REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. RTV

Samsung szykuje ekspansję OLED. Czekamy na 6 hitów

Samsung szykuje duże zmiany w swoich telewizorach OLED. Portfolio rośnie w siłę -od ultrasztandarowców po modele dla mas.

Maciej Gajewski
Samsung OLED modele 2026
REKLAMA

Samsung wchodzi w 2026 r. z ofensywą, jakiej jeszcze nie widzieliśmy w jego telewizyjnym portfolio. Koreański gigant szykuje aż sześć nowych modeli OLED, które zastąpią dotychczasową, skromną ofertę trzech serii. To strategiczne przestawienie wajchy, które ma umocnić pozycję firmy zarówno w segmencie premium, jak i w bardziej przystępnych cenowo kategoriach.

REKLAMA

Sześć nowych serii

Dotychczas Samsung oferował trzy linie OLED: S85F, S90F i S95F. Od przyszłego roku zobaczymy aż sześć: S99H, S95H, S90H, S88H, S85H, S83H i S82H. Producent całkowicie pomija literę G - przechodzi od razu z serii F do H. To może sugerować, że oznaczenie G zostało zarezerwowane na inne projekty lub przyszłe kategorie produktów.

Czytaj też:

Nowa hierarchia jest jasna: na szczycie pojawi się S99H, model jeszcze bardziej luksusowy niż dotychczasowy sztandarowiec S95F. Na dole piramidy znajdziemy S82H i S83H, które mają przyciągnąć klientów szukających OLED-a w rozsądnej cenie. Pośrodku - cała gama modeli średniego segmentu, które będą balansować między technologią QD-OLED a bardziej dostępnymi panelami WOLED.

Kandydat na króla telewizorów i OLED TV dla mas

Samsung OLED S95F

Największą nowością jest S99H. To telewizor, który ma wyznaczyć nowy standard w segmencie premium. Dostępny będzie w rozmiarach 55, 65, 77 i 83 cale. Większość wariantów otrzyma panele QD-OLED od Samsung Display, a różnice względem S95H pozostają na razie tajemnicą. Nieoficjalnie mówi się o dostępie do modułu One Connect na wyłączność lub nowym procesorze obrazu. Jedno jest pewne - S99H ma być telewizorem, który stanie się obiektem pożądania dla najbardziej wymagających entuzjastów.

Na drugim biegunie znajdziemy S82H i S83H - modele, które mają otworzyć drzwi do świata OLED-a dla szerszej grupy konsumentów. Oba będą korzystać z paneli WOLED od LG Display, podobnie jak obecny S85F. S82H pojawi się w rozmiarach od 48 do 77 cali, a S83H zaoferuje nawet wariant 83-calowy. To bezpośrednia odpowiedź na ofertę LG, szczególnie na popularne serie B. Samsung liczy, że dzięki niższej cenie uda mu się przejąć część klientów, którzy dotychczas wybierali konkurencję.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Komputronik
Okazja na 65-calowego Samsung OLED S95F
Komputronik

Środkowy segment to trzy modele: S85H, S88H i S90H. 

  • S90H będzie najbardziej wszechstronny - dostępny w rozmiarach od 42 do 83 cali. W zależności od przekątnej klienci dostaną panel WOLED lub QD-OLED.
  • S88H pojawi się wyłącznie z panelami WOLED w rozmiarach 55-77 cali i uplasuje się pomiędzy S85H a S90H. 
  • S85H będzie naturalnym następcą obecnej serii S85F, zachowując rolę solidnego modelu dla średniego segmentu.
REKLAMA

Ekspansja czy chaos?

Rozszerzenie oferty z trzech do sześciu modeli brzmi imponująco, ale rodzi pytania o przejrzystość portfolio. Klienci dostaną więcej opcji, lecz sprzedawcy będą musieli tłumaczyć subtelne różnice między poszczególnymi seriami. Z biznesowego punktu widzenia ruch Samsunga ma jednak sens. Produkcja paneli QD-OLED jest kosztowna i ograniczona, podczas gdy LG Display dysponuje większymi mocami wytwórczymi dla WOLED-ów. Dzięki temu Samsung może jednocześnie utrzymać prestiż w segmencie premium i zdobyć klientów w niższych kategoriach cenowych.

Rozszerzenie portfolio to sposób na organiczny wzrost i umocnienie pozycji w całej piramidzie konsumenckiej. Z jednej strony mamy ultrasztandarowce, które budują prestiż marki, z drugiej - tańsze modele, które zwiększają udział w rynku.  To przemyślana strategia: premium pozostaje fundamentem, ale firma dostrzega potencjał w szerokiej ofercie. Jeśli plan się powiedzie to Samsung może stać się liderem rynku OLED-ów na lata, nie tylko w segmencie high-end, ale również w mainstreamie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
04.12.2025 20:10
Tagi: OLEDSamsungTelewizoryTizen
Najnowsze
19:54
PKO BP z przydatną nowością. Kasa natychmiast na koncie 
Aktualizacja: 2025-12-04T19:54:18+01:00
19:42
Narwal Flow - przełom w mopowaniu. Możesz zrobić swoim podłogom prezent
Aktualizacja: 2025-12-04T19:42:50+01:00
19:24
Bolt z zaskakującą nowością. Zamówisz sobie Polaka
Aktualizacja: 2025-12-04T19:24:09+01:00
18:52
Kometa 3I/Atlas na wycinku zdjęcia. Zobaczyli coś niezwykłego
Aktualizacja: 2025-12-04T18:52:34+01:00
18:01
One UI 8.5 znacząco ulepszy Samsungi. Zdziwiłem się, ile nowości
Aktualizacja: 2025-12-04T18:01:32+01:00
17:33
Odświeżyliśmy po swojemu kultową grę. Ależ zrobiło się nostalgicznie
Aktualizacja: 2025-12-04T17:33:45+01:00
16:53
Telefon wybuchł w rękach nastolatka. I znowu pytamy: jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-12-04T16:53:24+01:00
16:25
Allegro ma nowy tryb zakupów. Wypróbowałem i przepadłem
Aktualizacja: 2025-12-04T16:25:41+01:00
15:38
Gdzie szukać informacji w razie kryzysu? Jesteśmy kompletnie niegotowi
Aktualizacja: 2025-12-04T15:38:33+01:00
15:24
Laptopy na prezent świąteczny w promocjach. Szykuj portfel
Aktualizacja: 2025-12-04T15:24:58+01:00
15:17
Praktyczne prezenty do domu. Te sprzęty nigdy nie zawodzą
Aktualizacja: 2025-12-04T15:17:00+01:00
13:45
Legenda komputerów zwija interes. "Już się nie opłaca"
Aktualizacja: 2025-12-04T13:45:32+01:00
13:15
Pierwsze Borsuki trafiły do polskich żołnierzy. Historyczny moment
Aktualizacja: 2025-12-04T13:15:52+01:00
12:52
Nowoczesna Mobilność Premium: Zapomnij o korkach i zmęczeniu. Poznaj Liv Allure E+
Aktualizacja: 2025-12-04T12:52:01+01:00
12:39
Powiększyli strefę ciszy w pociągu. Pasażerowie zdziwieni
Aktualizacja: 2025-12-04T12:39:49+01:00
11:40
Mamy to. Tekst Rafała Pikuły ze Spider's Web+ nominowany do nagrody Grand Press 2025
Aktualizacja: 2025-12-04T11:40:56+01:00
11:11
Teleportowali informacje za pomocą światła. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-12-04T11:11:25+01:00
10:28
Revolut obroni przed złodziejami. Chcę to w moim banku
Aktualizacja: 2025-12-04T10:28:54+01:00
9:45
Cofnął Apple'a do epoki Windowsa Visty i odszedł do konkurencji. Może to i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-04T09:45:36+01:00
9:00
Google zajrzał do zbiorowej świadomości Polaków. Cudowny chaos
Aktualizacja: 2025-12-04T09:00:00+01:00
8:21
White Rabbit - sieć synchronizacji czasu z dokładnością do nanosekundy
Aktualizacja: 2025-12-04T08:21:52+01:00
8:11
Apple ulepsza za darmo AirPodsy w Polsce. Funkcja, której brakowało
Aktualizacja: 2025-12-04T08:11:45+01:00
7:25
Samolot krążył przez 2 godziny. Oszczędźcie wstydu i zamknijcie Balice
Aktualizacja: 2025-12-04T07:25:17+01:00
7:00
Steam zamieni telefony w konsole. Pomysł jest genialny
Aktualizacja: 2025-12-04T07:00:00+01:00
6:14
Legendarne wozy opancerzone trafią do Polski. Amerykanie już ich nie chcą
Aktualizacja: 2025-12-04T06:14:00+01:00
6:11
Ktoś w Tatrach zwinął potrzebny sprzęt. "Pomyślał, że to elektrośmieci"
Aktualizacja: 2025-12-04T06:11:00+01:00
6:07
Brazylijski pokaz siły na Okęciu. Embraer chce zostać królem polskiego nieba
Aktualizacja: 2025-12-04T06:07:00+01:00
6:06
Czołgi nie będą czekać na mosty. Tak NATO przygotowuje się do wojny
Aktualizacja: 2025-12-04T06:06:00+01:00
6:00
Będą lać ścieki do chronionej laguny. Miliarder nie ma skrupułów
Aktualizacja: 2025-12-04T06:00:00+01:00
21:38
Mortal Kombat 1 wbija do Game Passa. Zaskakująco mocna oferta
Aktualizacja: 2025-12-03T21:38:35+01:00
21:08
Telefon podsumuje twoje wiadomości. Pytanie, czy tego chcesz
Aktualizacja: 2025-12-03T21:08:50+01:00
20:27
Składany telefon z gigantyczną baterią. Nie sądziłem, że to możliwe
Aktualizacja: 2025-12-03T20:27:50+01:00
20:01
Zaskakująco mało Polaków płaci za szybki internet. UKE podał dokładne liczby
Aktualizacja: 2025-12-03T20:01:40+01:00
19:43
Trzęsienie ziemi na rynku telefonów. A było tak pięknie
Aktualizacja: 2025-12-03T19:43:37+01:00
19:03
Jest dobry powód, żeby płacić telefonem. Dwa razy więcej żappsów
Aktualizacja: 2025-12-03T19:03:02+01:00
18:39
Operatorzy dają prezenty na święta. Łap swój
Aktualizacja: 2025-12-03T18:39:49+01:00
18:09
Idą podwyżki kart graficznych. Robi się beznadziejnie
Aktualizacja: 2025-12-03T18:09:38+01:00
17:33
Narzekałeś na clickbaity w mediach? Jeszcze zatęsknisz
Aktualizacja: 2025-12-03T17:33:59+01:00
16:36
RAF krąży wokół Kaliningradu. Trwa ważna misja
Aktualizacja: 2025-12-03T16:36:07+01:00
15:59
Spotify wyzywa we Wrapped od starych dusz. Zrobiło się przykro
Aktualizacja: 2025-12-03T15:59:28+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA