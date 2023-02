Półkilometrowa planetoida przeleciała obok Ziemi. Pokazał ją radar planetarny

Zważając na to, że odległość do Księżyca, która wydaje nam się duża, wynosi ok. 360 000 km, to odległość pięciokrotnie większa tym bardziej wydaje się ogromna. Nie zmienia to jednak faktu, że astronomowie wykorzystali tę okazję do przyjrzenia się planetoidzie z bliska. Była to pierwsza okazja do przyjrzenia się temu obiektowi od momentu odkrycia go w 2011 roku. Warto tutaj przypomnieć, że tuż po odkryciu astronomowie podejrzewali, że planetoida może uderzyć w Ziemię w 2040 roku.



Obserwacje prowadzone za pomocą 70-metrowego radaru Goldstone Solar System Radar znajdującego się w Barstow w Kalifornii pozwoliły ustalić, że planetoida ma długość 500 metrów i szerokość 150 metrów. Można zatem powiedzieć, że są to rozmiary porównywalne z największymi wieżowcami na Manhattanie.