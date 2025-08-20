Dino pozazdrościło Lidlowi i Biedronce. Łatwiej wyhaczysz promocje

Ładowanie...

Dziś trzeba być łowcą promocji, a bez sklepowych aplikacji oferty przemykają koło nosa. Na dodatek w wielu miejscach zniżkę trzeba najpierw zdobyć, bo posiadanie samego programu lojalnościowego nie wystarczy. Zdrapujemy, losujemy, machamy, aktywujemy – inaczej nie ma się dostępu do niższych cen.

Kiedyś było prościej? Być może. Ale klienci jednak się dostosowali, a sklepowe aplikacje mają miliony użytkowników. Zauważa to Dino, które również szykuje swój program. Jak donoszą Wiadomości Handlowe, sieć prowadzi rekrutację na stanowisko kierownika produktu, jakim jest aplikacja lojalnościowa.

Podobne ogłoszenie pojawiło się na początku roku, więc poszukiwania trwają

W ogłoszeniu czytamy, że osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadać za "opracowanie i realizację strategii rozwoju aplikacji mobilnej Dino, planowanie i nadzorowanie procesów związanych z nowymi funkcjonalnościami, aktualizacjami oraz optymalizacją aplikacji" oraz "analizę i badanie potrzeb użytkowników i trendów rynkowych, monitorowanie konkurencji i wprowadzanie usprawnień na podstawie analiz rynkowych".

W naszym wielkim teście sklepowych aplikacji pokazaliśmy, że posiadając taki program można sporo zaoszczędzić w niemal z każdym ze sklepów, które zdecydowały się je wprowadzić. Rzecz jasna nie zawsze trafi się produkt, który chcemy kupić, ale nierzadko sieciom właśnie na tym zależy – byśmy zachęceni promocją wsadzili do koszyka coś, czego nie planowaliśmy, jak np. kilka kartonów mleka czy ręczniki papierowe. "Zawsze się przyda", myśli konsument i ostatecznie robi większe zakupy, przy okazji ciesząc się z tego, że zaoszczędził.

Od takich ofert trudno jest dziś uciec, przez co klienci mogą uznać, że tracą na zakupach w sklepach, które nie oferują tego typu zniżek. Widocznie do podobnych wniosków doszło Dino, skoro jednak rozważa wprowadzenie własnej aplikacji.

Zdjęcie główne: Grand Warszawski / Shutterstock.com



Adam Bednarek 20.08.2025 19:00

