Kasjerzy streamują na TikToku i beztrosko pokazują światu dane kart płatniczych swoich klientów?

Na Reddicie pojawił się ciekawy wątek, który przybliżył dość ciekawą sytuację pewnej kobiety ze Stanów Zjednoczonych, która podczas swojej pracy streamowała to, co robi w drive thru. Strumieniowanie swojej pracy to w dzisiejszych czasach dość powszechny widok - niekiedy ludzie potrafią zrobić z tego bardzo fajne, ciekawe do oglądania treści.