Poszedłem na przystanek i się zdziwiłem. Tak utrudnia się życie pasażerom w Polsce

Przewoźnicy sprzedają swoje bilety wszędzie, gdzie się da – podejrzewam, że niedługo będzie to możliwe nawet w aplikacjach streamingowych (i będzie miało to sens: jedziesz na koncert swojego ulubionego artysty? Kup bilet PKP Intercity…). To operatorzy wychodzą po pasażera i chcą ułatwić mu życie. Wiedzą, że skoro ma swój ulubiony program to nie będzie instalował kolejnego, żeby pojechać konkretnym pociągiem. Dlatego to oni się zgłaszają, a nie pasażer. I to działa: pasażerów na kolei przybywa. Nie twierdzę, że to wyłącznie zasługa szerokiego dostępu do e-biletów, ale już na tym kroku polskie pociągi pokazują nową, uśmiechniętą twarz.