No właśnie – i to jest dowód na to, że rozwiązanie jest reliktem przeszłości. Doskonale pamiętam kasowanie biletów w zatłoczonym pojeździe. Albo trzeba było przeciskać się przez tłum, albo czasami pomagała ludzka solidarność. Papierek wędrował z rąk do rąk, maszyna odciskała kod, a bilet wracał do właściciela.