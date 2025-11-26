Black Friday z Teufel: pięć okazji dla tych, którzy naprawdę lubią słuchać

Ładowanie...

Podobno ludzie nie orientują się, że potrzebują w swoim życiu porządnego sprzętu audio, dopóki… jakiegoś po prostu nie posłuchają. Dopóki ma się do czynienia z głośnikami, kolumnami czy wzmacniaczami niższej klasy, wydaje się, że tego typu jakość wystarczy. Wszystko zmienia jeden odsłuch ulubionej piosenki - albo jeden seans filmu - na dobrych urządzeniach. Nagle okazuje się, że słyszymy nowe dźwięki, wszystko brzmi znacznie lepiej i powrót do gorszego „grania” jest trudny.

Teraz możesz kupić nowy, lepszy sprzęt w dobrej cenie

Black Friday to tradycyjnie wysyp „okazji”, ale jeśli interesuje cię coś więcej niż przypadkowy głośnik z promocji w markecie, warto spojrzeć na ofertę Teufela. Niemiecka marka od ponad 45 lat robi wyłącznie audio - i to słychać. W tym roku przygotowała kilka mocno przecenionych produktów, które nie są „gadżetami na jeden sezon”, tylko sprzętem na lata: od przenośnego głośnika na wyjazdy, przez kolumny stereo, aż po pełnoprawne kino domowe 5.1.

Poniżej pięć wybranych urządzeń, które w tej promocji szczególnie się wyróżniają.

ROCKSTER CROSS - mobilny głośnik, który służy jako pełnoprawne stereo

Jeśli szukasz głośnika Bluetooth, który nagłośni coś więcej niż mały pokój, ROCKSTER CROSS jest dokładnie tym typem sprzętu. To nie jest mała „kostka” na biurko, ale porządny, dwudrożny system stereo z subwooferem i pasywnymi membranami, zamknięty w odpornej, gumowanej obudowie.

Jest odporny na zachlapania (IPX5), ma tryb outdoor dopasowujący brzmienie do otwartej przestrzeni i technologię Dynamore®, która poszerza scenę - przy ognisku czy na działce nie trzeba stać idealnie na wprost, żeby mieć wrażenie „pełnego” dźwięku. Do tego Bluetooth z aptX®, czas pracy do 16 godzin, funkcja powerbanku, tryb Party (dwa telefony na zmianę - przecież na imprezie każdy chce puścić swoją muzykę…) i możliwość spięcia dwóch ROCKSTER CROSS w bezprzewodowe stereo.

W Black Friday ten model kosztuje 739 zł zamiast 1549 zł (-52%).

Oferta i szczegóły: pod tym linkiem.

ULTIMA 40 Mk4 - klasyczne kolumny stereo, które nie kosztują fortuny

ULTIMA 40 to jeden z najpopularniejszych zestawów kolumn w ofercie Teufela - i nie bez powodu. To pełnowymiarowe, trójdrożne podłogówki z dwoma wooferami, osobnym przetwornikiem średniotonowym z kevlarową membraną i dużą kopułką wysokotonową z falowodem. W praktyce: pełne, mocne brzmienie z wyraźnym środkiem i basem, który nie prosi się od razu o subwoofer.

Te kolumny lubią zarówno stereo z winyla, jak i ścieżki filmowe z amplitunera AV, a dzięki wysokiej skuteczności nie potrzebują egzotycznych wzmacniaczy - współpracują z praktycznie każdym sensownym sprzętem. Na plus także design: prosty front, stabilne maskownice z tkaniny i obudowa z certyfikowanego drewna FSC®.

W promocji Black Friday para ULTIMA 40 Mk4 kosztuje 1599 zł zamiast 2199 zł (-27%).

Oferta i szczegóły: tutaj.

RADIO 3SIXTY - małe „centrum audio” do kuchni, biura i sypialni

Z zewnątrz wygląda jak nowoczesna reinterpretacja klasycznego radia, a w praktyce to mały kombajn audio. RADIO 3SIXTY łączy radio FM, DAB+ i radio internetowe z serwisami streamingowymi - Spotify, Amazon Music - oraz z odtwarzaniem z Bluetooth i USB.

Najważniejsze jednak jest to, jak gra: głośniki i subwoofer typu down-firing tworzą dźwięk 360°, a technologia Dynamore® dba o czytelną scenę i zrozumiałość mowy niezależnie od tego, gdzie stoisz w pokoju. Do tego są budziki z dwoma niezależnymi godzinami, duży kolorowy wyświetlacz, pilot, aplikacja Teufel Remote i możliwość użycia radia jako powerbanku. Słowem: jest praktycznie, ale i miło dla ucha.

