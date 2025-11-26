YouTube wyświetli to, co naprawdę chcesz oglądać. Szok i niedowierzanie

Ładowanie...

Rozwiązanie zostało nazwane Twój spersonalizowany kanał i pojawia się u pierwszych użytkowników. To narzędzie, które ma zapewnić użytkownikom większą kontrolę na tym, co pojawia im się na stronie głównej. Nie będzie bazować na klasycznym algorytmie, a naszych preferencjach, które będziemy mogli sami ustawić.

YouTube wyświetli trafniejsze filmy. Dość z przypadkowością

YouTube został podzielony na szereg różnych sekcji. Najważniejsze są dwie: subskrypcje, w których pojawiają się filmy obserwowanych przez nas twórców oraz strona główna. Jak subskrypcje wskazują filmy od najnowszego do najstarszego, tak strona główna bazuje na algorytmach i pokazuje treści na podstawie wcześniej oglądanych materiałach.

Czyli jeśli ostatnio oglądałem zestawienia kierownic wyścigowych, tak teraz moja strona główna stara pokazać się więcej kierownic. Właściwie można przez przypadek sobie zepsuć ten algorytm i przez długi czas będziemy widzieć coś, co interesowało nas przez chwilę. Albo co gorsza, ktoś korzysta z naszego konta na telewizorze i ogląda zupełnie inne treści.

Natomiast Twój spersonalizowany kanał ma działać niezależnie od algorytmów YouTube’a. Twórcy tłumaczą, że funkcja będzie dostępna w ramach strony głównej jako dedykowany przełącznik. Kliknięcie przycisku pozwoli użytkownikowi zaktualizować istniejące rekomendacje dla kanału głównego.

W tym celu platforma poprosi nas o monit zawierający informacje o tym, jakiego rodzaju filmy chce się oglądać częściej lub też rzadziej. W praktyce ma to wyglądać tak, że będzie trzeba wpisać polecenia typu: więcej filmów o grach lub mniej treści dotyczących gotowania.

Możliwość personalizacji kanału umożliwi sterować rekomendacjami. Nie będziemy zatem ograniczeni do tego, co wyświetla nam YouTube. Właściwie rozwiązanie nie tylko będzie służyć do naprawiania algorytmu, jeśli obejrzymy zbyt wiele filmów w danej tematyce. Nowość ułatwi ogólne zarządzanie tym, co chcemy widzieć. Przeglądanie treści może stać się mniej przypadkowe niż dotychczas.

Personalizacja kanałów to też możliwość dotarcia do bardziej szczegółowych tematów - wystarczy podać dokładniejsze polecenie. Takie podejście na pewno będzie działać lepiej niż zwyczajne poleganie na algorytmach.

Termin wprowadzenie funkcji to jedna wielka niewiadoma

Obecnie nie wiemy, kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników platformy. Może być tak, że nastąpi to w niedalekiej przyszłości, ale jest też szansa, że będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Dodam, że YouTube niedawno uruchomił w Polsce testy funkcji wysyłania wiadomości prywatnych.

Albert Żurek 26.11.2025 21:03

