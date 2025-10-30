YouTube odmładza stare filmiki. Koniec pikselozy

Ładowanie...

Stale rośnie ilość czasu jaką spędzamy na YouTube przed telewizorami. Czas ten jednak spada do zera, gdy pod wpływem nostalgii chcesz obejrzeć stare filmiki "Niekrytego Krytyka", "Zapytaj Beczkę" czy "SciFun" i - jak obuchem w głowę - trafia cię rozdzielczość 720p na telewizorze 65 cali. Problem ten zauważyło także YouTube, który poprzez nową opcję chce dać nowe życie starym produkcjom.

Mała rozdzielczość i wielki ekran? Dla YouTube'a to ma nie być problemem

Serwis ogłosił właśnie wprowadzenie funkcji AI o nazwie Super Resolution, która automatycznie podnosi jakość starszych, niskorozdzielczych nagrań. Na pierwszy ogień idą filmy wrzucone poniżej 1080p - będą one przetwarzane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i podbijane do jakości HD. YouTube nie ukrywa jednak, że ambicje sięgają dalej: celem jest wsparcie również dla wersji 4K, co mogłoby diametralnie poprawić odbiór starszych materiałów na współczesnych telewizorach.

Co ważne, zarówno twórcy, jak i widzowie zachowają pełną kontrolę nad przetwarzaniem wideo. Oryginalne pliki i pierwotne rozdzielczości nie zostaną nadpisane, a funkcja Super Resolution będzie wyraźnie oznaczona w ustawieniach jakości. Autorzy mogą też zrezygnować z automatycznego ulepszania - system przewiduje opcję opt-out, a widzowie w każdej chwili mogą powrócić do pierwotnej wersji danego filmu.

YouTube Super Resolution w akcji: filmik oryginalnie nagrany w jakości 240p, Super Resolution podbiło do 480p, 720p i 1080p

Wprowadzenie tej funkcji nie jest przypadkowe. Jak informuje samo YouTube, liczba kanałów zarabiających sześciocyfrowe kwoty dzięki oglądalności na telewizorach wzrosła w ostatnim roku o ponad 45 proc. Coraz więcej użytkowników traktuje YouTube jak pełnoprawną alternatywę dla klasycznej telewizji - i tego właśnie oczekują: jakości porównywalnej z Netflixem, Disney+ czy HBO Max. Stąd powstała na YouTube presja, by dostarczać wysokiej jakości wrażeń.

Stąd na platformę trafi kilka innych zmian, które mają umożliwić serwisowi z filmikami cosplay Netflixa. YouTube zwiększy limit wagowy miniaturek z 2 MB do 50 MB, co pozwoli na tworzenie rozdzielczości nawet 4K. Serwis zapowiedział też wprowadzenie większych rozmiarów wideo dla wybranych twórców oraz dodanie do aplikacji immersyjnych podglądów kanałów na ekranie głównym w aplikacji TV - wzorowanych nieco na interfejsie Netflixa.

Widzowie zyskają też lepszą wyszukiwarkę kontekstową na telewizorach, bo wyniki wyszukiwania będą teraz faworyzować filmy z kanału, z którego rozpoczęto wyszukiwanie. Dodatkowo, na materiałach zakupowych pojawią się kody QR, które pozwolą błyskawicznie przenieść się na stronę produktu w telefonie.

Zdjęcie główne: Alex Photo Stock / Shutterstock

Malwina Kuśmierek 30.10.2025 09:52

