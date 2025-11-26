REKLAMA
Death Stranding 2 bez kupowania PlayStation. Modlitwy wysłuchane

Death Stranding 2: On the Beach niemal na pewno zmierza na PC - i to szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał.

Maciej Gajewski
Death Stranding 2 PC
Najnowszy wpis w bazie ESRB, amerykańskiej organizacji ratingowej, wprost wymienia Windows PC jako jedną z platform gry. Do tej pory tytuł funkcjonował oficjalnie jako gra na wyłączność dla PlayStation 5. Dla graczy pecetowych - oraz tych, którzy nie chcą kupować konsoli dla jednego Kojimy - to wiadomość, na którą czekali od dawna.

ESRB się wygadało. Death Stranding 2 ma już rating na PC

Na stronie ESRB pojawiła się oficjalna karta Death Stranding 2: On the Beach z pełnym opisem zawartości i listą platform. Obok PlayStation 5 widnieje tam także Windows PC. Opis ratingu zdradza, że kontynuacja pozostaje wierna klimatom pierwszej części, ale podkręca intensywność scen:

  • gra otrzymała kategorię M (Mature 17+) za Blood and Gore, Partial Nudity, Strong Language, Violence
  • ponownie wcielamy się w Sama Portera Bridgesa, kuriera próbującego scalić resztki społeczeństwa w postapokaliptycznym świecie; 
  • rozgrywka to nadal eksploracja w TPP i dostarczanie ładunków, ale z mocno rozbudowanymi sekwencjami walki - tym razem nie tylko z ludźmi, lecz także androidami i zjawami; 
  • w arsenale znajdziemy broń palną (karabiny maszynowe, snajperki) oraz nietypowe narzędzia walki wręcz, jak battle guitar
  • ESRB wylicza brutalniejsze sceny: odcinanie kończyn przez mechanicznego samuraja, podpalenia postaci w fantastyczny sposób, czy rozcięcie człowieka na pół przez ogromną maszynę; 
  • w dialogach regularnie pojawia się mocne słowo f**k

Death Stranding 2: On the Beach to kolejna duża produkcja Sony, która wyłamuje się ze starego modelu kilkuletniego czekania na wersję PC.

Death Stranding 2: On The Beach

Najważniejsze wnioski:

  • gra ma już premierę na PS5 za sobą - zadebiutowała 26 czerwca; 
  • ESRB przyznało identyczny rating M zarówno dla PS5, jak i Windows PC, co sugeruje brak większych cięć w treści - to pełnoprawny projekt, a nie okrojona wersja; 
  • branżowe źródła spodziewają się, że zapowiedź wersji PC padnie wkrótce, najprawdopodobniej podczas The Game Awards 2025 albo na zbliżającym się większym evencie PlayStation / Kojima Productions. 

Część źródeł idzie krok dalej sugerując, że pecetowy port może ukazać się już na początku przyszłego roku, czyli mniej więcej rok po premierze na PS5. To powtórzenie schematu z pierwszym Death Stranding, które na PC trafiło po około roku od konsolowego debiutu.

No bo ile można czekać!

Jeśli ktoś do tej pory powstrzymywał się przed kupnem PlayStation 5 i rozważał zakup dla Death Stranding 2 to sytuacja staje się jasna: wystarczy uzbroić się w cierpliwość. Oficjalny rating ESRB dla PC - z pełnym opisem gry i wyszczególnioną platformą Windows PC - praktycznie przesądza sprawę.

Czytaj też:

Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On the Beach dołącza tym samym do coraz dłuższej listy produkcji Sony, które przestają być przyspawane do jednej konsoli. To kolejny dowód na to, że strategia PlayStation ewoluuje - ekskluzywy wciąż są ważne, ale coraz częściej traktowane jako etap, a nie wieczysty mur. 

Dla fanów Hideo Kojimy, którzy wolą grać w 120 Hz na ultrapanoramicznym monitorze niż na telewizorze w salonie to jeden z najbardziej satysfakcjonujących newsów końcówki roku.

26.11.2025 18:48
Tagi: Death StrandingHideo Kojima
