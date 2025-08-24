Oto pistolet nowej generacji. Prosto z polskiej Fabryki Broni

Ładowanie...

MPS został opracowany całkowicie od zera przez polskich inżynierów. Jest bezkurkowcem, czyli pistoletem pozbawionym kurka zewnętrznego, a za inicjację strzału odpowiada nowoczesny mechanizm typu striker fired. Dzięki temu spust działa lekko i przewidywalnie, co przekłada się na celność oraz szybką reakcję w sytuacji, gdy ułamki sekund mają znaczenie.

Największą siłą nowego pistoletu z Radomia jest jego modularna budowa. Oznacza to, że MPS można w prosty sposób dopasować do dłoni i preferencji użytkownika. To rozwiązanie dobrze znane z nowoczesnych konstrukcji, które dziś dominują na rynku broni krótkiej, takich jak Glock czy Sig Sauer.

REKLAMA

Lekki, ergonomiczny i gotowy na kolimator

Konstrukcja waży około 600 g bez magazynka, co czyni go jednym z najlżejszych pistoletów w swojej klasie. Szkielet wykonano z wytrzymałych polimerów, a sama broń od początku była projektowana z myślą o nowoczesnych dodatkach. Już w wersji fabrycznej MPS jest przygotowany do montażu mikrokolimatora, czyli niewielkiego celownika optycznego, który znacząco ułatwia szybkie namierzanie celu.

To nie jest detal. W nowoczesnym strzelectwie kolimator staje się standardem, a wielu producentów dopiero dostosowuje swoje konstrukcje do tego rozwiązania. Radom wyprzedził ten trend, wprowadzając pistolet gotowy na cyfrową erę celowania.

Więcej na Spider's Web:

Testy wypadły znakomicie

Nowa broń nie powstała zza biurka. Zanim trafiła do sprzedaży, była intensywnie testowana przez żołnierzy i funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej czy Straży Leśnej.

Efekty? Doskonałe! MPS charakteryzuje się nie tylko wysoką celnością, ale też niskim odrzutem i szybkim powrotem na cel. Jest to kluczowe, zwłaszcza w strzelaniu dynamicznym, gdzie każda sekunda i każdy kolejny strzał ma znaczenie.

Użytkownicy chwalą także ergonomię. MPS dobrze leży w dłoni, a dzięki możliwości personalizacji chwytu, rozwiązaniu zaczerpniętemu z karabinka MSBS GROT, każdy może dopasować broń do siebie. To pokazuje, że doświadczenia z rozwoju polskiego karabinka nowej generacji zostały przełożone na inne projekty.

Polska broń, światowe ambicje

Wprowadzenie MPS do sprzedaży to kolejny krok Fabryki Broni „Łucznik” w budowaniu nowoczesnych konstrukcji. Do tej pory Radom kojarzył się przede wszystkim z legendarnym karabinkiem GROT. Teraz dołącza do tego zupełnie nowa rodzina broni krótkiej, która ma ambicje konkurować nie tylko na polskim rynku, ale i za granicą.

Jak podkreśla prezes spółki Seweryn Figurski, MPS powstał na podstawie analizy potrzeb realnych użytkowników. Fabryka Broni nie chce tworzyć konstrukcji do gabloty, lecz sprzęt, który faktycznie sprawdzi się w rękach policjantów, żołnierzy i cywilnych strzelców.

REKLAMA

Polska odpowiedź na nowoczesne pistolety

Światowi giganci rynku broni od lat udoskonalają swoje pistolety, stawiając na ergonomię, modularność i integrację z systemami optoelektronicznymi. MPS wpisuje się w ten trend, a przy tym wyróżnia się faktem, że to w pełni polska konstrukcja: od projektu po produkcję.

Czy nowy pistolet z Radomia znajdzie uznanie wśród użytkowników? Wszystko na to wskazuje. Jest lekki, celny, modularny i od razu przystosowany do współpracy z kolimatorem. To dokładnie te cechy, które decydują o tym, czy broń staje się popularna zarówno w jednostkach mundurowych, jak i na rynku cywilnym.

REKLAMA

Bogdan Stech 24.08.2025 17:04

Ładowanie...