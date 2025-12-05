REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

iPhone Air jest fatalny. Będzie trudno się go pozbyć

Wybór iPhone’a Air nie jest najlepszym pomysłem. Zaskakująco szybko spada jego wartość na rynku wtórnym. Będzie trudno się go pozbyć.

Albert Żurek
iphone air
REKLAMA

Smartfony Apple’a cieszą się dużą popularnością na rynku wtórnym. Wbrew powszechnym opiniom to nie tak, że iPhone praktycznie w ogóle nie traci na wartości. Co najwyżej traci wolniej niż sprzęt z Androidem. W przypadku nowego iPhone’a Air sytuacja jest znacznie gorsza. Nowe dane to potwierdzają.

REKLAMA

iPhone Air niesamowicie traci wartość na rynku używanym. Tak źle nie było

Smartfony z serii iPhone 17 są na rynku już od nieco ponad dwóch miesięcy. Wszystkie trzy smartfony radzą sobie wyjątkowo dobrze - mówi się, że najlepiej od lat. Dotyczy to nie tylko droższych iPhone’ów 17 Pro (Max), ale też tańszego 17, który wreszcie otrzymał ekran 120 Hz. W rodzinę wchodzi też zupełnie nowy cienki iPhone Air, który jednak nie cieszy się zbyt wysoką popularnością.

Nie bez powodu urządzenie zdążyło już stanieć. Na start za wersję 256 GB trzeba było zapłacić 5299 zł, a dziś jest to już 500 zł mniej - 4799 zł. Firma SellCell specjalizująca się w rynku telefonów używanych przeanalizowała ceny odsprzedaży nowych iPhone’ów z ponad 40 firm. Porównała średnie wartości na rynku wtórnym w porównaniu z sugerowanymi cenami detalicznymi obowiązującymi za dany model.

Z danych dowiadujemy się, że w przypadku całej seria iPhone 17 odnotowano utratę wartości na poziomie 34,6 proc. Jeśli porównamy najnowsze modele z wcześniejszymi generacjami, urządzenia radzą sobie naprawdę dobrze. Zeszłoroczna seria iPhone 16 w tym samym czasie - przez pierwsze 10 tygodni od premiery - miała stracić na wartości średnio 39 proc. 

Podobnie było z iPhone’ami 14 z 2022 r., które zaliczyły wynik 36,6 proc. utraty wartości na rynku wtórnym. Natomiast w przypadku iPhone’ów 15 w 2023 r. zanotowano najmniejszą utratę na poziomie 31,9 proc. 

Warto jednak spojrzeć na dane dotyczące smukłego iPhone'a Air. Dla tego modelu rynek wtórny jest wyjątkowo okrutny - średni spadek wartości wynosi aż 44,3 proc. Dużo jednak zależy od wybranej konfiguracji pamięciowej. Najtańsza 256 GB traci ok. 40 proc., a największy spadek  na poziomie 47,7 proc. przypisuje się najdroższemu wariantowi pamięciowemu 1 TB. Czyni go to najszybciej tracącym iPhone’em od czasów iPhone’a 14 Plus i 13 mini. Model z dopiskiem Air duchowym spadkobiercą mini i Plusów.

Jeśli chodzi o najwolniej tracące wartość telefony, są to:

  • iPhone 17 Pro Max 256 GB - 26,1 proc.;
  • iPhone 17 Pro Max 512 GB  - 30,3 proc.;
  • iPhone 17 256 GB - 32,9 proc.

Wszystkie modele iPhone’a 17 Pro tracą ponad 40 proc. Cała seria 17 zachowuje o ok. 10 proc. wyższą wartość niż sprzęt z dopiskiem Air po dziesięciu tygodniach.

W Polsce wygląda to trochę inaczej, ale wciąż iPhone Air to zły wybór

Pamiętajmy, że rynek w Polsce cechuje się trochę innymi warunkami niż w Stanach Zjednoczonych. Dlatego dokładne wartości niekoniecznie przekładają się na nasze warunki. Możemy jednak przyjąć, że sytuacja iPhone’a Air w Polsce będzie podobna. Trudniej będzie go sprzedać w dobrej cenie na rynku wtórnym niż iPhone’a 17 Pro Max.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Komputronik
iPhone 17 Pro
Komputronik

Poza tym nowy cienki iPhone to po prostu średni wybór telefonu. Jest drogi, ma tylko jeden aparat, pojedynczy głośnik i wyróżnia się tylko cienką obudową. Lepiej zaoszczędzić i wziąć podstawowego iPhone’a 17. Z pewnością będzie łatwiej go odsprzedać za kilka lat. 

REKLAMA

Więcej o iPhone'ach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
05.12.2025 07:50
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
7:23
Przyjeżdżasz do Burger Kinga, a tam bot. Dogadasz się?
Aktualizacja: 2025-12-05T07:23:56+01:00
6:10
Służba Więzienna buduje tarczę na drony. Koniec zrzutów za mur
Aktualizacja: 2025-12-05T06:10:16+01:00
6:09
Webb złapał parującą planetę. Dosłownie zjada ją gwiazda
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:45+01:00
6:09
Google blokuje ulubioną sztuczkę oszustów. Koniec manipulacji
Aktualizacja: 2025-12-05T06:09:15+01:00
6:07
Garmin wysłał mi swój pierwszy taki zegarek. Prawie pobiegłem do sklepu
Aktualizacja: 2025-12-05T06:07:30+01:00
6:06
PKP Intercity kupuje używane wagony z Niemiec. "Inaczej się nie da"
Aktualizacja: 2025-12-05T06:06:59+01:00
21:34
Chcą wykorzystać paczkowy armagedon. Wystarczy chwila nieuwagi
Aktualizacja: 2025-12-04T21:34:07+01:00
21:10
Polska z internetem z orbity. Przy tym Starlink to zabawka
Aktualizacja: 2025-12-04T21:10:51+01:00
20:37
Procesory też z podwyżkami cen. Mam tego dość
Aktualizacja: 2025-12-04T20:37:21+01:00
20:10
Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów
Aktualizacja: 2025-12-04T20:10:27+01:00
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt wystartował z usługą "Lokalnie". Chcesz Polaka - proszę bardzo
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00
8:21
White Rabbit - sieć synchronizacji czasu z dokładnością do nanosekundy
Aktualizacja: 2025-12-04T08:21:52+01:00
8:11
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało
Aktualizacja: 2025-12-04T08:11:45+01:00
7:25
Samolot krążył przez 2 godziny. Oszczędźcie wstydu i zamknijcie Balice
Aktualizacja: 2025-12-04T07:25:17+01:00
7:00
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny
Aktualizacja: 2025-12-04T07:00:00+01:00
6:14
Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą
Aktualizacja: 2025-12-04T06:14:00+01:00
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA