Co łączy dinozaury i Grę o Tron? Więcej niż myślisz

Dinozaury to jedne z najbardziej fascynujących i tajemniczych zwierząt, jakie kiedykolwiek żyły na Ziemi. Przez ponad 160 mln lat panowały na lądzie, wodzie i powietrzu, aż do niespodziewanego końca 66 mln lat temu. Co spowodowało ich zagładę? Naukowcy od dawna próbują rozwikłać tę zagadkę i znaleźć odpowiedź na to pytanie.