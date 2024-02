Gdyby nadszedł dzień zagłady. Tak NASA ostrzeże o nadchodzącej katastrofie

Gigantyczna skała płonąca na niebie i wbijająca się w ziemię - to jeden z koszmarów, który od zawsze zagraża Ziemi i nie raz już stał się rzeczywistością. Planetoidy to kawałki kosmicznych skał, które krążą wokół Słońca. Niektóre z nich mogą zbliżać się do Ziemi i stanowić zagrożenie dla naszej planety. Co by się stało, gdyby jedna z nich miała uderzyć w Ziemię? Czy NASA ma jakiś plan na taką sytuację? Jak dowiedzielibyśmy się o niebezpieczeństwie?