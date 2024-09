Zabójcza planetoida właśnie zwiększyła szanse na uderzenie w Ziemię. Bóg Chaosu powraca

Apophis to spory kawał kosmicznej skały. Ma średnicę 330 m i choć nie zagraża naszej cywilizacji, jest wystarczająco duża, by obrócić w popiół największe nawet miasto. Dla porównania mordercza planetoida, która zabiła dinozaury 65 mln lat temu miała według szacunków od 10 do 15 km.