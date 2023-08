Sztuczna Inteligencja odkryła blisko Ziemi niebezpieczną planetoidę

Dlatego naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego i Obserwatorium Vera C. Rubin opracowali nowy algorytm o nazwie HelioLinc3D, który ma być używany do poszukiwania potencjalnie niebezpiecznych planetoid w ramach nadchodzącego 10-letniego przeglądu nieba Legacy Survey of Space and Time (LSST). Algorytm ten może odkrywać więcej i trudniejszych do wykrycia planetoid.