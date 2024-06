Wielki test sklepowych aplikacji. Sprawdziliśmy, gdzie można najwięcej oszczędzić

Czasami są to niewielkie oszczędności, innym razem naprawdę spore – i to przy zakupach codziennych, dotyczących produktów, z których wielu często korzysta. To jednak rodzi poważną wątpliwość, co z osobami, które z różnych powodów takich programów nie instalują. Carrefour zauważył słusznie, że może dotyczyć to seniorów. W ich sytuacji strach przed technologią oznacza finansowe straty. Ktoś powie, że to tylko 3 zł albo 10 zł, ale jeśli pomnożymy to przez liczbę zakupów w miesiącu to już uzbiera się większa kwota. A dla niektórych każda złotówka ma znaczenie.