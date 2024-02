Bez telefonu nie pojedziesz tramwajem i autobusem. Tak miasto utrudni życie mieszkańcom

Z jednej strony to logiczne, bo system to ciągle pieśń przyszłości. Trzy lata (od jesieni ub. r.) zająć może szukanie odpowiedniej firmy, która zrealizuje transformację. Wprowadzenie nowych rozwiązań potrwa dwa lata, kolejne dwa obowiązywać ma system przejściowy, w którym pracować będą zarówno nowoczesny system, jak i dotychczasowy. Z drugiej zgodzić się trzeba z Fundacją Panoptykon, która podkreśla, że „jeśli przyłoży się do analizy potencjalnych zagrożeń na możliwie wczesnym stadium tworzenia systemu, pozwoli to uniknąć perturbacji na kolejnych etapach”.