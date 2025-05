Twoja babcia przejęła AliExpress. Polscy seniorzy kupują na potęgę

Co jeszcze ujawnia nowy raport AliExpress? To, że mężczyźni mają tendencję do wydawania większej sumy na pojedyncze zakupy, a kobiety wykonują zakupy online znacznie częściej. W ciągu ostatnich trzech miesięcy 50 proc. wszystkich zakupów wśród pań odbyło się online (a pozostała połowa na miejscu). Tymczasem w przypadku mężczyzn 46 proc. transakcji zostało zrealizowanych przez internet, a 54 proc. stacjonarnie.