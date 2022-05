Planetoida o rozmiarach 300 m to poważny problem. Obiekt o takich rozmiarach uderzając w Ziemię, mógłby doprowadzić do śmierci nawet kilkuset tysięcy ludzi. Owszem, nie doprowadziłby do zagłady całej ludzkości, ale i tak doprowadziłby do niespotykanych szkód. Warto pamiętać, że obiekt, który 66 mln lat temu sprzątnął dinozaury z powierzchni Ziemi miał ok. 10 km średnicy.