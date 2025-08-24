/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni

Po sukcesie karabinka MSBS GROT, który stał się podstawową bronią polskiej armii, przyszedł czas na coś, co zmieści się w kaburze. Mowa o MPS (Modułowym Pistolecie Samopowtarzalnym), najnowszym produkcie radomskich inżynierów, który ma zadebiutować na rynku już 25 sierpnia. To nie jest po prostu kolejny pistolet, to konstrukcja stworzona od zera z myślą o współczesnym użytkowniku, zarówno tym w mundurze, jak i na strzelnicy.

Bogdan Stech
Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni
REKLAMA

MPS został opracowany całkowicie od zera przez polskich inżynierów. Jest bezkurkowcem, czyli pistoletem pozbawionym kurka zewnętrznego, a za inicjację strzału odpowiada nowoczesny mechanizm typu striker fired. Dzięki temu spust działa lekko i przewidywalnie, co przekłada się na celność oraz szybką reakcję w sytuacji, gdy ułamki sekund mają znaczenie.

Największą siłą nowego pistoletu z Radomia jest jego modularna budowa. Oznacza to, że MPS można w prosty sposób dopasować do dłoni i preferencji użytkownika. To rozwiązanie dobrze znane z nowoczesnych konstrukcji, które dziś dominują na rynku broni krótkiej, takich jak Glock czy Sig Sauer.

REKLAMA

Lekki, ergonomiczny i gotowy na kolimator

Konstrukcja waży około 600 g bez magazynka, co czyni go jednym z najlżejszych pistoletów w swojej klasie. Szkielet wykonano z wytrzymałych polimerów, a sama broń od początku była projektowana z myślą o nowoczesnych dodatkach. Już w wersji fabrycznej MPS jest przygotowany do montażu mikrokolimatora, czyli niewielkiego celownika optycznego, który znacząco ułatwia szybkie namierzanie celu.

To nie jest detal. W nowoczesnym strzelectwie kolimator staje się standardem, a wielu producentów dopiero dostosowuje swoje konstrukcje do tego rozwiązania. Radom wyprzedził ten trend, wprowadzając pistolet gotowy na cyfrową erę celowania.

Więcej na Spider's Web:

Testy wypadły znakomicie

Nowa broń nie powstała zza biurka. Zanim trafiła do sprzedaży, była intensywnie testowana przez żołnierzy i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Straży Leśnej.

Efekty? Doskonałe! MPS charakteryzuje się nie tylko wysoką celnością, ale też niskim odrzutem i szybkim powrotem na cel. Jest to kluczowe, zwłaszcza w strzelaniu dynamicznym, gdzie każda sekunda i każdy kolejny strzał ma znaczenie.

Użytkownicy chwalą także ergonomię. MPS dobrze leży w dłoni, a dzięki możliwości personalizacji chwytu, rozwiązaniu zaczerpniętemu z karabinka MSBS GROT, każdy może dopasować broń do siebie. To pokazuje, że doświadczenia z rozwoju polskiego karabinka nowej generacji zostały przełożone na inne projekty.

Polska broń, światowe ambicje

Wprowadzenie MPS do sprzedaży to kolejny krok Fabryki Broni „Łucznik” w budowaniu nowoczesnych konstrukcji. Do tej pory Radom kojarzył się przede wszystkim z legendarnym karabinkiem GROT. Teraz dołącza do tego zupełnie nowa rodzina broni krótkiej, która ma ambicje konkurować nie tylko na polskim rynku, ale i za granicą.

Jak podkreśla prezes spółki Seweryn Figurski, MPS powstał na podstawie analizy potrzeb realnych użytkowników. Fabryka Broni nie chce tworzyć konstrukcji do gabloty, lecz sprzęt, który faktycznie sprawdzi się w rękach policjantów, żołnierzy i cywilnych strzelców.

REKLAMA

Polska odpowiedź na nowoczesne pistolety

Światowi giganci rynku broni od lat udoskonalają swoje pistolety, stawiając na ergonomię, modularność i integrację z systemami optoelektronicznymi. MPS wpisuje się w ten trend, a przy tym wyróżnia się faktem, że to w pełni polska konstrukcja: od projektu po produkcję.

Czy nowy pistolet z Radomia znajdzie uznanie wśród użytkowników? Wszystko na to wskazuje. Jest lekki, celny, modularny i od razu przystosowany do współpracy z kolimatorem. To dokładnie te cechy, które decydują o tym, czy broń staje się popularna zarówno w jednostkach mundurowych, jak i na rynku cywilnym.

REKLAMA
Bogdan Stech
24.08.2025 17:04
Tagi: Broń
Najnowsze
16:00
Labubu połączyło Polaków. Ale symbolu konsumpcji szukajmy gdzie indziej
Aktualizacja: 2025-08-24T16:00:00+02:00
15:45
Stworzyli idealną ulicę. Wystarczyło ją... zniszczyć
Aktualizacja: 2025-08-24T15:45:00+02:00
15:30
Maszt niczym Dino na Wilanowie. Nie chcą go w prestiżowej dzielnicy i już
Aktualizacja: 2025-08-24T15:30:00+02:00
11:00
Przeglądanie KRS i ksiąg wieczystych w mObywatelu? Już nad tym pracują
Aktualizacja: 2025-08-24T11:00:00+02:00
7:51
Chińskie roboty z macicą? To fake, ale daje do myślenia
Aktualizacja: 2025-08-24T07:51:00+02:00
7:41
Ile płacę za internet? Sprawdziłem, ile router żre prądu
Aktualizacja: 2025-08-24T07:41:00+02:00
7:31
Pożegnaj baterie paluszki AA. Nowe ogniwa zasilą myszkę światłem z lampy
Aktualizacja: 2025-08-24T07:31:00+02:00
7:21
Clankery podbijają internet. Meatbagi też mają swoje za uszami
Aktualizacja: 2025-08-24T07:21:00+02:00
7:11
Jaki smartwatch sportowy wybrać? Przegląd najlepszych modeli 2025 r.
Aktualizacja: 2025-08-24T07:11:00+02:00
7:01
iOS spowalnia iPhone'a - Apple już tego nie ukryje. Ale i tak chcesz, by to robił
Aktualizacja: 2025-08-24T07:01:00+02:00
18:16
Klient: "co zrobić ze zużytym tonerem?" Po rozmowie stwierdza, że wyrzuci do śmietnika
Aktualizacja: 2025-08-23T18:16:01+02:00
17:45
Kiedyś to było... Dlaczego wszystkie telefony wyglądają tak samo?
Aktualizacja: 2025-08-23T17:45:00+02:00
17:30
Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis
Aktualizacja: 2025-08-23T17:30:00+02:00
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
18:04
Ptaki śpiewają o godzinę dłużej. Winne światła dużych miast
Aktualizacja: 2025-08-22T18:04:15+02:00
17:51
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka
Aktualizacja: 2025-08-22T17:51:49+02:00
17:08
WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać
Aktualizacja: 2025-08-22T17:08:47+02:00
16:11
Samoporuszający się lód. Ten eksperyment może odmienić energetykę
Aktualizacja: 2025-08-22T16:11:12+02:00
15:56
Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo
Aktualizacja: 2025-08-22T15:56:50+02:00
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA