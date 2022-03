Jak przekonuje twórca strony Alex Wellerstein w rozmowie z portalem the Atlantic, zazwyczaj z symulatora wybuchu bomby atomowej korzystało ok. 20 000 ludzi dziennie. Ostatnie dziesięć dni to ok. 150 000 wejść dziennie, przy czym liczba ta wynikała z ograniczonych możliwości serwera. Możliwe, że teraz - po optymalizacji - na stronę będzie wchodziło jeszcze więcej osób. Na wszelki wypadek, Wellerstein opublikował na Twitterze alternatywny adres, pod którym także działa Nukemap.