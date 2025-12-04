Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów

Ładowanie...

Samsung wchodzi w 2026 r. z ofensywą, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w jego telewizyjnym portfolio. Koreański gigant szykuje aż sześć nowych modeli OLED, które zastąpią dotychczasową, skromną ofertę trzech serii. To strategiczne przestawienie wajchy, które ma umocnić pozycję firmy zarówno w segmencie premium, jak i w bardziej przystępnych cenowo kategoriach.

Sześć nowych serii

Dotychczas Samsung oferował trzy linie OLED: S85F, S90F i S95F. Od przyszłego roku zobaczymy aż sześć: S99H, S95H, S90H, S88H, S85H, S83H i S82H. Producent całkowicie pomija literę G - przechodzi od razu z serii F do H. To może sugerować, że oznaczenie G zostało zarezerwowane na inne projekty lub przyszłe kategorie produktów.

Nowa hierarchia jest jasna: na szczycie pojawi się S99H, model jeszcze bardziej luksusowy niż dotychczasowy sztandarowiec S95F. Na dole piramidy znajdziemy S82H i S83H, które mają przyciągnąć klientów szukających OLED-a w rozsądnej cenie. Pośrodku - cała gama modeli średniego segmentu, które będą balansować między technologią QD-OLED a bardziej dostępnymi panelami WOLED.

Kandydat na króla telewizorów i OLED TV dla mas

Samsung OLED S95F

Największą nowością jest S99H. To telewizor, który ma wyznaczyć nowy standard w segmencie premium. Dostępny będzie w rozmiarach 55, 65, 77 i 83 cale. Większość wariantów otrzyma panele QD-OLED od Samsung Display, a różnice względem S95H pozostają na razie tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się o dostępie do modułu One Connect na wyłączność lub nowym procesorze obrazu. Jedno jest pewne - S99H ma być telewizorem, który stanie się obiektem pożądania dla najbardziej wymagających entuzjastów.

Na drugim biegunie znajdziemy S82H i S83H - modele, które mają otworzyć drzwi do świata OLED-a dla szerszej grupy konsumentów. Oba będą korzystać z paneli WOLED od LG Display, podobnie jak obecny S85F. S82H pojawi się w rozmiarach od 48 do 77 cali, a S83H zaoferuje nawet wariant 83-calowy. To bezpośrednia odpowiedź na ofertę LG, szczególnie na popularne serie B. Samsung liczy, że dzięki niższej cenie uda mu się przejąć część klientów, którzy dotychczas wybierali konkurencję.

Środkowy segment to trzy modele: S85H, S88H i S90H.

S90H będzie najbardziej wszechstronny - dostępny w rozmiarach od 42 do 83 cali. W zależności od przekątnej klienci dostaną panel WOLED lub QD-OLED.

S88H pojawi się wyłącznie z panelami WOLED w rozmiarach 55-77 cali i uplasuje się pomiędzy S85H a S90H.

S85H będzie naturalnym następcą obecnej serii S85F, zachowując rolę solidnego modelu dla średniego segmentu.

Ekspansja czy chaos?

Rozszerzenie oferty z trzech do sześciu modeli brzmi imponująco, ale rodzi pytania o przejrzystość portfolio. Klienci dostaną więcej opcji, lecz sprzedawcy będą musieli tłumaczyć subtelne różnice między poszczególnymi seriami. Z biznesowego punktu widzenia ruch Samsunga ma jednak sens. Produkcja paneli QD-OLED jest kosztowna i ograniczona, podczas gdy LG Display dysponuje większymi mocami wytwórczymi dla WOLED-ów. Dzięki temu Samsung może jednocześnie utrzymać prestiż w segmencie premium i zdobyć klientów w niższych kategoriach cenowych.

Rozszerzenie portfolio to sposób na organiczny wzrost i umocnienie pozycji w całej piramidzie konsumenckiej. Z jednej strony mamy ultrasztandarowce, które budują prestiż marki, z drugiej - tańsze modele, które zwiększają udział w rynku. To przemyślana strategia: premium pozostaje fundamentem, ale firma dostrzega potencjał w szerokiej ofercie. Jeśli plan się powiedzie to Samsung może stać się liderem rynku OLED-ów na lata, nie tylko w segmencie high-end, ale również w mainstreamie.

Maciej Gajewski 04.12.2025 20:10

