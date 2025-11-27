Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne

Ładowanie...

Trend jest zauważany we wszystkich województwach w kraju. W niektórych lokalizacjach obserwuje się nawet dwucyfrowe spadki względem minionych lat. Liczba klientów mocno spadła, podobnie jak liczba wizyt oraz częstotliwość odwiedzania galerii handlowych.

Galerie handlowe z mniejszą liczbą klientów. To zależy

Z nowego raportu firmy Proxi.cloud wynika, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. ogólna liczba klientów galerii handlowych w całym kraju spadła o 6,8 proc. rok do roku. Jeden z autorów raportu - Mateusz Chołuj - uważa, że taka kolej rzeczy ma związek z rosnącymi kosztami życia i zmianami w stylu robienia zakupów.

Duży wpływ ma tutaj oczywiście handel online - Polacy łączą wizyty w galeriach z zakupami przez internet. Wizyty w galeriach mają być bardziej przemyślane i krótsze - średni czas spędzony na zakupach miał ulec skróceniu o 4 proc. Wynika to jednak z wyższej efektywności kupujących.

Spadek liczby klientów zależy jednak głównie od województwa. Liczba najbardziej zmniejszyła się w woj. świętokrzyskim o 10,4 proc., podkarpackim - 8,8 proc., kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim - 8,4 proc. Najmniejsze straty są widoczne w mazowieckim - 4,6 proc. oraz pomorskim - 4,8 proc. Różnice mają jednak wynikać też lokalnych uwarunkowań.

Zmniejsza się też liczba wizyt i częstotliwość odwiedzania

Oprócz mniejszej liczby klientów galerie handlowe obserwują też mniejszą liczbę wizyt. Ta centrach spadła aż o 14,2 proc. w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak to wygląda w określonych województwach? Największy spadek jest ponownie w woj. świętokrzyskim - 27 proc., potem podkarpackim - 19,8 proc. oraz śląskim - 17,7 proc.

Najmniejsze różnice dotyczą galerii w lubuskim - 9,7 proc., opolskim - 10,7 proc. oraz mazowieckim czy warmińsko-mazurskim - 11,1 proc. Widać tutaj nawet dwucyfrowe osłabienie ruchu na terenie całego państwa. Klienci decydują się na rzadsze, ale bardziej świadome i lepiej zaplanowane wizyty w galeriach handlowych. Największe spadki są jednak zauważane tam, gdzie rynek jest przesycony i wiele centrów walczy o tego samego klienta.

Częstotliwość odwiedzania też spadła - mówi się o 8 proc. rok do roku. Ten spadek ma również wynikać z rosnącego zainteresowania zakupami online. Jak jednak widać, galerie handlowe jeszcze nie zostały zastąpione internetową sprzedażą. Twórcy bardziej wskazują na ewolucję handlu, a nie załamaniu rynku galerii - te wciąż przyciągają mnóstwo klientów. Spadki powinny być powodem do działania i ulepszania ofert przez zarządców galerii.

Zakupy online coraz popularniejsze i nie da się temu zaprzeczyć

Nie można zaprzeczyć faktom - zakupy przez internet stają się coraz popularniejsze. Nie tylko wśród młodych, ale też starszych, którzy wyjątkowo szybko uczą się nowych technologii i tego, że wielu przypadkach kupno online wiąże się z niższą ceną. Z raportu udostępnionego wcześniej w tym roku, że 44 proc. osób powyżej 55 r.ż. wykonała zakupy przez internet.

W przypadku młodszych osób w grupie wiekowej 18-24 odsetek był nawet większy - aż 53 proc. wykonanych zakupów w ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyło się online. Liczba każdego roku wzrasta i będzie wzrastać. Możliwość otworzenia aplikacji, wyszukania idealnego produktu spośród tysięcy propozycji i odebranie paczki na następny dzień jest zbyt wygodna.

Albert Żurek 27.11.2025 07:34

