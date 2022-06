Katastrofa tunguska przypominała wybuch bomby jądrowej. Do tej pory nie wiadomo, co to było

Kula ognia na niebie i powalone tysiące drzew. Tak wyglądała katastrofa tunguska. Na dobrą sprawę, do tej pory nie wiadomo, co ją wywołało. Ale wszystko wskazuje na to, że to tylko planetoida, która odbiła się od naszej atmosfery. W innym przypadku ludzkość miałaby przechlapane.