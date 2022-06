Wybuch Car-bomby był największą eksplozją wywołaną przez człowieka. Chruszczow chciał pokazać światu potęgę ZSRR

Nazwa car-bomba jest nawiązaniem do tradycji, w której największe dzieła radzieckiego i rosyjskiego przemysłu nosiły przydomek "car". Car-kołokoł to największy na świecie dzwon, car-puszka to największa na świecie armata, a car-tank to najwięszy ówcześnie zaprojektowany czołg. Ze względu na czynniki ideologiczne, strona radziecka nazywała car-bombę jej oficjalną nazwą RDS-220 lub określała za pomoca różnych fraz podkreślających jej moc (np. super broń, wielka bomba) - nazwa car-bomba to określenie przyjęte na zachodzie.