Google Wallet powraca, tym razem jako prawdziwy cyfrowy portfel.

Nim ten aspekt użytkowy Google Wallet się ziści, miną długie lata. Póki co jednak Wallet może się przydać do przechowywania biletów; łatwo sobie wyobrazić sprzężenie całego ekosystemu Google’a np. podczas podróży - Google zaproponuje ci lot, ułatwi zakup biletu, a gdy go kupisz, zapisze go w aplikacji Wallet.