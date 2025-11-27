REKLAMA
Sklepy internetowe wygryzają galerie handlowe. Spadki są dramatyczne

Wygląda na to, że Polacy coraz rzadziej wybierają się na zakupy do galerii handlowych. Zamiast tego wybierają zakupy przez internet. 

Albert Żurek
Galerie handlowe e-commerce
Trend jest zauważany we wszystkich województwach w kraju. W niektórych lokalizacjach obserwuje się nawet dwucyfrowe spadki względem minionych lat. Liczba klientów mocno spadła, podobnie jak liczba wizyt oraz częstotliwość odwiedzania galerii handlowych.

Galerie handlowe z mniejszą liczbą klientów. To zależy

Z nowego raportu firmy Proxi.cloud wynika, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. ogólna liczba klientów galerii handlowych w całym kraju spadła o 6,8 proc. rok do roku. Jeden z autorów raportu - Mateusz Chołuj - uważa, że taka kolej rzeczy ma związek z rosnącymi kosztami życia i zmianami w stylu robienia zakupów.

Duży wpływ ma tutaj oczywiście handel online - Polacy łączą wizyty w galeriach z zakupami przez internet. Wizyty w galeriach mają być bardziej przemyślane i krótsze - średni czas spędzony na zakupach miał ulec skróceniu o 4 proc. Wynika to jednak z wyższej efektywności kupujących.

Spadek liczby klientów zależy jednak głównie od województwa. Liczba najbardziej zmniejszyła się w woj. świętokrzyskim o 10,4 proc., podkarpackim - 8,8 proc., kujawsko-pomorskim oraz dolnośląskim - 8,4 proc. Najmniejsze straty są widoczne w mazowieckim - 4,6 proc. oraz pomorskim - 4,8 proc. Różnice mają jednak wynikać też lokalnych uwarunkowań.

Zmniejsza się też liczba wizyt i częstotliwość odwiedzania

Oprócz mniejszej liczby klientów galerie handlowe obserwują też mniejszą liczbę wizyt. Ta centrach spadła aż o 14,2 proc. w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2025 r. w porównaniu z zeszłym rokiem. Jak to wygląda w określonych województwach? Największy spadek jest ponownie w woj. świętokrzyskim - 27 proc., potem podkarpackim - 19,8 proc. oraz śląskim - 17,7 proc. 

Najmniejsze różnice dotyczą galerii w lubuskim - 9,7 proc., opolskim - 10,7 proc. oraz mazowieckim czy warmińsko-mazurskim - 11,1 proc. Widać tutaj nawet dwucyfrowe osłabienie ruchu na terenie całego państwa. Klienci decydują się na rzadsze, ale bardziej świadome i lepiej zaplanowane wizyty w galeriach handlowych. Największe spadki są jednak zauważane tam, gdzie rynek jest przesycony i wiele centrów walczy o tego samego klienta.

Częstotliwość odwiedzania też spadła - mówi się o 8 proc. rok do roku. Ten spadek ma również wynikać z rosnącego zainteresowania zakupami online. Jak jednak widać, galerie handlowe jeszcze nie zostały zastąpione internetową sprzedażą. Twórcy bardziej wskazują na ewolucję handlu, a nie załamaniu rynku galerii - te wciąż przyciągają mnóstwo klientów. Spadki powinny być powodem do działania i ulepszania ofert przez zarządców galerii.

Zakupy online coraz popularniejsze i nie da się temu zaprzeczyć

Nie można zaprzeczyć faktom - zakupy przez internet stają się coraz popularniejsze. Nie tylko wśród młodych, ale też starszych, którzy wyjątkowo szybko uczą się nowych technologii i tego, że wielu przypadkach kupno online wiąże się z niższą ceną. Z raportu udostępnionego wcześniej w tym roku, że 44 proc. osób powyżej 55 r.ż. wykonała zakupy przez internet.

W przypadku młodszych osób w grupie wiekowej 18-24 odsetek był nawet większy - aż 53 proc. wykonanych zakupów w ciągu ostatnich trzech miesięcy odbyło się online. Liczba każdego roku wzrasta i będzie wzrastać. Możliwość otworzenia aplikacji, wyszukania idealnego produktu spośród tysięcy propozycji i odebranie paczki na następny dzień jest zbyt wygodna.

27.11.2025 07:34
