/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Europa i Japonia chcą ratować ludzkość. Polecą na asteroidę Apophis

Asteroida Apophis zbliży się do Ziemi w 2029 r. tak blisko, że będzie widoczna gołym okiem. Europa i Japonia chcą wykorzystać tę okazję do naukowego treningu, czyli wspólnej misji, która ma przygotować ludzkość na ewentualne zagrożenie z kosmosu.

Marcin Kusz
Japonia wesprze ESA w misji Ramses. Rakieta H3 poleci badać Apophis
REKLAMA

Japońska agencja kosmiczna JAXA ogłosiła, że wesprze Europejską Agencję Kosmiczną w realizacji misji Ramses, której celem będzie obserwacja przelotu asteroidy Apophis. Do projektu trafi rakieta H3, czyli najnowszy japoński nośnik budowany przez Mitsubishi Heavy Industries. Start planowany jest na 2028 r., a więc na rok przed historycznym momentem, gdy Apophis minie Ziemię w odległości zaledwie kilkudziesięciu tys. km. To bliżej, niż orbita satelitów geostacjonarnych.

REKLAMA

Dlaczego Apophis jest tak wyjątkowy?

Apophis to kosmiczna skała o średnicy ponad 300 m, która od lat znajduje się na liście potencjalnie niebezpiecznych obiektów. Jej przelot w 2029 r. będzie niepowtarzalną okazją, by zbadać asteroidę z bliska i przetestować technologie, które w przyszłości mogą ochronić Ziemię przed kolizją z podobnymi obiektami. Naukowcy podkreślają, że przy prędkościach orbitalnych nawet niewielki błąd w obliczeniach może decydować o losach całej planety, dlatego tak ważne są próby na żywo.

Misja Ramses to europejski test obrony planetarnej

Ramses (Rapid Apophis Mission for Space Safety) to planowana przez ESA misja badawcza, której celem będzie dokładne zrozumienie zachowania asteroidy podczas jej przelotu blisko Ziemi. Sonda ma zostać wysłana kilka miesięcy wcześniej, aby towarzyszyć Apophisowi i prowadzić pomiary w czasie rzeczywistym. Na pokładzie znajdą się kamery wysokiej rozdzielczości, czujniki podczerwieni oraz spektrometry, które pozwolą określić kształt, skład i dynamikę rotacji skały.

Dzięki temu naukowcy zdobędą dane, które posłużą do kalibracji modeli obrony planetarnej i sprawdzenia, jak naturalne siły – grawitacja Ziemi czy promieniowanie słoneczne – wpływają na trajektorię planetoid. Ramses ma być także demonstracją europejskich zdolności autonomicznych w eksploracji kosmosu, a dzięki udziałowi Japonii nabiera charakteru prawdziwie międzynarodowej inicjatywy.

Japonia dokłada coś więcej, niż tylko rakietę

Jak podaje Reuters, JAXA planuje nie tylko zapewnić start rakietowy, lecz także dostarczyć kluczowe komponenty niezbędne do przeprowadzenia misji, czyli czujniki podczerwieni i panele słoneczne. Rozważany jest też wspólny lot z japońskim satelitą DESTINY+, który mógłby dołączyć do wyprawy. Dzięki temu Ramses zyska większe możliwości badawcze i stanie się projektem naprawdę międzynarodowym.

Zobacz także:

REKLAMA

Pamiętajmy, że współpraca Japonii i Europy ma także wymiar strategiczny. W obliczu zmieniających się priorytetów kosmicznych USA oraz rosnącej aktywności Chin i Rosji, Tokio i Bruksela zacieśniają współpracę w projektach kosmicznych – od misji księżycowych w ramach programu Artemis po budowę konstelacji satelitarnych IRIS. Włączenie Japonii do Ramses potwierdza, że rywalizacja o dominację w przestrzeni kosmicznej to nie tylko wyścig naukowy, ale i polityczny.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

REKLAMA
Marcin Kusz
23.08.2025 17:30
Tagi: ApophisAsteroidyESAjaxa
Najnowsze
17:00
To koniec klasycznych przeglądarek internetowych. Mamy nowy sposób komunikacji z komputerem
Aktualizacja: 2025-08-23T17:00:00+02:00
16:30
Chińska łączność hipersoniczna miażdży NATO. Nanosekundy przewagi
Aktualizacja: 2025-08-23T16:30:00+02:00
16:00
820 ciężarówek śmieci. Co z Wami? Śmiecicie w lasach na potęgę
Aktualizacja: 2025-08-23T16:00:00+02:00
15:30
Ale tak na serio - po co ci aż tak duży telewizor?
Aktualizacja: 2025-08-23T15:30:00+02:00
15:00
"Nie oglądam telewizji"? Bzdura - streaming na telewizorach to wciąż niewielki ułamek
Aktualizacja: 2025-08-23T15:00:00+02:00
13:04
To się naprawdę dzieje. Trump bez pardonu inwestuje w Intela
Aktualizacja: 2025-08-23T13:04:58+02:00
7:51
LiDAR odsłonił tajemnicę. Forteca była tuż przed naszymi oczami
Aktualizacja: 2025-08-23T07:51:00+02:00
7:41
Pilnie potrzebujemy cenzury. Inaczej świat eksploduje
Aktualizacja: 2025-08-23T07:41:00+02:00
7:31
Cena odkurzania. Ile prądu pobiera odkurzacz pionowy?
Aktualizacja: 2025-08-23T07:31:00+02:00
7:21
Strzelać czy zakazać? Bronią fajerwerków... Szewczykiem Dratewką
Aktualizacja: 2025-08-23T07:21:00+02:00
7:11
Laptop gamingowy czy konsola? Co wybrać do grania w 2025 roku 
Aktualizacja: 2025-08-23T07:11:00+02:00
7:00
Będą czytać myśli. Implant rozpozna, co mówimy zanim to powiemy
Aktualizacja: 2025-08-23T07:00:00+02:00
19:58
Wykopali wielką dziurę. Wsadzą do niej detektor promieniowania
Aktualizacja: 2025-08-22T19:58:50+02:00
19:45
Dlatego kupuję Apple'a. W życiu bym nie odzyskał moich słuchawek
Aktualizacja: 2025-08-22T19:45:40+02:00
18:39
Sprawdzają ekstremalne scenariusze. Tak astronauci Artemis 2 uciekną z rakiety
Aktualizacja: 2025-08-22T18:39:54+02:00
18:04
Ptaki śpiewają o godzinę dłużej. Winne światła dużych miast
Aktualizacja: 2025-08-22T18:04:15+02:00
17:51
Najnowszy Samsung ma mocnego konkurenta. Wygląda jak puderniczka
Aktualizacja: 2025-08-22T17:51:49+02:00
17:08
WhatsApp wymyślił pocztę głosową. Teraz będziesz z niej korzystać
Aktualizacja: 2025-08-22T17:08:47+02:00
16:11
Samoporuszający się lód. Ten eksperyment może odmienić energetykę
Aktualizacja: 2025-08-22T16:11:12+02:00
15:56
Zniknął powód, aby płacić za YouTube Premium. Świetną funkcję dostaniesz za darmo
Aktualizacja: 2025-08-22T15:56:50+02:00
15:49
Wiedzą, gdzie szukać obcych. Tam mogą słyszeć nasze sygnały
Aktualizacja: 2025-08-22T15:49:54+02:00
15:31
Lada moment będziemy się dziwić, że mogliśmy tak żyć
Aktualizacja: 2025-08-22T15:31:31+02:00
15:11
Piszą, że dostałeś pieniądze i to niemałe. Rzeczywistość jest brutalna
Aktualizacja: 2025-08-22T15:11:16+02:00
13:43
Orlen odkrył ropę na Morzu Północnym. Pobił nowy rekord
Aktualizacja: 2025-08-22T13:43:58+02:00
13:41
Pokazali, co potrafi Samsung, jakiego jeszcze nie było. Robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-22T13:41:28+02:00
13:17
Idealne WiFi w ogrodzie zrobisz w 10 minut. Wystarczy jeden kabel
Aktualizacja: 2025-08-22T13:17:06+02:00
13:02
DPD wprowadza nową opłatę. Lepiej oddaj paczkę na czas
Aktualizacja: 2025-08-22T13:02:06+02:00
12:41
Jest nowy Xiaomi Redmi Note 15. Niesamowite, jak ewoluowała ta seria
Aktualizacja: 2025-08-22T12:41:27+02:00
12:26
Tani światłowód z krótką umową. Operator ma nową promocję
Aktualizacja: 2025-08-22T12:26:05+02:00
11:53
Gwiazdor metalu rozwalił drona publiczności. Podczas koncertu
Aktualizacja: 2025-08-22T11:53:07+02:00
11:22
Na polskim lotnisku rozstawią namiot. Spodoba ci się
Aktualizacja: 2025-08-22T11:22:03+02:00
10:05
Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Aktualizacja: 2025-08-22T10:05:34+02:00
9:15
Kładziesz owoc pod skaner i wiesz, czy jest dobry. Urządzenia robią furorę
Aktualizacja: 2025-08-22T09:15:59+02:00
8:55
Z Instagrama do Spotify w jeden klik. Tak teraz będziesz odkrywać nowe kawałki
Aktualizacja: 2025-08-22T08:55:38+02:00
8:23
Google mówi, ile prądu i wody zużywa twoja rozmowa z botem. Coś tu się nie zgadza
Aktualizacja: 2025-08-22T08:23:54+02:00
7:00
Nowe czipy będą ratować życie. Nawet bez telefonu i zasięgu sieci
Aktualizacja: 2025-08-22T07:00:00+02:00
6:34
Czarna dziura śledziła dwie inne. Astronomowie są w szoku
Aktualizacja: 2025-08-22T06:34:00+02:00
6:23
Tyle kosztuje praca przy komputerze. Policzyłem, ile prądu zjada PC
Aktualizacja: 2025-08-22T06:23:00+02:00
6:12
Reaktor wielkości lodówki. Tak wygląda przyszłość energetyki
Aktualizacja: 2025-08-22T06:12:00+02:00
6:01
Uczeń znalazł w Wiśle czaszkę. Należy do giganta sprzed tysięcy lat
Aktualizacja: 2025-08-22T06:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA