rozpoznaje, kiedy wjeżdża na materiał i robi coś unikalnego: opuszcza główną rolkę z otworem zasysającym, przyciskając ją do bezpośrednio do dywanu. Następnie rozpoczyna ssanie z mocą 22 000 Pa, wyciągając głęboko schowane nieczystości.

Narwal Flow
Narwal Flow

Bez cienia przesady mogę napisać, że Narwal Flow to najskuteczniejszy robot do dywanów na rynku. Jeśli posiadacie materiał z długim i grubym włosiem, po raz pierwszy będzie on porządnie oczyszczony. To duża zmiana jakościowa, możliwa dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu w postaci opuszczanego otworu zasysającego.

Ciekawych rozwiązań w tym urządzeniu jest jednak znacznie więcej, jak unikalne umiejscowienie sensora LIDAR, świetna aplikacja z mapami i obiektami 3D czy unikalna konstrukcja bocznej szczotki. Dlatego zachęcam do przeczytania mojej recenzji, gdzie drobiazgowo rozprawiam się z tym arcyciekawym robotem.

Taniej o 2400 złotych. Narwal Flow można kupić z wielkim rabatem z okazji Black Friday.

Korzystając z promocji na Czarny Piątek, robot Narwal Flow wraz ze stacją dokującą można nabyć za 3599 złotych. Z kolei sugerowana cena producenta wynosi 5999 złotych. Mówimy więc o potężnej oszczędności, wynoszącej 2400 złotych. To aż 40% początkowej kwoty.

Promocja na Narwal Flow z okazji Black Friday jest dostępna w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Do tego dochodzi błyskawiczna darmowa wysyłka oraz możliwość skorzystania z systemu ratalnego 0%.

Jeśli nie Flow, to co? W promocji znajduje się także model Narwal Freo Z Ultra

narwal-freo-z10-ultra-robot-sprzatajacy 0
Narwal Freo Z Ultra
Narwal Freo Z Ultra

Freo Z Ultra to robot sprzątający z segmentu premium, który z okazji promocji Black Friday można teraz nabyć za 2198,40 zł. Model wyposażono we wszystkie funkcje, jakich oczekujemy od urządzenia z górnej półki w 2025 roku: ma wirujące talerze mopujące, algorytm docierania z mopami do krawędzi mebli, zbiorniki na czystą oraz brudną wodę w stacji, funkcję prania mopów ciepłą wodą z suszeniem, LIDAR oraz rozpoznawanie obiektów, moc ssania na poziomie 12 000 Pa oraz główną szczotkę z systemem unikającym splątania sierści i włosów.

Narwal Freo Z Ultra jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: jasnej oraz ciemnej. Robot w niskiej cenie 2198,40 zł jest dostępny w sieci sklepów Media Expert oraz w ich sklepie internetowym. Internauci mogą skorzystać z natychmiastowej darmowej dostawy oraz systemu rat 0%.

