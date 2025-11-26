Death Stranding 2 bez kupowania PlayStation. Modlitwy wysłuchane

Ładowanie...

Najnowszy wpis w bazie ESRB, amerykańskiej organizacji ratingowej, wprost wymienia Windows PC jako jedną z platform gry. Do tej pory tytuł funkcjonował oficjalnie jako gra na wyłączność dla PlayStation 5. Dla graczy pecetowych - oraz tych, którzy nie chcą kupować konsoli dla jednego Kojimy - to wiadomość, na którą czekali od dawna.

ESRB się wygadało. Death Stranding 2 ma już rating na PC

Na stronie ESRB pojawiła się oficjalna karta Death Stranding 2: On the Beach z pełnym opisem zawartości i listą platform. Obok PlayStation 5 widnieje tam także Windows PC. Opis ratingu zdradza, że kontynuacja pozostaje wierna klimatom pierwszej części, ale podkręca intensywność scen:

gra otrzymała kategorię M (Mature 17+) za Blood and Gore, Partial Nudity, Strong Language, Violence;

ponownie wcielamy się w Sama Portera Bridgesa, kuriera próbującego scalić resztki społeczeństwa w postapokaliptycznym świecie;

rozgrywka to nadal eksploracja w TPP i dostarczanie ładunków, ale z mocno rozbudowanymi sekwencjami walki - tym razem nie tylko z ludźmi, lecz także androidami i zjawami;

w arsenale znajdziemy broń palną (karabiny maszynowe, snajperki) oraz nietypowe narzędzia walki wręcz, jak battle guitar;

ESRB wylicza brutalniejsze sceny: odcinanie kończyn przez mechanicznego samuraja, podpalenia postaci w fantastyczny sposób, czy rozcięcie człowieka na pół przez ogromną maszynę;

w dialogach regularnie pojawia się mocne słowo f**k.

Death Stranding 2: On the Beach to kolejna duża produkcja Sony, która wyłamuje się ze starego modelu kilkuletniego czekania na wersję PC.

Death Stranding 2: On The Beach

Najważniejsze wnioski:

gra ma już premierę na PS5 za sobą - zadebiutowała 26 czerwca;

ESRB przyznało identyczny rating M zarówno dla PS5, jak i Windows PC, co sugeruje brak większych cięć w treści - to pełnoprawny projekt, a nie okrojona wersja;

branżowe źródła spodziewają się, że zapowiedź wersji PC padnie wkrótce, najprawdopodobniej podczas The Game Awards 2025 albo na zbliżającym się większym evencie PlayStation / Kojima Productions.

Część źródeł idzie krok dalej sugerując, że pecetowy port może ukazać się już na początku przyszłego roku, czyli mniej więcej rok po premierze na PS5. To powtórzenie schematu z pierwszym Death Stranding, które na PC trafiło po około roku od konsolowego debiutu.

No bo ile można czekać!

Jeśli ktoś do tej pory powstrzymywał się przed kupnem PlayStation 5 i rozważał zakup dla Death Stranding 2 to sytuacja staje się jasna: wystarczy uzbroić się w cierpliwość. Oficjalny rating ESRB dla PC - z pełnym opisem gry i wyszczególnioną platformą Windows PC - praktycznie przesądza sprawę.

Death Stranding 2: On the Beach dołącza tym samym do coraz dłuższej listy produkcji Sony, które przestają być przyspawane do jednej konsoli. To kolejny dowód na to, że strategia PlayStation ewoluuje - ekskluzywy wciąż są ważne, ale coraz częściej traktowane jako etap, a nie wieczysty mur.

Dla fanów Hideo Kojimy, którzy wolą grać w 120 Hz na ultrapanoramicznym monitorze niż na telewizorze w salonie to jeden z najbardziej satysfakcjonujących newsów końcówki roku.

Maciej Gajewski 26.11.2025 18:48