W Black Friday RADIO 3SIXTY kosztuje 989 zł zamiast 1549 zł (-36%).

Oferta i szczegóły: tutaj.

THEATER 500 Surround Direct 5.1 Set - pełnoprawne kino domowe, a nie „soundbar plus”

Obecnie bardzo modne są soundbary - ale ze względu na brak pełnoprawnego dźwięku przestrzennego, nie są one propozycją dla każdego. Jeśli więc zamiast soundbara wolisz mieć w salonie prawdziwe kino domowe (i masz na to nieco miejsca), ten zestaw jest jedną z ciekawszych propozycji w obecnej promocji. THEATER 500 Surround Direct 5.1 Set to komplet kolumn: dwie duże trójdrożne kolumny przednie, głośnik centralny, dwie kolumny podstawkowe T 500S z tyłu i subwoofer z 300-mm przetwornikiem.

Całość została pomyślana jako system do filmów, muzyki i gier, gdzie liczy się nie tylko „uderzenie”, ale też precyzja lokalizacji efektów. Teufel stosuje tu m.in. technologię Time Alignment (wyrównanie czasowe przetworników dla lepszej sceny) i koncepcję Constant Directivity z falowodem, która pomaga utrzymać spójne brzmienie w szerokim polu odsłuchu.

W praktyce: wybuchy mają swój „ciężar”, dialogi są wyraźne, a w grach łatwiej wyłapać, skąd faktycznie nadchodzi dźwięk. Zestaw jest kompatybilny z amplitunerami AV od ok. 50 W na kanał, więc można go podłączyć do większości popularnych modeli.

W Black Friday zestaw kosztuje 5599 zł zamiast 7799 zł (-28%).

Oferta i szczegóły: LINK.

ULTIMA 40 ACTIVE 3 - kolumny podłogowe z wbudowanym „amplitunerem”

Dla tych, którzy chcą mieć porządne stereo, ale nie mają ochoty na to, by bawić się w kompletowanie wzmacniacza i reszty sprzętu, Teufel ma propozycję o nazwie ULTIMA 40 ACTIVE 3. To aktywne trójdrożne kolumny podłogowe - w jednej obudowie dostajesz zarówno przetworniki, jak i wzmacniacz o łącznej mocy 260 W.

Podłączasz telewizor jednym kablem HDMI (ARC/CEC), do tego możesz dodać gramofon, komputer (USB-C), odtwarzacz CD czy konsolę, a muzykę i podcasty puścisz po Bluetooth z aptX® w jakości zbliżonej do CD. ULTIMA 40 ACTIVE 3 wspiera Dolby Digital, ma funkcję Dynamore® Virtual Center poprawiającą zrozumiałość dialogów bez fizycznego głośnika centralnego, tryb nocny i wyjście na subwoofer… gdyby w przyszłości zachciało Ci się jeszcze więcej basu.

To bardzo wygodne rozwiązanie „postaw i graj”, a jednocześnie pełnoprawny upgrade względem typowego soundbara. Słychać różnicę!

W promocji Black Friday para ULTIMA 40 ACTIVE 3 kosztuje 2999 zł zamiast 3899 zł (-23%).

Oferta i szczegóły: tutaj.

Co jeszcze warto wiedzieć o promocji Teufela?

Wszystkie opisane wyżej produkty obejmuje standardowa dla Teufela polityka: 8 tygodni na testy w domu i darmowy zwrot wysyłki, jeśli coś jednak nie do końca spodoba ci się w brzmieniu sprzętu w twoim pokoju. Dla sprzętu audio to ważne - akustyka salonu bywa równie istotna jak specyfikacja techniczna.

Black Friday to też nie tylko te pięć urządzeń. W promocji znajduje się szeroka lista głośników Bluetooth, soundbarów, zestawów stereo i systemów kina domowego - jeśli szukasz czegoś mniejszego lub wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej rozbudowanego, warto przeklikać całą ofertę: link.

Jeśli więc planowałeś wymianę głośników, dołożenie porządnego dźwięku do telewizora albo po prostu mobilny zestaw na wyjazdy z przyjaciółmi - to jest jeden z tych momentów w roku, kiedy da się kupić markowe audio znacznie poniżej normalnych cen, bez konieczności schodzenia z wymagań w kwestii jakości. Ulubione kawałki i filmy polubisz z tymi sprzętami jeszcze bardziej.

Mikołaj Adamczuk 26.11.2025 18:00

Lokowanie produktu : Teufel