SPRAWDŹ ROBOTY NARWALA Z RABATAMI BLACK FRIDAY
Media Expert
Narwal Flow
Media Expert
Media Expert
Narwal Freo Z Ultra
Media Expert
Szymon Radzewicz
27.11.2025 16:09
Lokowanie produktu: Narwal
Tagi: Black Fridayrobot odkurzającyRobot sprzątajacyRoboty
Najnowsze
15:55
Operatorzy na Black Friday. Darmowe GB i tańszy abonament do wzięcia
Aktualizacja: 2025-11-27T15:55:09+01:00
15:27
mObywatel z obowiązkową aktualizacją. Kwestie bezpieczeństwa
Aktualizacja: 2025-11-27T15:27:28+01:00
15:17
Dzisiaj gramy w grę z buta. Kapitalny pomysł, chcę to
Aktualizacja: 2025-11-27T15:17:22+01:00
13:51
Jaki smart prezent dla partnera lub rodzica wybrać? Sprawdź promocje na Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-27T13:51:27+01:00
13:45
Brakuje mi już słów na Facebooka. To straszne, jak nakręca znieczulicę
Aktualizacja: 2025-11-27T13:45:26+01:00
13:18
Kawaleria powietrzna ma nowe śmigłowce. Te piękne maszyny powstają w Polsce
Aktualizacja: 2025-11-27T13:18:36+01:00
11:36
Marsjańskie diabły pyłowe mają sekret. Usłyszeliśmy je pierwszy raz w dziejach
Aktualizacja: 2025-11-27T11:36:39+01:00
11:14
RegioJet ma problem z nową trasą w Polsce. Czesi zaliczają wtopę
Aktualizacja: 2025-11-27T11:14:34+01:00
10:29
Idzie paczkowy armagedon. Mówią, co zrobili, żebyś dostał przesyłkę
Aktualizacja: 2025-11-27T10:29:12+01:00
9:58
Rosjanin wpadł w ręce polskich służb. Hakował sklepy z... TIR-a
Aktualizacja: 2025-11-27T09:58:44+01:00
9:55
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-27T09:55:15+01:00
9:19
Black Friday: LEGO przecenione jak nigdy. Ja już zapełniam koszyk
Aktualizacja: 2025-11-27T09:19:33+01:00
9:03
Polska tonie w śmieciach. Jest bardzo źle
Aktualizacja: 2025-11-27T09:03:08+01:00
9:00
Słuchawki Made for iPhone. Które modele Bowers & Wilkins mają certyfikat MFi i co to oznacza?
Aktualizacja: 2025-11-27T09:00:45+01:00
8:01
Unia chce twardego zakazu social mediów dla nieletnich. Nadchodzi trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2025-11-27T08:01:28+01:00
7:34
Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne
Aktualizacja: 2025-11-27T07:34:57+01:00
7:00
"Promki na Black Friday nie istnieją"? To zobacz te okazje na Allegro
Aktualizacja: 2025-11-27T07:00:00+01:00
6:17
Gwiazda z fałszywą metryką kręci się podejrzanie szybko. Nie powinna
Aktualizacja: 2025-11-27T06:17:42+01:00
6:13
Łazik na Marsie trafił na kosmiczny skarb. Pierwsza taka sytuacja w historii
Aktualizacja: 2025-11-27T06:13:00+01:00
6:11
Koniec z groszówkami? Nawet prezydent ma dość słynnego pytania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:11:00+01:00
6:04
Nie chcą masztu koło domu. Głowa pęka, ale nie od promieniowania
Aktualizacja: 2025-11-27T06:04:00+01:00
6:00
Kometa 3I/Atlas rozbudziła nadzieje. Ruszyły zakłady, czy odkryjemy obcych
Aktualizacja: 2025-11-27T06:00:00+01:00
21:03
YouTube wyświetli to, co naprawdę chcesz oglądać. Szok i niedowierzanie
Aktualizacja: 2025-11-26T21:03:23+01:00
20:00
Polacy płacą mobilnie na potęgę. Reszta Europy w szoku
Aktualizacja: 2025-11-26T20:00:12+01:00
19:11
Polska szykuje się do nowego rodzaju wojny Generał mówi, na czym będzie polegała
Aktualizacja: 2025-11-26T19:11:27+01:00
18:48
Death Stranding 2 bez kupowania PlayStation. Modlitwy wysłuchane
Aktualizacja: 2025-11-26T18:48:46+01:00
18:08
Windows 11 z łatwiejszymi aktualizacjami. Poszli po rozum do głowy
Aktualizacja: 2025-11-26T18:08:25+01:00
18:00
Black Friday z Teufel: pięć okazji dla tych, którzy naprawdę lubią słuchać
Aktualizacja: 2025-11-26T18:00:13+01:00
17:17
Koniec roamingu krajowego w Play. Co dostaniemy w zamian?
Aktualizacja: 2025-11-26T17:17:57+01:00
16:48
Telewizory na Black Friday 2025. Uważaj na to, za co płacisz
Aktualizacja: 2025-11-26T16:48:47+01:00
16:30
Wielki dzień Marynarki Wojennej. Polska kupuje trzy okręty podwodne
Aktualizacja: 2025-11-26T16:30:16+01:00
16:24
Samolot LOT wypadł z pasa startowego. Niezwykle groźna sytuacja
Aktualizacja: 2025-11-26T16:24:43+01:00
15:54
Black Friday z Dyson. Najlepsze oferty króla AGD
Aktualizacja: 2025-11-26T15:54:32+01:00
15:33
Zmiana w doładowaniach Orange. Już nie będziesz ograniczany
Aktualizacja: 2025-11-26T15:33:04+01:00
14:58
Apple wraca na tron. Takiej sytuacji nie było od 14 lat
Aktualizacja: 2025-11-26T14:58:54+01:00
14:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-26T14:39:33+01:00
14:34
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-26T14:34:31+01:00
14:33
Plus rozwija 5G. Czujesz różnicę?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:33:54+01:00
13:08
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-26T13:08:53+01:00
13:04
ChatGPT z istotną aktualizacją. Koniec dziwnego ograniczenia
Aktualizacja: 2025-11-26T13:04:06+01:00